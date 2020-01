L'Oroscopo del giorno 29 gennaio 2020 analizza la giornata di mercoledì. Mettiamo in chiaro quali saranno i segni designati dagli astri ad avere massima fortuna in amore e nel lavoro. Prima di iniziare con le dovute anteprime, ci preme mettere in rilievo un transito particolarmente atteso da coloro bisognosi d'aiuto in campo sentimentale. Diciamo subito che a portare qualcosa di diverso dal solito in ambito della quotidianità, un passaggio abbastanza importante in astrologia: l'ingresso della Luna in Ariete in uscita dal settore dei Pesci.

Tale transito, senz'altro va ad incidere sugli attuali equilibri esistenti tra i segni. In questo contesto a gongolare tra i sei simboli in analisi in questa fase saranno senz'altro Bilancia e Pesci. A questi due super-fortunati l'Astrologia del momento ha riservato cinque stelline indicative di massima positività riguardo l'amore e i sentimenti in generale. Poche occasioni da sfruttare nella quotidianità, intanto, per gli amici nativi dello Scorpione: secondo quanto esposto nell'oroscopo di mercoledì 29 gennaio, al predetto segno di Acqua andrà a sfavore la specularità negativa restituita da Venere in Pesci.

Vogliamo scoprire qualcosa di più in merito? Allora, iniziamo pure a decantare la giornata analizzando uno ad uno i singoli segni compresi nel filotto da Bilancia a Pesci, ovviamente dopo aver svelato la scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 29 gennaio

La giornata di mercoledì è stata messa già sotto analisi astrologica, quindi è pronta per essere valutata in merito ai segni dello zodiaco interessanti la seconda sestina.

A fare da metro di misura, come sempre, la nostra classifica stelline quotidiana.

Tra i migliori spunta senz'altro Bilancia e Pesci, indicati nel frangente al 'top' con cinque stelle. In ottima evidenza in questo giorno di metà settimana altri tre segni, tutti fortunati alla pari, pronti per essere visionati nella tabella posta a seguire. A voi dunque il pensiero delle stelle dettato dalle effemeridi, ovviamente interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci .

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: nessuno

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 29 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giro di metà settimana per tanti di voi Bilancia si prevede di ottima gestione. In merito all'amore, il consiglio è quello di non smarrirsi in inutili indecisioni, decisamente fuori luogo. In molti tornerete finalmente ad occuparvi di certe faccende che, specie negli ultimi giorni, siete stati costretti a trascurare. Forse è giunto il momento di compiere delle scelte obbligate, senza alcuna titubanza. In coppia, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, si intravvedono novità interessanti: tenetevi pronti a passare eventualmente all'azione.

Single, le previsioni del giorno, l'amore vi appagherà sotto ogni punto di vista a patto di mettere i paletti tra voi e certe persone, poco confacenti con il vostro carattere. Nel lavoro invece, l'aria profuma di cambiamento: se avete a che fare con un periodo delicato della vostra vita professionale e le difficoltà non mancano, mettete pure dei limiti a quelle situazioni che riterrete più a rischio.

Scorpione: ★★. Giornata decisamente 'no', valutata dall'oroscopo di mercoledì come negativa. In effetti, il periodo già da un pezzo stenta nel regalare felicità o nuove emozioni, quindi si consiglia di agire con una certa concentrazione.

In amore, sarà senz’altro abbastanza consigliato fare il punto all'attuale situazione. Specialmente in coppia, sarà necessario apportare alcune correzioni in merito ad alcuni progetti che avevate iniziato tempo fa ma che ancora stentano a decollare a dovere. Single, l'oroscopo del giorno preannuncia che (forse) non riuscirete a superare lo scoglio più difficile, il sogno di una relazione duratura, la quale per il momento resterà tale. Quindi un sogno appunto e nulla più, ma non demordete arriveranno tempi migliori. Nel lavoro, mettete in gioco le vostre capacità: concretezza, praticità e buon senso.

Sarà il modo migliore per rispondere a eventuali imprevisti...

Sagittario: ★★★★. In merito alla giornata di mercoledì, riguardo il periodo della settimana di competenza del Sagittario s’aggirano svariate ipotesi. Senz'altro, alcune tra queste potrebbero portarvi fuori strada rispetto al sentiero scelto in precedenza. Poco male: ciò che importa è restare fedeli ai propri principi basilari, per il resto cambiare potrebbe anche fare bene. In amore, dunque, specialmente con il partner, passerete qualche momento di astio per lo più dovuto a piccolezze senza reale fondamento: riuscirete, comunque, a risolvere la maggior parte dei vostri problemi con la determinazione e la buona volontà di cui siete dotati.

Single, organizzate per la serata di mercoledì o massimo domani/dopodomani, qualcosa fuori dall’ordinario: approfittate magari per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di allontanare chi non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 29 gennaio al Sagittario invita a stare un po' alla larga dai problemi: evitare a colleghi o superiori quelle vostre solite (inutili) prese di posizione indisponenti sarebbe, visto il periodo, una scelta saggia.

Astrologia del giorno 29 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo abbastanza discreto da vivere: prendete le cose così come verranno, senza troppe pretese ma nella consapevolezza di essere parzialmente sostenuti dagli astri. Parlando di sentimenti, le coppie dovranno viaggiare sullo stesso binario. Fondamentale sarà che il partner conosca alla perfezione le vostre intenzioni, altrimenti fraintendersi sarà molto semplice e non arriverete da nessuna parte. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certe situazioni un po' difficili da tenere a bada. Single, l'oroscopo per la serata di mercoledì invita a stare attenti a non farsi sfuggire una buona occasione per attaccar bottone'.

Se non darete ascolto alle stelle, alla fine potreste davvero rimpiangere questa nuova opportunità. Vi consigliamo di mettere l'ansia da parte cercando di cambiare la vostra attuale situazione sentimentale: buttatevi, senza pensare a niente di negativo, ok? Nel lavoro, cercate innanzitutto di stabilire un contatto con le persone che contano. Questo mercoledì in molti potreste ottenere considerevoli vantaggi. Di sicuro non nell'immediato, dovrete saper aspettare con pazienza qualche altra giornata.

Acquario: ★★★★. Si presume di ordinaria amministrazione questo vostro mercoledì di metà settimana.

Dunque nell'aria si respira una relativa tranquillità, senza alti né bassi soprattutto nell’umore, solo qualche piccolo imprevisto a fine giornata. Attenzione al bilancio! In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, dovete cercare di dare una svolta 'piccantina' al rapporto a due, soprattutto se state vivendo una storia bella da lungo tempo. Fate attenzione se il vostro partner è del Sagittario o dell'Ariete: in alcuni momenti potrebbe sentirsi sfiduciato ed insicuro nei vostri riguardi. Single, a voi 'solitari' l'oroscopo consiglia di cogliere al volo l'occasione per un divertimento insolito e stimolante.

Intanto rimandate pure a data da destinarsi tutti quei pensieri pesanti e seriosi che vi tormentano da un po', ci penserete a tempo debito. Nel lavoro invece, è consigliabile valutare con maggiore perizia come metter mano alle situazioni che non vi piacciono più. Intanto potreste avere a che fare con vicende professionali che richiedono molto impegno e responsabilità.

Pesci: ★★★★★. Giornata perfetta, valutata dall'oroscopo come ottima in molti frangenti. Diciamo che, visto soprattutto il periodo abbastanza favorevole, dovreste accantonare eventuali dubbi prendendo l'iniziativa in quelle cose che più vi stanno a cuore.

Secondo l'oroscopo del giorno 29 gennaio riguardo l'amore, anche se il vostro ardore passionale è sempre più apprezzato dal partner, un pizzico in più di romanticismo saprà donarvi senz'altro sensazioni nuove e indimenticabili. In generale l'atmosfera si preannuncia vivace, il che invita alla distrazione e alle belle avventure. Datevi da fare soprattutto se qualche partner (poco soddisfatto) reclamasse da voi un impegno maggiore in certe cose. Se single invece, la seduzione sarà senza dubbio la vostra arma vincente. Sfoderatela senza timore e scoprirete sensazioni piacevoli che mai avreste immaginato: senz'altro conquisterete senza difficoltà chi da tempo avevate notato.

Nel lavoro, in base a quanto emerso dall'oroscopo di mercoledì, sappiate che potete contare su una giornata incoraggiante in cui incontri di un certo livello non mancheranno. Diciamo che, per il momento, vi converrà fare 'buon viso a cattiva sorte' in alcune situazioni aperte: certamente ne trarrete giovamento.