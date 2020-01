L'Oroscopo del giorno 25 gennaio 2020 è pronto a svelare come potrebbe essere il primo giorno di weekend. Andiamo subito a mettere in chiaro i simboli migliori e peggiori di questo sabato. Ad essere testati in esclusiva in questa sede, lo ricordiamo, sono i sei segni dello Zodiaco appartenenti alla seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In merito alla sestina appena citata, solo due segni svettano su tutti gli altri: Bilancia e Acquario, entrambi valutati nel frangente in giornata da 'cinque stelle'.

Invece, seppur con minimo scarto, a gongolare insieme al predetto segno di Aria saranno senz'altro coloro nativi dello Scorpione e del Capricorno, anche questi abbastanza favoriti ma preventivati in questo caso a 'quattro stelle'. Diversamente, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 25 gennaio, a non poter contare su una giornata altrettanto positiva coloro dei Pesci e del Sagittario, rispettivamente classificati con le tre stelle del 'sottotono' e con due stelle del 'ko'. Andiamo ai dettagli, ovviamente subito dopo la presentazione della scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 25 gennaio 2020

La classifica stelline quotidiana, nel contesto generata sull'oroscopo del 25 gennaio 2020, da sempre è lo strumento indispensabile per fare una valutazione generale in merito all'andamento della giornata. Sotto la nostra lente astrale, come da titolo, i sei segni zodiacali da Bilancia a Pesci. Volendo sottolineare i segni migliori e peggiori del momento, ribadiamo quanto anticipato in apertura: si presume possa essere un inizio weekend molto interessante per Bilancia e Acquario (1° posizione in classifica); buona la giornata anche per Scorpione e Capricorno (2° posto in scaletta); decisamente 'no' il momento per coloro dei Pesci (3°posto in classifica) e per gli amici del Sagittario (4° e ultimo posto in scaletta).

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato come al solito dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 25 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si presume possa essere un'ottima giornata quella in arrivo. Quindi nessun problema da mettere in conto per questo vostro sabato di fine settimana.

Logicamente, non cullatevi su questo ma fate in modo di evitare possibili questioni a rischio: ok? Anche se avete le stelle a favore, comunque un po' di sana concentrazione fa sempre bene. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, riuscirete senz’altro a comunicare con più facilità eventuali vostri desideri. Soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia troverete ad attendervi una rinnovata sintonia e tanta affettuosità da parte della persona amata. Single, le previsioni del giorno, non rimanete un minuto di più a riflettere sugli errori del passato, ok? Approfittate piuttosto della vita e delle occasioni che quest'ultima senz'altro vi offrirà in futuro: per molti Bilancia potrebbe essere la garanzia di assoluta libertà nei rapporti a scopo affettivo.

Nel lavoro, invece, se dovesse presentarsi un problema basterà che chiediate aiuto e tutti (o quasi) saranno pronti a soddisfare le vostre richieste.

Scorpione: ★★★★. Il prossimo sabato si preannuncia abbastanza in positivo per voi dello Scorpione. Certamente sarà una giornata tranquilla, senz'altro con stelle - seppur parzialmente - sicuramente a favore. Ci saranno anche discrete prospettive per realizzare qualche bel sogno nel cassetto. In amore, avete bisogno di vivere situazioni semplici, senza tormenti di alcun tipo. Dunque, cercate di rilassarvi insieme al vostro 'lui' o alla vostra 'lei', evitando magari le solite frustrazioni o quegli stress tanto odiati da chi è in coppia.

Single, l'oroscopo del giorno prevede che sarà dura prendere il giusto ritmo. Tuttavia, vi sentirete subito meglio in compagnia di una persona che vi piace molto e che senz'altro suscita in voi delle sensazioni positive. A tal riguardo, le stelle sono più che esplicite: cercate di rilassarvi pensando solo positivo... Nel lavoro, qualunque sia la vostra attività professionale, non permettete alle difficoltà di mettervi all'angolo, ma reagite.

Sagittario: ★★. Una giornata lenta, a tratti abbastanza macchinosa e a tratti decisamente molto stressante. Per questo il primo giorno di weekend è stato valutato dall'oroscopo di competenza con il poco piacevole segno relativo ai periodi da 'ko'.

In amore, il partner potrebbe momentaneamente allontanarsi da voi per futili motivi; forse per evitare che la vostra presenza e le continue discussioni che da un po' a questa parte si susseguono possano mettere ulteriormente in crisi la giornata. Single, eros e sensualità alle stelle ma tante le incomprensioni con la persona che interessa: evitate di fare sciocchezze. Chi fosse interessato ad una storia, diciamo pure intensa e romantica, pur sapendo di avere le giuste qualità sulle quali poter fare affidamento non potrà contare sul pieno appoggio astrale, quindi occhio. Nel lavoro l'oroscopo del giorno 25 gennaio, al Sagittario indica sarà un giorno ideale per riflettere.

Marte, sotto quadratura da Venere e Nettuno, non sarà di buon aspetto per il vostro segno, quindi vi invitiamo a schiarire un po' le idee ed a fare il punto della situazione. In questo momento avete davvero bisogno di meditare.

Astrologia del giorno 25 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato si presenta con le carte in regola per essere definito quasi 'fantastico!'. Diciamo che sarà perfetto per dare un po' di grinta alla parte finale della settimana. In molti campi potete già dare per scontato che tutto vada come previsto: preparatevi comunque una soluzione di scorta nel caso qualcosa o qualcuno inizi a dire, fare o non fare (e qua, molti avranno già capito il riferimento a chi è diretto, vero?

In amore, lo diciamo subito, la giornata si aprirà con astri favorevoli. Allora, mettete da parte la pigrizia e l’indecisione che spesso vi impedisce di godere di quanto di buono avete nella vita e sappiate trascorrete del tempo con la persona del cuore, senza pensare a nulla. Single, 'la dea dell'amore' (leggasi pure Venere) vi ordina di uscire allo scoperto, in modo da poter essere riscaldati da nuove emozioni. Se sarete metodici prestando attenzione ai dettagli, soprattutto nel modo di parlare e anche nel look, riuscirete a conquistare chi vi sta a cuore. Nel lavoro intanto, prendetevi del tempo per valutare approfonditamente eventuali offerte.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo sabato sarà di certo meraviglioso per voi dell'Acquario. Gli astri, in primis la splendida Luna già presente nel vostro segno, favorirà alla grande eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo. In amore infatti, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, la felicità albergherà soprattutto all'interno della coppia. Per tanti di voi nativi stanno già bollendo in pentola ottime notizie riguardanti sentimenti e amicizie, ma anche interessanti la famiglia con tutto il resto del circondario. Tentare di rincorrere 'forti emozioni' potrebbe causare situazioni difficili: rischiate pure, alla fine avrete qualcosa di meraviglioso da raccontare a voi stessi.

Single, il vostro fascino sarà una bomba ad orologeria pronta ad esplodere! Nuovi incontri saranno estremamente favorevoli e facili da portare a buon fine: ottimo così... Nel lavoro invece, a detta dell'oroscopo quotidiano la giornata si aprirà molto bene. Quasi sicuramente riceverete una buona notizia che vi riguarda: potrebbe essere determinante per il vostro futuro.

Pesci: ★★★. Partirà 'sottotono' questo vostro sabato di fine settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere decisioni già prese.

Dovete in alcune situazioni essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose a chi di dovere per essere certi che abbia capito. Secondo l'oroscopo del giorno 25 gennaio per quanto concerne l'amore, indica che non sarà più possibile rimandare problemi di una certa caratura. Il consiglio, specialmente se avete già situazioni serie da affrontare, è quello di cercare di risolverle in giornata, cercando magari un compromesso in grado di soddisfare sia voi che il partner. Single, a questo giro la Luna (in Acquario) non si presenta con buone carte, anzi, potrebbe risultare proprio il contrario! Diciamo che in generale non vi renderà capaci di assorbire molto rapidamente l'energia che quest'ultima senz'altro emanerà: l'avrete intorno, la sentirete ma purtroppo non riuscirete a sfruttarla.

Tranquilli, questa stressante negatività passerà presto... Nel lavoro, per concludere, a fare la differenza secondo l'oroscopo potrebbe essere l'esperienza: bene chi si ritrova alle spalle competenze vissute già acquisite.