I sentimenti acquisteranno forza e l'affettività sarà profonda nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 13 al 19 gennaio. Oltre alla presenza di Luna rispettivamente in Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, tutti i segni zodiacali potranno contare sul transito di Venere in Pesci e Mercurio in Acquario. Le previsioni astrali segno per segno diventeranno così ricche di amore e un nuovo dialogo costruttivo animerà le coppie.

L'oroscopo settimanale

Ariete: Luna lunedì formerà un trigono molto emotivo per i sentimenti.

Potreste perdere il controllo, amando il partner con tutte le vostre forze. Giovedì Luna creerà un'opposizione tesa per i sentimenti e alcuni attriti potrebbero creare noie nella relazione a due.

Toro: finalmente Venere romperà la quadratura astrale martedì e potrete aprirvi all'amore con maggiore slancio. La nuova posizione dell'astro dell'affettività in casa astrologica dodicesima renderà il rapporto amoroso più eccitante e rivoluzionerete il presente con audacia.

Gemelli: giovedì la posizione benefica dell'astro d'argento in casa astrologica settima vi renderà galanti e più aperti a vivere le sensazioni con slancio e profondità d'animo.

Andrete alla ricerca di maggiori sicurezze interiori, ricercando l'armonia e la pace. Attenzione a una Venere in quadratura martedì.

Cancro: Luna molto positiva a inizio settimana, renderà l'amore più sensibile e concreto. Venere entrerà in Pesci martedì e formerà un trigono sensazionale e romantico, in grado di contrastare in modo risolutivo l'opposizione degli astri in Capricorno. Un Mercurio più comunicativo diventerà vostro alleato venerdì.

Leone: Luna presente nel segno lunedì, vi renderà affettuosi anche se un po' autoritari nei confronti della persona amata. Generosi e ricchi di idee, tenderete tuttavia ad attuare un'attitudine al comando che non lascerà campo libero al partner. Attenzione a una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Vergine: attenzione che da martedì Venere sarà in opposizione e potreste essere presi da veri e propri squilibri di affettività.

In sinergia con Nettuno, l'astro venusiano non farà prendere delle iniziative risolutive per l'amore. In compenso però Luna presente nel segno martedì e mercoledì cercherà di contrastare questo effetto con la concretezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: positivi e generosi in coppia, persevererete con costanza nell'applicazione dei progetti amorosi e Luna dal Leone darà la grinta giusta per organizzare ogni minimo dettaglio alla perfezione. L'astro d'argento entrerà nel segno giovedì e sarete spontanei ed estroversi.

Scorpione: la settimana inizierà in modo alquanto teso per i sentimenti ma già da martedì, la nuova posizione di Luna in Vergine darà una carica in più. Splendida la posizione di Venere in Pesci che benedirà l'amore e renderà la storia davvero affascinante e romantica.

Sagittario: a inizio settimana sarete sorpresi da un trigono astrale di Marte e Luna molto entusiasmante per l'amore. Le sensazioni diventeranno più intense e sarete piuttosto diretti con la persona amata. Martedì e mercoledì, una dissonanza potrebbe rendervi poco socievoli e presuntuosi.

Capricorno: Venere martedì sarà presente in Pesci e rafforzerà un sestile astrologico fortunato per l'amore. Ricercherete maggiore tranquillità in coppia e l'acquisterete senza alcuno sforzo. Cercate di puntare sulla fedeltà e il rispetto reciproci, benefici per costruire insieme.

Acquario: Venere passerà in Pesci martedì ma non vi abbandonerà completamente, elargendo indulgenza e rafforzando l'amore in modo più sensibile.

In compenso, riceverete il transito di Mercurio che darà libero spazio a nuove idee e a un maggiore dialogo.

Pesci: il potere di seduzione diventerà più marcato martedì, poiché accoglierete Venere nel segno. L'amore diventerà più profondo e voi molto amabili nei confronti del partner. La vicinanza di Mercurio in Acquario venerdì, schiarirà un po' le idee e filtrerà le informazioni in modo costruttivo per l'amore.