L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio approfondirà i transiti planetari fortunati, a caccia di novità che possano illuminare la sfera amorosa e promettere successi in campo lavorativo. L'entrata di Mercurio in Pesci garantirà un'intelligenza brillante anche a Toro, Capricorno, Scorpione e Cancro mentre Venere si sposterà in Ariete nella giornata di sabato. L'amore prenderà il volo nelle previsioni astrologiche fortunate.

Venere in Ariete nell'oroscopo settimanale

Ariete: Mercurio si avvicinerà molto a voi nella giornata di martedì.

Un'intelligenza vivace e costruttiva sarà tutta da investire in ambito lavorativo, per ottenere successo e concretizzare i progetti tenuti in sospeso. In amore accoglierete l'entrata di Venere nel segno sabato, che farà vivere le sensazioni con un nuovo ardore.

Toro: Luna nel segno lunedì regalerà un savoir-faire che non passerà di certo inosservato alla persona amata o a un probabile futuro partner. Mercurio sarà favorevole martedì e procurerà intriganti sorprese in amore. I guadagni arriveranno copiosi e saranno direttamente collegati a un progetto svolto da voi in maniera eccellente.

Gemelli: martedì l'astro mercuriano sarà in quadratura e potreste diventare molto capricciosi in amore. Suggestionabili e poco costanti, attenzione a non lasciarvi prendere da un'apatia che non vi farà affermare nemmeno nel lavoro poiché mancherete di volontà per emergere. Sabato e domenica la situazione migliorerà, con Venere romantica a vostro favore.

Cancro: finalmente Mercurio diventerà vostro complice poiché posizionato in Pesci nella giornata di lunedì.

Nel fine settimana Luna entrerà nel vostro domicilio astrologico e garantirà sensibilità e romanticismo a due. Attenzione solo a una Venere in quadratura sabato e domenica che potrebbe rendere la sensualità troppo marcata e poco equilibrata.

Leone: Mercurio romperà l'opposizione martedì e beneficerete di un'intelligenza più fervida, tutta da investire nel lavoro per affermare la vostra volontà con coraggio.

Meno confusi anche in amore approfitterete di un ottimo trigono Luna-Venere previsto nel weekend che procurerà benessere in campo sentimentale.

Vergine: buono l'inizio settimana con Luna complice dal Toro che garantirà fascino e sex-appeal. In ambito lavorativo, saranno previsti guadagni raggiungibili senza il minimo sforzo. La nuova posizione di Mercurio in Pesci da martedì in poi sarà in opposizione per voi e potrebbe creare complicazioni nei rapporti amorosi. Per fortuna, sabato l'astro venusiano romperà la dissonanza e vi lascerete andare all'amore con maggiore sicurezza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: confusi da martedì in poi, Mercurio e Nettuno interferiranno in campo lavorativo poiché in opposizione, facendovi mancare la concentrazione. In amore difficilmente farete un ragionamento obiettivo, ma sabato la sfera sentimentale per fortuna migliorerà a causa della posizione favorevole di Venere in Ariete.

Scorpione: buona la posizione di Mercurio in Pesci che aprirà una settimana brillante dal punto di vista lavorativo. Le capacità intellettuali saranno eccezionali e anche in amore l'intuizione e la diplomazia elargiti da Nettuno saranno promettenti sia per voi single che per voi in coppia.

Venere diventerà vostra complice a fine settimana e l'amore prenderà il volo.

Sagittario: a inizio settimana, alcuni litigi potrebbero animare la sfera amorosa a causa di una mancanza di chiarezza e una litigiosità provocata da Marte in quadratura a Mercurio. Dovrete cercare di contenere l'irascibilità anche sul lavoro poiché martedì Venere assumerà una posizione astrale a voi favorevole che procurerà benessere.

Capricorno: lunedì Luna incrocerà le sue energie con Saturno, garantendo un'ampia capacità di analisi, tutta da investire in amore e nel lavoro per primeggiare con successo. Mercurio anch'esso in posizione benefica, farà prendere le decisioni giuste in amore, contrastando una quadratura venusiana un po' tesa per il weekend.

Acquario: lunedì sarà una giornata un po' tesa e capricciosa per i sentimenti. Ma Sole splenderà sempre per voi e a metà settimana, l'astro d'argento sarà dalla vostra parte per garantire armonia in tutte le sfere vitali. Venere continuerà a garantire amore dalla casa astrologica prima.

Pesci: benvenuto Mercurio, che potenzia l'intelligenza e dà campo libero all'immaginazione, per rendere il lavoro più creativo. In amore, l'astro mercuriano regalerà una nuova prudenza nel comunicare con la persona amata, scegliendo le parole che colpiranno nel segno. Martedì e mercoledì Luna potrebbe creare qualche attrito, ma già nel weekend tornerà a splendere per voi.