Il mese di gennaio sta ormai giungendo al suo termine e l'oroscopo della sua ultima settimana, quella che conduce all'inizio di febbraio, è ormai pronto. Secondo le previsioni degli astri, coloro che sono nati sotto al segno del Sagittario si ritroveranno ad affrontare momenti di tensione, mentre il Toro si sentirà stranamente romantico nei confronti della vita e del proprio partner. La Bilancia avvertirà uno stato di irrequietezza che potrebbe spingere chiunque a fare scelte fin troppo azzardate.

Novità in arrivo, invece, per i nati sotto al segno acquatico dei Pesci. Si tratta di situazioni che, in tutti i casi, potrebbero interessare solo alcuni giorni del periodo in arrivo senza danneggiare necessariamente anche il weekend.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio per il periodo compreso da lunedì 27 gennaio fino a domenica 2 febbraio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - il mese di gennaio se ne sta andando, ma le sue influenze positive non se ne andranno di certo. L'arrivo di febbraio potrebbe spaventare chiunque, ma non un Ariete.

La fortuna continuerà a baciare questo segno, rendendo le giornate migliori ed allegre. Attenzione alle notizie in arrivo, potrebbe esserci qualche possibilità in ambito lavorativo.

Toro - nonostante la testa abbastanza "dura" di questo segno, il prossimo weekend sarà quello decisivo per riuscire a mostrare, volontariamente o meno, il proprio lato romantico. Il partner potrebbe non aspettarsi nessuna sorpresa e sarà proprio questo a rendere propizio il momento.

Meglio cogliere la palla al balzo.

Gemelli - si tratta di una settimana decisamente pesante da affrontare. Secondo l'oroscopo, infatti, potrebbe risultare quasi impossibile giungere al weekend carichi di energia. qualche giornata di riposo è quello che serve per riuscire a ristabilire il proprio equilibrio.

Cancro - il nervosismo potrebbe non mancare, soprattutto sul nascere di questo nuovo periodo.

fortunatamente è possibile fare affidamento sul proprio partner e sulle persone di fiducia. Una pacca sulla spalla od un abbraccio potrebbe risultare terapeutico.

Leone - attenzione alle discussioni sia in ambito lavorativo che nella vita di coppia. Non sarà sempre colpa del Leone, ma spesso e volentieri i litigi potrebbero nascere senza nemmeno rendersene conto. Meglio imparare a dosare le parole prima di dirle.

Vergine - così come per il segno del Leone, anche per i nati sotto al segno della Vergine ci sarà aria di discussioni. Le troppe polemiche potrebbero far perdere la pazienza a chiunque, rendendo addirittura difficoltoso comprendere se si è accanto alla persona giusta o meno.

Sarà necessario ritagliare qualche attimo di tempo per riflettere.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche piccolo fastidio, causato da alcuni astri in opposizione, potrebbero rendere questo segno abbastanza irrequieto ed impulsivo, al punto da combinare qualche guaio involontariamente. Sarebbe proprio il caso di tirare un po' il freno e riflettere attentamente prima di fiondarsi su qualsiasi decisione.

Scorpione - qualche piccola discussione potrebbe celarsi dietro l'angolo, specialmente nella vita di coppia. L'importante è non farsi cogliere impreparati e riuscire a parlare sempre con sincerità.

L'amore riuscirà a trionfare sempre, o almeno nella maggior parte dei casi.

Sagittario - un Oroscopo decisamente poco allettante, soprattutto se ci si aspettava una settimana allegra e gioiosa. Lo stress accumulato sul lavoro potrebbe abbattersi nella vita di coppia e rischiare addirittura di rovinarla. Attenzione all'ego, meglio non nutrirlo troppo.

Capricorno - nulla di cui doversi preoccupare, specialmente si fa riferimento all'ambito sentimentale. In amore non ci saranno difficoltà che non potranno essere superate e non ci si potrà lamentare assolutamente. Cercare di ritagliare qualche attimo di intimità potrebbe non essere una cattiva idea.

Acquario - un periodo decisamente positivo per il segno dell'Acquario. Il lavoro sembra proprio andare a gonfie vele e la vita di coppia non poteva affrontare periodo migliore. Sembra proprio essere il periodo decisivo per chiunque abbia anche solo lontanamente immaginato di fare il grande passo.

Pesci - le sorprese non mancheranno di certo in questo nuovo periodo e gli astri, rivolti verso questo segno, non fanno altro che rendere il tutto più piacevole. Pronti a nuove avventure, i nati sotto al segno dei Pesci si ritroveranno carichi di energie positive.