L’Oroscopo di mercoledì 8 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, ancora nel segno del Gemelli, porterà dubbi d’amore per i nativi dei Pesci mentre donerà romanticismo ai nati sotto il segno dell'Acquario. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di mercoledì 8 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sfruttate questa giornata per eseguire quante più mansioni possibili dato che tutto vi risulterà agevolato.

Avrete un buon influsso astrale, valido anche per le questioni di cuore. Le emozioni torneranno protagoniste, le relazioni andranno difese con i denti e le unghie. Per quanto riguarda il lavoro o lo studio, non avrete molta voglia di muovervi.

Toro: in arrivo un mercoledì abbastanza fiacco. L’amore presenterà dei rallentamenti, ma non dovrete lasciarvi scoraggiare. Il vostro entusiasmo sarà sotto ai piedi così come l’umore. Cercate di spronarvi scovando un nuovo scopo da perseguire. Non datevi mai per vinti.

Gemelli: creatività alle stelle grazie alla Luna nel vostro segno ancora per un’altra giornata. L’influsso lunare, però, causa agitazioni e cambi d’umore. Rischierete di arrabbiarvi per un nonnulla. Sensazioni e relazioni torneranno in ballo e ci sarà una questione da superare. La salute dovrà essere preservata maggiormente poiché la tensione nervosa rischierà di causare mal di testa.

Cancro: nel lavoro non si saranno problemi, anzi arriveranno delle buone soluzioni. Avete bisogno di concludere qualcosa di sostanzioso in questo 2020. L’amore risulterà solido e indistruttibile, tuttavia avete bisogno di maggiori certezze perché siete un segno perennemente dubbioso. Anche nell’aspetto fisico cercate un rinnovamento, magari un nuovo taglio di capelli o un colore diverso. Dovrete cercare di tenere sotto controllo l’ansia.

Leone: da tempo molti nativi attendono delle valide proposte o una risposta riguardante un determinato lavoro. In generale state vivendo un periodo di rinascita. Le emozioni non mancheranno, specialmente in serata. Amore ok per le coppie di lunga data. Bene la salute, ma non prendete troppo freddo.

Vergine: in amore non mancano mai dei contrasti, ma sarà possibile ripianare ogni rottura. Se c’è stato un tradimento dovrete decidere se voltare pagina oppure perdonare. Non lasciate che l’agitazione si riversi sul lavoro altrimenti finirete per fare degli errori importanti. Attenzione alla pressione e ai dolci.

Bilancia: state attraversando un periodo 'no', fatto di alti e bassi. Avete l’impressione che il 2020 ce l’abbia con voi, in realtà è solamente un po’ di calo fisiologico. Nei prossimi mesi noterete un gran miglioramento e l’amore tornerà a comandare.

I single avranno buone chance di conoscere gente nuova a scuola o sul posto di lavoro.

Scorpione: dovrete darvi da fare e non potrete fare affidamento su nessuno. Da tempo vi sentite osservati e giudicati. Sarà una giornata particolarmente agitata e nervosa, un parente metterà alla prova la vostra tollerabilità. Cercate di essere più generosi. Il vostro corpo chiede una pausa.

Sagittario: non siate sempre tolleranti verso chi continua a sbagliare con voi. In giornata vi troverete davanti ad un bivio e dovrete decidere quale strada percorrere. Riflettete attentamente prima di aprire bocca. L’amore necessiterà del tempo, presto sarà possibile abbandonarsi alla passione.

Il vostro corpo avrà bisogno di un maggior consumo di acqua, ultimamente siete disidratati.

Capricorno: procederanno senza intoppi tutte quelle storie nate negli ultimi mesi del 2019, anzi qualcuna si rafforzerà ulteriormente. Anche per i single arriveranno delle occasioni imperdibili. Buona giornata per cercare la cicogna o per sviluppare delle nuove idee. La salute, invece, sarà in netto crescendo.

Acquario: Venere, da tempo, vi è favorevole ma in questa giornata lo sarà in maniera ancora più particolare. Sarete molto romantici, mentre i nuovi incontri risulteranno fortunati. Rispetto alle scorse giornate vi sentirete più tosti e nel lavoro vi farete in quattro pur di ottenere dei soddisfacenti risultati.

Occhio allo stress, non eccedete nelle cose.

Pesci: molti nativi stanno vivendo un periodo eccellente. In giornata, grazie alla Luna in Gemelli, scaccerete la corrente nervosa che vi pervade da inizio gennaio. Attenzione ad eventuali dubbi d’amore, cercate di distrarvi concentrandovi su altre attività. Chi lavora potrà ottenere dei validi riscontri e magari un aumento della paga nei prossimi mesi.