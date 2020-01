L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 gennaio approfondirà i transiti planetari fortunati, indagando sull'amore e il lavoro di ciascun segno zodiacale. Luna sarà presente rispettivamente in Sagittario, Capricorno e Acquario ed elargirà influssi sensibili e molto intuitivi. Ottima l'entrata di Sole in Acquario nella giornata di martedì, che produrrà sensazioni di libertà e fratellanza nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Intrecci planetari meravigliosi nell'oroscopo settimanale di gennaio

Ariete: lunedì e martedì gli influssi lunari creeranno un'energia portentosa. Più propensi ad approfondire i valori tradizionali in famiglia, sarete molto aperti al dialogo. La posizione di Mercurio in Acquario aprirà la mente a 360°, in modo da intrecciare rapporti davvero armoniosi. In ambito lavorativo, le fatiche attuali saranno premiate in un futuro non troppo lontano.

Toro: martedì Sole in Acquario incrocerà una quadratura molto tesa per i sentimenti.

Potrebbero verificarsi degli sconvolgimenti in amore, proprio a causa della presenza di Urano in Toro. Molto irrequieti anche in ambito lavorativo, attenzione a non lasciarvi prendere da scatti d'ira. Giovedì e venerdì potrete beneficiare di una posizione di Luna favorevole per i sentimenti.

Gemelli: una Luna contro remerà a inizio settimana e sprigionerà una grande confusione mentale. Dovrete cercare di non lasciarvi prendere dalla malinconia, contrastando quest'influsso ultrasensibile con maggiore audacia.

Giovedì e venerdì l'amore riprenderà quota, fino a toccare il massimo della passione nella giornata di sabato. Buono il lavoro.

Cancro: attenzione a un'opposizione lunare in Capricorno che in sinergia con gli altri astri, scatenerà una pigrizia eccessiva sul lavoro e tanti dubbi in campo amoroso. Sabato le stelle vi chiederanno di riordinare le idee, approfondendo le sensazioni attuali e confrontandole con i desideri da attuare.

Buono l'amore domenica.

Leone: ottimo l'inizio di settimana, con l'astro d'argento benefico dalla casa astrologica nona. Molto affascinanti, ottimisti e vitali, potreste fare strage di cuori. Attenzione solo a un Sole in opposizione martedì, che potrebbe rendervi alquanto pigri,anche in campo professionale.

Vergine: lunedì Luna in quadratura si farà sentire e insieme a Marte, elargirà un atteggiamento schivo e poco socievole.

A tratti insopportabili, potreste decidere di troncare le relazioni amorose in un attimo. Gli astri in opposizione in Pesci non aiuteranno di certo la sfera affettiva, ma la giornata di giovedì sarà più fortunata per i sentimenti. Alti e bassi sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana si aprirà in modo meraviglioso grazie a Luna in Sagittario che metterà in contatto con il lontano, sprigionando delle energie intuitive sensibili.

Capiterà che potreste intrecciare una storia amorosa a distanza o mettervi in contatto mentalmente con persone care a voi lontane. Buona anche la posizione di Sole in Acquario che garantirà una nuova vitalità sul lavoro.

Scorpione: Mercurio quadrato a Urano potrebbe causare dei piccoli imprevisti per tutta la settimana, che vi innervosiranno. Se riuscirete ad affrontare il tutto con maggiore elasticità mentale, riuscirete ad arginare anche gli influssi solari un po' pigri per l'amore e il lavoro. Buona l'armonia amorosa sabato.

Sagittario: la settimana si aprirà con Luna nel segno che garantirà una grande sensibilità in amore.

Più vitali e dinamici anche grazie alla congiunzione con Marte, potrete investire energia positiva sia in amore che in campo professionale. Solo Venere remerà contro poiché in quadratura, consigliando un maggiore approfondimento delle sensazioni che provate. Buona l'intuizione, benefica per affermare i progetti lavorativi con successo.

Capricorno: Mercurio lascerà il vostro domicilio astrologico martedì, ma non vi abbandonerà totalmente, elargendo influssi mentali più liberi e volitivi. Luna entrerà nel segno giovedì e produrrà fortuna, in sinergia con Giove. Solo Plutone potrebbe invogliarvi a commettere degli atti temerari in amore.

Incuterete rispetto in campo lavorativo e i guadagni saranno raggiunti per merito personale.

Acquario: la settimana prometterà bene, con Luna in sestile favorevole a Mercurio nel segno già da lunedì. Una nuova sensibilità ricettiva lambirà la sfera sentimentale e il magnetismo che si sprigionerà sarà irresistibile poiché molto intellettuale. Sole entrerà nel segno martedì e sarete più vitali ed energici anche in campo professionale.

Pesci: la settimana si aprirà in modo altalenante soprattutto in campo sentimentale. Venere e Nettuno quadrati a Luna, potrebbero elargire instabilità umorale. A metà settimana l'amore andrà meglio e la vicinanza di Sole dall'Acquario riscalderà i cuori.

Attenzione ad arginare alcune difficoltà lavorative.