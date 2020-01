Le previsioni dell'Oroscopo per le giornate di sabato 1 e domenica 2 febbraio vedranno un momento negativo per il segno zodiacale dell'Acquario a causa dell'energia lunare sfavorevole, mentre ci sarà un aumento del livello passionale per i nativi dell'Ariete e della Vergine. Fine settimana altamente favorevole e fortunato per i Pesci e per il Capricorno. Scopriamo quali saranno le previsioni astrologiche per il weekend per tutti e dodici segni zodiacali.

Previsioni astrali per il fine settimana: da Ariete a Gemelli

Ariete: l'oroscopo rivela un weekend alquanto soddisfacente per i nativi dell'Ariete soprattutto in campo sentimentale. Le giornate di sabato e domenica trascorreranno piacevolmente e senza particolari intoppi: in serata potrebbero arrivare sorprese che saranno di vostro gradimento. Inoltre non mancherà il romanticismo e l'armonia nella coppia.

Toro: sabato sarà una giornata in cui dovrete prendervi una lunga pausa e dedicarvi ai vostri momenti di relax o di svago.

La settimana appena trascorsa ha esaurito tutte le vostre energie e avrete bisogno di recuperarle nel weekend.

Gemelli: questo fine settimana potreste sfruttarlo per organizzare delle serate divertenti in compagnia dei vostri amici o della persona del cuore. La Luna è favorevole, quindi, con molta probabilità, avrete la possibilità di passare delle serate frizzanti e pazzerelle.

Oroscopo del fine settimana, sabato 1 e domenica 2 febbraio: da Cancro a Vergine

Cancro: l'oroscopo parla di chiare prospettive per quanto riguarda le coppie. Si tratta, però, di prospettive non del tutto positive: le incomprensioni e la troppa suscettibilità non faciliteranno un dialogo pacifico, una discussione potrebbe degenerare in un acceso litigio. Sabato giornata ansiosa, in serata ci potrebbe esserci qualche miglioramento.

Domenica giornata più serena e distesa.

Leone: fine settimana poco stimolante per chi è nato sotto il segno del Leone. Nel lavoro potrebbe presentarsi qualche imprevisto nella giornata di sabato, un contrattempo che forse vi farà fare qualche ora di straordinario impegnandovi a fondo. Domenica si prospetta una giornata più tranquilla e soprattutto meno stressante.

Vergine: Venere tramanda energia positiva nelle coppie. Un vento di passione investirà le coppie di giovani innamorati: un'intesa romantica e una piacevole armonia vi permetteranno di trascorrere delle ottime serate. Novità anche per i single, soprattutto nella giornata di domenica.

Cosa dicono le stelle: oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia: qualcosa tiene la vostra mente lontana, un pensiero fisso che non lascia la vostra mente: siete dubbiosi, nutrite delle perplessità e delle insicurezze e nello stesso tempo non avete il coraggio di prendere una decisione definitiva riguardo a una certa situazione. Weekend spento, privo di vitalità.

Scorpione: mantenere un rapporto stabile è una delle vostre priorità principali, alcune persone che, in apparenza, risultano vostri amici vogliono mettervi i bastoni fra le ruote e rovinare la vostra storia d'amore. Sabato e domenica saranno giornate particolari nelle quali dovrete fare attenzione a chi si comporta in maniera troppo confidenziale con il vostro partner.

Sagittario: avete bisogno di staccare la spina dalla quotidianità, forse questo weekend potrebbe essere quello giusto per prendere un'iniziativa e programmare qualche uscita straordinaria in un luogo che desiderate visitare o, comunque, trascorrere del tempo in tranquillità.

Capricorno: Marte sarà favorevole e questo favorirà il vostro buon umore, oltre ad una sensazione di benessere. Potrete cogliere l'occasione per passare dei momenti piacevoli o per dedicarvi a qualche attività ricreativa a vostro piacimento. Weekend fortunato anche il gioco, provateci ma senza esagerare, naturalmente.

Acquario: l'oroscopo rivela un weekend sottotono per i nati sotto il segno dell'Acquario: la Luna non è favorevole, le giornate di sabato e domenica saranno piuttosto monotone e prive di stimoli.

Tutto questo produrrà un calo del vostro umore.

Pesci: sabato e domenica giornate fortunate e positive per il segno dei Pesci. Saturno è in una buona posizione, potrebbe esserci anche qualche colpo di fortuna in arrivo. Non lasciatevi scappare nessuna opportunità.