Il secondo mese del nuovo anno sta per giungere al termine, vediamo quindi quali sono i presagi degli astri e delle stelle per l’ultimo weekend di gennaio. Saranno due giornate vantaggiose per l'Acquario, che potrà fare affidamento sulla Luna nel segno, ma anche per il Capricorno che, grazie agli influssi di Marte, ritrova la serenità in amore. Bene il Toro, che, soprattutto in ambito lavorativo, potrà ricevere delle belle soddisfazioni, ma anche la Bilancia che potrà risolvere alcune problematiche nate in precedenza.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 25 e domenica 26 gennaio, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana 25-26 gennaio 2020, segno per segno

Ariete: grazie agli influssi di Marte il fine settimana si rivelerà vantaggioso per il segno dal punto di vista fisico. Si recuperano energia e voglia di fare. Saranno due giornate positive per organizzare un viaggio o una gita fuori porta, ma anche per dedicarsi ai rapporti interpersonali e stringere nuovi legami.

Domenica la Luna in trigono favorirà coloro i quali lavorano a contatto con il pubblico o intendono dar vita a nuove collaborazioni.

Toro: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate veramente interessanti per il Toro che potrà fare affidamento sul favore di Marte e Venere. Le prossime 48 ore saranno positive per i rapporti sentimentali, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri.

La Luna Nuova in Acquario spingerà i nativi del segno a cercare sempre maggiori soddisfazioni e riconoscimenti all'interno della sfera lavorativa, la carriera ricoprirà un ruolo principale durante queste giornate e grazie agli influssi di Marte potrebbero arrivare delle novità.

Gemelli: gli influssi della Luna in Acquario, congiunta con il vostro pianeta dominante, Mercurio, vi darà una marcia in più durante questo fine settimana.

Sarà un fine settimana produttivo per coloro i quali intendono avanzare una proposta o presentare un progetto. Gli astri consigliano di non restare fermi, i nativi del segno avranno tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi desiderati. Recupero in amore.

Cancro: quelle di sabato 25 domenica 26 gennaio potrebbero essere sottotono per il segno, che potrebbe sentirsi particolarmente irritabile e nervoso. Non è da escludere la nascita di contrasti e discussioni tanto all'interno della sfera sentimentale quanto in amore, cercate di limitare le polemiche.

Leone: un oroscopo vantaggioso protegge il segno durante questo fine settimana e lo favorisce soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Saranno due giornate ricche di passione e romanticismo, ideali per ricucire un rapporto in crisi, ma anche per fare nuove conoscenze. Tuttavia, durante la giornata di domenica, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, nulla che un po’ di riposo non potrà sistemare.

Vergine: saranno due giornate di grande vitalità e creatività per il segno, le stelle favoriscono le iniziative e i progetti che nascono in questo periodo. Sarà dunque un weekend positivo per concludere una vendita o un affare, si potranno ottenere delle forti soddisfazioni. Tuttavia domenica lo stress e la stanchezza accumulata, potrebbero causare un calo di energie ad alcuni dei nati sotto questo zodiacale, meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare le polemiche in ambito sentimentale.

Bilancia: Marte, in quadratura al vostro pianeta dominante, Venere, potrebbe favorire la nascita di contrasti durante il weekend, soprattutto se le controversie si trascinano già da inizio settimana. La Bilancia non avrà mezze misure, tanto meno peli sulla lingua, questo potrebbe aiutarla a risolvere alcuni conflitti, ma anche a chiudere situazioni ormai scomode.

Scorpione: secondo l’oroscopo di sabato 25 domenica 26 gennaio lo Scorpione avrà tempo e voglia per dedicarsi alla famiglia e all'amore, un po’ tralasciati durante le giornate precedenti. Sarà il momento ideale per chi desidera risolvere dei contrasti o trovare delle soluzioni, anche a livello finanziario.

Già a partire da sabato, infatti, inizierà un totale recupero di energie, il segno si sentirà in gran forma e pronto ad affrontare tutte le sfide che li si porranno davanti.

Sagittario: nonostante la settimana si sia rivelata un tantino faticosa, durante il weekend sarà possibile recuperare le energie e la voglia di fare. Gli influssi positivi di Marte aiuteranno coloro i quali hanno risentito di fastidi fisici o malesseri stagionali. Tuttavia gli astri consigliano di dedicare maggiore attenzione alla cura dell’alimentazione o iniziare a praticare degli sport, per garantire al vostro corpo dell'attività fisica giornaliera.

Capricorno: gli influssi della Luna in Acquario, rendono questo momento ideale per coloro i quali intendono avviare dei progetti professionali. Tuttavia bisognerà prima fare un calcolo preciso delle entrate e delle uscite per stabilire i prossimi passi da compiere. Il consiglio di Marte è quello di ponderare le spese, evitando acquisti inutili. Serenità in amore.

Acquario: gli influssi della Luna nel segno, invitano l’Acquario a fare un po’ di sana introspezione. Durante il mese di gennaio non sono mancati i contrasti e le polemiche, tanto in amore quanto in ambito lavorativo, ma queste giornate offro le soluzioni necessarie a risolvere tutte le problematiche.

L’oroscopo consiglia di non aver paura di esporsi, ma anche di prendere le cose con maggior leggerezza, la paura di sbagliare può essere il più grande ostacolo.

Pesci: l’oroscopo lascia presagire una forte voglia di libertà e indipendenza. I nativi del segno vorranno dedicare il weekend a se stessi, ritagliandosi un po’ di tempo per praticare uno sport all’aria aperta o coltivare le proprie passioni. È un momento di incertezza in amore, soprattutto per coloro i quali vivono un rapporto appena nato o hanno i piedi in due relazioni. Al contrario chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo, non nulla da temere.

Anzi le stelle favoriscono i progetti a lungo termine, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.