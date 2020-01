L’Oroscopo dell’11 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Amore, lavoro e salute, tutti questi aspetti saranno toccati in queste 24 ore. La Luna abbandonerà il Cancro per dirigersi al domicilio del Leone. Dopo una settimana caratterizzata da alti e bassi, i Gemelli vivranno un sabato buono. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo di sabato 11 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in passato avete avuto dei problemi che ancora vi trascinate appresso. Valutate se non sia il caso di tagliare i ponti e voltare pagina. Nella vita bisogna sapersi aprire alle novità. In questi giorni c’è ben poca voglia di muoversi o di lavorare/studiare. Scuotetevi e fate del vostro meglio.

Toro: giornata in cui sarà possibile pretendere maggiori spiegazioni. Ogni cosa tornerà al suo posto e le relazioni recenti saranno ufficializzate oppure interrotte.

Periodo critico per le finanze, avete molte spese da affrontare. Rinviate eventuali incontri poiché sarete abbastanza irritabili e scontrosi.

Gemelli: saranno chiariti tutti i malintesi. Aspettatevi un sabato promettente e discretamente buono. In amore le coppie di vecchia data affronteranno una spesa particolare. Possibili viaggi o programmazioni. Nel lavoro non si escludono dei complimenti. In famiglia dovrete essere maggiormente presenti. Non allontanatevi dal vostro percorso.

Cancro: vi sentirete afflitti per colpa della stanchezza accumulata nei giorni precedenti. Vi renderete conto che una certa situazione non vi garba più. Andrà meglio per le coppie impegnate da anni in quanto finalmente potranno concedersi un po’ di tempo per loro. Dolce far niente in serata.

Leone: in arrivo un sabato caratterizzato da alti e bassi.

Le prime ore della giornata saranno faticose e piene di incombenze. Coloro che hanno rinviato un compito dovranno recuperarlo entro il pomeriggio. In serata combatterete con un elevato livello di stress che, a lungo andare, potrebbe compromettere la salute mentale e fisica.

Vergine: giornata colma di ispirazione e ciò sarà di grande aiuto nel lavoro/studio. Riuscirete a trovare la forza di eliminare tutte quelle cose che non funzionano più. In famiglia tornerà il sereno ed anche l’amore sarà emozionante. In arrivo una settimana ricca di soddisfazioni, fatevi trovare pronti.

Bilancia: cercate di fare il minimo indispensabile in questo sabato. Da un po’ vi concentrate solamente sul lavoro o sulle pulizie di casa finendo per trascurare gli affetti. Sarà un sabato importante e valido per portare avanti un progetto.

All’orizzonte si intravedono delle novità destinate a movimentare la vostra esistenza.

Scorpione: un miglioramento si intravvederà solamente nel tardo pomeriggio quando avrete modo di staccare la spina da tutti gli impegni della settimana. La serata sarà propizia per i sentimenti, specie per chi desidera innamorarsi. Lasciatevi andare alla passione, farà bene alla relazione.

Sagittario: i single dovrebbero uscire di più e allacciare nuovi contatti anche se di questi tempi non è facile. La tensione sarà allentata, finalmente si potrà recuperare dopo giornate di intense attività. Non si escludono mal di testa.

Cercate di non prendere freddo ed evitate i luoghi troppo affollati.

Capricorno: avrete a che fare con un sabato particolare in cui bisognerà stare in guardia per non causare perplessità in amore. Nel lavoro/studio, delle difficoltà vi rallenteranno rendendovi molto stanchi in serata. Attenzione a non trascurare il corpo troppo a lungo altrimenti ne pagherete le conseguenze.

Acquario: in arrivo una giornata perfetta per chiarire eventuali conti in sospeso, ma bisognerà andarci cauti. Cercate di non abbuffarvi a tavola, ultimamente molti nativi hanno messo su un po’ di peso. Non demoralizzatevi perché presto sarà possibile rimettersi in carreggiata.

Pesci: 24 ore utili per riflettere e decidere cosa fare per il futuro. Magari vi trovate davanti ad un bivio e non sapete quale percorso intraprendere. Tutte queste incertezze riguarderanno il lavoro, l’amicizia, l’amore e la propria persona. Sabato sera vi divertirete in buona compagnia, tuttavia cercate di non esagerare e non fate troppo tardi.