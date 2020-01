L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale da lunedì 20 a domenica 26 gennaio, approfondisce i transiti planetari indagando sulla fortuna e l'amore dei segni zodiacali in coppia. La Luna entrerà prima in Sagittario, poi in Capricorno e in Acquario, effondendo intuizione e sensibilità nelle relazioni a due. Il Sole entrerà in Acquario martedì e garantirà un modo di amare più anticonformista.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale di gennaio

Ariete: la presenza della Luna in casa astrologica nona, sarà benefica per l'amore di coppia. Positivi e più dinamici, tuttavia sarete irrequieti poiché spinti da un'energia marziana difficile da tenere a bada. Dovrete incanalarla nel verso giusto per progredire e Sole da martedì in poi, vi aiuterà al meglio.

Toro: le sensazioni a due saranno alquanto altalenanti e barcollanti a inizio settimana. La Luna remerà contro poiché in opposizione con Urano e potreste passare da una gioia immotivata a una tristezza più cupa.

Attenzione a Sole in quadratura nella giornata di martedì, che potrebbe farvi elaborare idee utopiche in coppia.

Gemelli: martedì la giornata potrebbe essere un po' tesa a causa di una Luna indolente. Attenzione a non lasciarvi prendere dall'arroganza. Stesso martedì, Sole e Mercurio dall'Acquario elargiranno un'energia intellettiva fuori dal comune, anche se la Luna in opposizione potrebbe creare qualche attrito.

Cancro: Sole e Mercurio dal cielo astrologico undicesimo, porranno delle domande su un modo di amare che risentirà molto di alcuni pensieri elaborati dalla vostra insicurezza. Gli astri in Capricorno tenderanno a bloccare alcune evoluzioni costruttive per l'amore e giovedì Luna non aiuterà granché poiché in opposizione. Sabato e domenica invece, potrete approfondire il rapporto con maggiore serenità.

Leone: un buon inizio settimana sarà garantito dalla Luna in Sagittario che insieme a Marte, sprigionerà energia positiva e molto affascinante. Anche se Mercurio quadrato a Urano non garantirà buoni pensieri e potreste apparire un po' confusi in coppia, la Luna sarà vostra alleata mercoledì.

Vergine: lunedì Luna e Venere non aiuteranno l'amore. Potreste assumere un atteggiamento geloso e possessivo nei confronti del partner, divenendo quasi soffocanti.

A metà settimana, la Luna diventerà vostra alleata dal Capricorno e tenderete ad applicare maggiore razionalità nella relazione a due.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona la presenza di Luna in Sagittario lunedì, che prometterà bene per l'amore. Sole entrerà nel segno martedì e riscalderà i cuori, elargendo una nuova vitalità in coppia. Attenzione solo a una quadratura lunare nelle giornate di giovedì e venerdì, pesante per i sentimenti.

Scorpione: la settimana sarà alquanto altalenante con l'astro mercuriano dall'Acquario che insieme a Sole in quadratura, renderà il rapporto un po' superficiale e voi inconcludenti. Dovrete approfondire bene il vostro stato d'animo, contando sull'aiuto della Luna in Capricorno presente giovedì e venerdì. Tutto vi apparirà più chiaro.

Sagittario: la Luna nel segno lunedì, garantirà dinamismo e molta fiducia in voi stessi. Potrete utilizzare questa carica benefica per emergere in coppia, con vivacità e investendo un nuovo entusiasmo. Molto affascinanti grazie alla presenza di Marte, l'amore prenderà il volo contrastando una Venere in quadratura dai Pesci molto capricciosa.

Capricorno: buone le giornate di giovedì e venerdì, che vedranno l'entrata diellaLuna nel segno. In sinergia con Saturno, Plutone e Giove, l'amore prenderà il volo e i momenti in due saranno più sereni. Riflessivi e prudenti, persevererete nel raggiungimento dei vostri obiettivi e gli altri astri vi sosterranno.

Acquario: l'astro d'argento diventerà vostro complice nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Un nuovo modo di vivere l'amore più profondo e innovativo, si farà largo nella mente e nel cuore. In questa settimana già da martedì, potrete accogliere Sole nel segno che realizzerà alcuni progetti amorosi riguardanti la vostra relazione.

Pesci: Venere e Nettuno sempre presenti nel segno, garantiranno un amore speciale, fatto di sogni e di un benessere fisico e mentale. Lunedì qualche attrito potrebbe essere sprigionato dalla Luna in quadratura che confonderà un po' le idee. Buoni gli influssi dell'astro d'argento nelle giornate di giovedì e venerdì, che garantiranno un amore romantico.