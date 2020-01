L'Oroscopo del giorno 27 gennaio 2020 riapre l'appuntamento con l'Astrologia puntando l'indice verso i sei segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco. Ansiosi di sapere in anticipo se il vostro simbolo astrale rientri tra i segni migliori di lunedì? Ci teniamo a precisare che a tenere con il fiato sospeso saranno le effemeridi quotidiane, ovviamente legate ai relativi transiti planetari. Ebbene, l'attenzione e la curiosità di appassionati o semplici curiosi è tutta rivolta al prossimo cambio di settore della Luna.

Infatti, in questa fase iniziale della settimana assisteremo alla formazione della splendida figura astrale relativa alla Luna in Pesci, transito messo in agenda dall'Astro d'Argento alle ore 00:43 della notte di lunedì 27, logicamente di questo mese.

Iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, il migliore in assoluto sia in amore che nel lavoro: Pesci, meritatamente valutato al 'top del giorno. A seguire subito sotto la scala dei valori espressa dalle stelline giornaliere, due simboli preventivati con ottima positività: Scorpione e Acquario.

Questi due meravigliosi segni potranno far conto su una giornata molto promettente, valutata in questo caso con le cinque stelle della buona sorte. Invece, per quanto concerne i simboli astrali sotto stress in questa parte della settimana, ovviamente in base a quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 27 gennaio, si presume possano arrivare difficoltà più o meno pronunciate per coloro nati sotto a due segni in particolare: ansiosi di sapere quali potrebbero essere?

Gli astri puntano l'indice in direzione di Sagittario e Bilancia, giudicati rispettivamente in periodo 'sottotono' e da 'ko'.

Classifica stelline 27 gennaio

Il primo giorno della nuova settimana pian piano si avvicina, favorendo la corsa alla ricerca di consigli o alla ricerca di buone soluzioni in merito ad eventuali problemi. Allora, quale miglior sistema per evitare di incorrere in errori se non quello di basarsi sull'aiuto dell'Astrologia?

In questo caso, un ottimo modo per giudicare se il segno d'appartenenza attraversa un periodo positivo o negativo è senza dubbio quello di consultare la nostra classifica stelline quotidiana, al momento interessante l'oroscopo del 27 gennaio 2020. Visto che abbiamo già anticipato qualcosina n apertura, adesso la parola va direttamente al responso espresso dalle stelline, ovviamente maturato in base all'oroscopo sui sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 27 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★.

Questo inizio settimana a voi Bilancia non si annuncia come nelle attese. Venere in Pesci, sotto quadratura da Marte in Sagittario, favorirà disguidi in ambito relazionale o professionale con anche probabili reazioni a catena in alcuni rapporti affettivi collaudati da tempo. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, date spazio a dialoghi e teneri sorrisi, anche di circostanza purché diano una sensazione di positività. Si consiglia di prendere 'di petto' eventuali problematiche personali. In coppia, a subire un drastico arresto saranno, in primis, ambizioni e intenzioni, relegando il desiderio di uscire vincenti nelle cose ad un mero irraggiungibile traguardo.

Calma: non è con l'apprensione che riuscirete a venirne fuori... Single, mente e corpo non saranno in sintonia: mentalmente sarete distanti anni luce da tutto e da tutti. La noiosa routine favorirà tanta noia a tal punto da non aver più voglia di fare niente: attenzione, potreste perdere delle occasioni importanti! Nel lavoro, cercate di fare attenzione alle azioni impulsive, alle decisioni affrettate o a quant'altro che potrebbe avere conseguenze disastrose nel futuro prossimo.

Scorpione: ★★★★★. Partirà e chiuderà più che bene la vostra giornata di ripartenza settimanale. Infatti, si presume possa presentarsi a voi Scorpione altamente positiva: il merito?

Certamente degli astri, al momento quasi totalmente a vostro pieno servizio. In amore, il supporto e l’entusiasmo del vostro partner vi metteranno le ali: sarà una buona occasione per iniziare un progetto tanto desiderato e che ora finalmente sarete in grado di coltivare a dovere. Dice il saggio: "A buon intenditor poche parole!". Single, l'oroscopo del giorno indica che Venere porterà un turbinio di emozioni e sensazioni, qualunque sia la vostro credo sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono per chi è alla ricerca di avventure 'mordi e fuggi': pronti a cogliere l'attimo? Nel lavoro, il vostro fiuto impeccabile vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri.

Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere: cercate di non dare troppo peso a queste ultime persone ma continuate per la vostra strada come avete sempre fatto, perché siete bravissimi.

Sagittario: ★★★. Partirà 'sottotono' questa parte della settimana, con un lunedì decisamente improntato alla noia e in massima parte sotto stress da pianeti poco amichevoli. In amore l'oroscopo prevede che potrebbe esserci un po' di maretta nel rapporto: diciamo che le precedenti vicissitudini della coppia provocheranno - se nel frattempo non l'avessero già fatto - una leggera crisi a livello sentimentale.

Tranquilli, nel giro di un paio di giorni o prima tornerete a sorridere insieme a chi amate. Single, sarà difficile trovare un'intesa solida, diciamo quella che da tempo state cercando: meglio evitare di illudersi e rimandare il tutto a giornate più favorevoli. Mettete pure in conto il ritorno di una vecchia fiamma. Da questo incontro potrebbe dipendere la vostra attuale vita sentimentale. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 27 gennaio al Sagittario indica un periodo discreto: agite come al solito, evitando di fare cose non richieste.

Astrologia del giorno 27 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★.

L'oroscopo di lunedì non sarà entusiasmante, questo è certo, tuttavia non deluderà affatto se saprete gestire alcuni momenti fondamentali del periodo. In questa parte iniziale della settimana potreste avere a che fare con situazioni abbastanza stressanti: evitate innanzitutto di fomentare tiritere o battibecchi restando in disparte da pericolosi fuochi e fuocherelli, ok? In amore, sarete pieni di nuove energie e dei problemi dei giorni scorsi con il vostro lui non ne resterà traccia. Se riuscirete ad aprirvi al dialogo e non rimanere immobili sulle vostre posizioni tutto andrà per il meglio. Single, vi si chiede solamente di dimostrare a voi stessi ciò che siete in grado fare, niente altro.

Un viaggio o un fine settimana potrebbero portare grosse opportunità di cambiamento nella vostra vita sentimentale: pronti a cogliere eventuali opportunità? Nel lavoro l'oroscopo indica potreste riscontrare delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi: non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non farà una pecca...

Acquario: ★★★★★. La giornata sarà certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da una sensuale Luna in procinto di entrare in Pesci. Pronti a gongolare? In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie.

Visto l'ottimo periodo si consiglia di porre rimedio ad alcuni contrasti con il partner, spesso all'ordine del giorno. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario quindi, nulla da temere: a molti di voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa e degna di essere vissuta al meglio. Scoprirete senz'altro dei momenti indimenticabili, tali da darvi la certezza che la persona che avete al vostro fianco è proprio quella giusta per voi. Single, se doveste trovarvi in difficoltà, prima di tutto cercate di mettere in sicurezza le priorità impellenti, quelle cioè capaci di recare disturbo al rapporto con la persona che interessa, evitando per quanto possibile di rimanere invischiati in qualche antipatico imprevisto.

Nel lavoro invece, l'oroscopo invoglia a buttarsi alle spalle ogni tentazione di indolenza e non lasciatevi scoraggiare da quelli che sembrano ostacoli: lo sono solo in apparenza! Così facendo riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

Pesci: 'top del giorno'. In arrivo uno splendido lunedì, fantastico al punto giusto e ben disposto a non far mancare nulla sotto vari punti di vista. Dunque, si preannuncia al top la parte iniziale di questa settimana per effetto dell'ingresso della Luna nel vostro segno. Secondo l'oroscopo del giorno 27 gennaio riguardo l'amore, finalmente potrebbero maturare le condizioni migliori per mettere in pratica ciò che più desiderate.

In coppia la mente sarà libera di svolazzare e il cuore leggero favorirà il buon dialogo e l'ascolto. Certamente vi sentirete come quasi sospesi da terra, felici come non mai: vi siete davvero meritati questo senso di benessere, perciò sarebbe anche giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino. Se single invece, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino ed il tempo non finisca mai. Dentro molti di voi regnerà tanta pace e sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra certamente in grado di suscitare ammirazione/invidia nei vostri antagonisti. Nel lavoro, l'oroscopo invita a cercare di rendere di pubblica dominio la vostra opinione personale, potrebbe tornare utile in futuro.