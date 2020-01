L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì 16 gennaio, analizza l'entrata di Luna in Bilancia. Nella casa astrologica del matrimonio, l'astro d'argento sta a suo agio e rende l'amore molto affascinante anche per il Sagittario, il Leone, Gemelli e Acquario. Una nuova serenità avvolgente lambisce questi segni che potranno cogliere al volo nuovi stimoli, nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Un'amore stimolante nell'oroscopo di giovedì

Ariete: incostanti e annoiati del rapporto a causa di Luna in opposizione dalla Bilancia, potreste perdervi nei meandri della vostra insicurezza e stentare a ritrovare una pace interiore, tutta da investire nella relazione a due.

Le sensazioni diventano molto ragionate, che ne dite invece di lasciarvi andare?

Toro: Mercurio dalla casa astrologica decima, facilita una comunicazione che si rivelerà produttiva per l'amore di coppia. Buona anche la posizione degli altri pianeti lenti che in sinergia con Urano garantiscono carisma, anche se dovrete tenere a bada un eccesso di gelosia.

Gemelli: affascinanti ed equilibrati grazie agli influssi lunari, vivrete le emozioni in modo più sereno, anche se correrete il rischio di innamorarvi più dell'amore che della persona che avete accanto.

Puntate tutto sul fascino e la bellezza, sbalordendo il partner magari con un cambio look.

Cancro: attenzione a non farvi coinvolgere troppo da una quadratura lunare che potrebbe creare indecisione in amore. L'influenza del satellite notturno sprigiona un atteggiamento alquanto altalenante e la paura di essere privati dell'amore del partner, potrebbe portarvi alla mediazione.

Leone: voi Leone così dediti all'immagine e all'eleganza, sarete ancora più alla ricerca di un'esteriorità impeccabile e pretenziosa nei confronti del partner. L'astro d'argento dalla Bilancia, insinua influenze più raffinate ed esigerete la perfezione dalla persona amata.

Vergine: gli astri in Capricorno sono raggruppati per favorire l'amore, elargendo vitalità e una spiccata carica affettiva. L'influsso uraniano rivoluziona il rapporto di coppia in modo eccitante e creativo.

Nettuno e Venere in opposizione però mettono in guardia, raccomandandovi di non lasciarvi prendere da pensieri surreali.

Previsioni astrologiche sensibili

Bilancia: eleganti e molto garbati, ricercherete l'armonia in amore e avrete bisogno di stare in compagnia non solo con il partner, ma anche con gli amici che contano. Molto aperti alla socievolezza, vivrete bei momenti sia in campo sentimentale che in quello amichevole.

Scorpione: buona la posizione di Venere e Nettuno in trigono dai Pesci, che garantisce un fascino quasi ultraterreno. Le emozioni volano alte, grazie a un magnetismo che attrae il partner come una calamita. Travolti dalla passione, cercate però di mantenere la mente lucida prendendo le decisioni giuste.

Sagittario: l'apparenza acquista un valore fondamentale in coppia e la sciatteria di sicuro non accende la passione di Marte.

In sinergia con gli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica settima, il buon gusto acquista quota di pari passo con la passione.

Capricorno: attenzione a una quadratura lunare che non è delle migliori. Potreste apparire piuttosto indecisi e fragili, poiché in cerca di un'armonia che stenta ad arrivare. Per fortuna l'astro venusiano è in sinergia con Nettuno dai Pesci e rende l'amore più profondo, anche se alquanto irrealistico.

Acquario: lo charme viene potenziato da un'influenza lunare che garantisce modi di fare galanti e molto raffinati. Gentili, intelligenti e molto aperti al corteggiamento, avete tutte le armi a disposizione per sedurre il partner e stupirlo con effetti speciali.

Pesci: Venere e Nettuno nel segno sono carichi di energia fantasiosa e sognante. Attenzione a non seguire questo influsso alla lettera, che fa fantasticare sul rapporto perdendo il contatto con la realtà. Il transito diventa innocuo se investito in modo costruttivo nella coppia, senza esagerazioni.