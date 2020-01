L'Oroscopo del weekend dal 31 gennaio al 2 febbraio approfondirà la fortuna e l'amore di ciascun simbolo zodiacale alle prese con le faccende del cuore. La sensibilità e l'immaginazione voleranno nelle previsioni astrologiche segno per segno, che analizzeranno in particolare la presenza di Luna in Ariete, poi in Toro. La passione "prenderà il volo" e diventerà più concreta e accogliente nelle premonizioni del fine settimana.

L'oroscopo del weekend

Ariete: impetuosi e molto reattivi con Luna nel segno venerdì e sabato, attenzione a non esagerare nell'attuare i progetti più ambiti.

Potreste rischiare di dire troppo e fare poco in amore. Domenica Luna passerà nel domicilio astrologico del Toro e garantirà maggiore sensualità.

Toro: Luna nel segno domenica smorzerà eventuali attriti elargendo charme e sensualità. In amore, attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner, rischierete di essere opprimenti. In sinergia con Urano, l'astro d'argento potrebbe spingervi ad agire frettolosamente, senza pensare ai pro e ai contro.

Gemelli: l'astro d'argento sarà dalla vostra parte nelle giornate di venerdì e sabato, garantendo una buona immaginazione e tanta fortuna.

Venere sarà in quadratura e potrebbe sprigionare un'applicazione discontinua delle sensazioni amorose. Ma domenica, la vicinanza lunare sarà benefica per attuare nuovi desideri in maniera più concreta.

Cancro: se a inizio weekend l'amore risentirà della mancanza di una spinta giusta per evolvere, in compenso potrete puntare sulla giornata di domenica benefica per gli affetti. Concreti in amore, darete voi stessi per gli altri in modo tenace e semplice.

Leone: buono l'inizio del weekend con Luna favorevole dall'Ariete che garantirà una nuova energia per emergere nella sfera amorosa con successo. Insoddisfatti per una situazione economica che non è andata come volevate, attenzione a non riversare questa insofferenza in amore. Rischierete di rovinare tutto.

Vergine: sarà un periodo di recupero in amore, dove dovrete attuare un cambiamento consigliato da Plutone e Saturno dal Capricorno, atto a far evolvere una situazione sentimentale in sospeso.

Venere e Nettuno in opposizione non aiuteranno questa metamorfosi, ma Luna e Urano dal Toro domenica, sprigionerà il desiderio di fare qualcosa di diverso, di veramente eccitante.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se il weekend inizierà in maniera alquanto capricciosa con Luna in opposizione che sfiorerà la presunzione, domenica gli astri allenteranno la tensione e potrete contare su una scia vitale e intellettiva elargita da Mercurio e Sole in Acquario. Tutto apparirà più chiaro in amore.

Scorpione: il fine settimana diventerà magico grazie a Venere e Nettuno a voi favorevoli che faranno approfondire splendide sensazioni vissute nell'intimità della coppia.

Potrete così arginare eventuali disguidi provocati da gente invidiosa della vostra felicità.

Sagittario: buono il weekend con Marte nel segno che farà spingere il piede sull'acceleratore dei sentimenti. Splendide anche le amicizie che saranno vissute con una marcia in più. Attenzione però all'astro venusiano in quadratura che come una rosa piena di spine potrebbe pungervi.

Capricorno: domenica Luna e Urano dal Toro faranno mutare lo stato d'animo in modo alquanto sorprendente. Vi meraviglierete di questo cambiamento, che farà seguire le motivazioni interiori in maniera inaspettata. La pazienza sarà la vostra arma vincente per perseverare con coraggio e diplomazia in una impresa sentimentale senza eguali.

Acquario: saranno favoriti i viaggi con Mercurio nel segno che insieme a Sole garantirà un entusiasmo e una vitalità unici. Che ne dite di rilassarvi con uno splendido viaggio di fine settimana? Potreste catapultarvi in un weekend avventuroso e intrepido. A voi la scelta.

Pesci: è un bel periodo per l'amore con Venere e Nettuno nel segno che garantiranno benessere, sensazioni splendide e ricche di grandi emozioni. Anche Luna non smetterà mai di elargire i suoi influssi sensibili, rendendovi affascinanti e marcatamente affettivi per tutto il weekend.