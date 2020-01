L'Oroscopo dell'amore di coppia, di sabato 18 gennaio, approfondisce l'entrata di Luna in Scorpione. Il satellite notturno in casa astrologica ottava si rispecchia in acque torbide e misteriose. Solo all'apparenza a disagio, avvierà un processo di rigenerazione karmica, approfondendo i ricordi e filtrandoli nel presente. Di questo processo evolutivo saranno beneficiati anche il Cancro, la Vergine, il Capricorno e i Pesci nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Luce negli angoli bui del cuore nell'oroscopo di sabato

Ariete: buona la sensualità che diventa dinamica, con Marte in posizione di trigono favorevole. Venere più vicino a voi, e in sinergia con Nettuno, rende le sensazioni a due molto gradevoli. Migliora anche la posizione di Luna che spezza l'opposizione, puntando un riflettore sulla vostra interiorità.

Toro: attenzione a un'opposizione lunare che si fa sentire e risulta pesante per i sentimenti. Alcuni avvenimenti imprevisti potrebbero animare la relazione in modo pressante e i condizionamenti interiori sprigionano turbamento.

Sentirete forte il bisogno di seguire una voglia d'indipendenza che provoca insoddisfazione.

Gemelli: occhio a una quadratura di Venere e Nettuno che potrebbe creare qualche noia in amore. Questi astri incrociano le loro energie con Marte, provocando un modo di vivere l'amore troppo ossessivo. Potrebbe capitare che la sfera sensuale non sia appagante come vorreste.

Cancro: buona la presenza di Luna in Scorpione che illumina i ricordi, filtrando le sensazioni passate e facendovi aprire a un presente e un futuro più consapevoli.

I raggi lunari, infatti, puntano i loro riflessi argentei sugli stati d'animo precedenti, ripulendo la vostra interiorità dalle scorie e facendovi vivere l'amore di coppia in modo più evoluto.

Leone: attenzione a una Luna quadrata a Mercurio, che vi mette a stretto contatto con la vostra coscienza. Potrete approfondire le sensazioni che provate, ma attenzione alle parole che scegliete. Alcuni influssi inconsci, portati alla luce in maniera prepotente, potrebbero scatenare delle discussioni.

Vergine: Luna dallo Scorpione, a contatto con la parte più misteriosa di voi, avvia un'introspezione indagatrice che fa approfondire l'amore di coppia in modo meticoloso e profondo. Molto magnetici, scaverete in profondità portando alla luce pregi e demeriti del partner.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcuni dissapori potrebbero creare amarezza e qualche divergenza minaccia la felicità di coppia.

Con la tenerezza che vi è consona riuscirete ad arginare il tutto, aprendovi all'amore con una nuova chiarezza. Potreste valutare di cacciare fuori anche alcuni sogni tenuti nel cassetto, per attuarli con ambizione.

Scorpione: passionali e molto intuitivi, accoglierete la Luna nel segno, che fa vivere le emozioni in modo magnetico e misterioso. Potrete così avviare un lavoro di rigenerazione personale, applicando i risultati anche nell'amore di coppia.

Solo filtrando i sentimenti riuscirete a ritrovare l'armonia giusta.

Sagittario: aggressività e dolcezza si miscelano con Marte in quadratura a Venere. Dovrete scegliere se seguire una scia dinamica o approfondire l'amore con maggiore benevolenza: difficile avere un'idea chiara sul da farsi. Luna, in compenso, è benevola dallo Scorpione e con i suoi raggi argentei perlustra la vostra profondità d'animo.

Capricorno: le questioni di coppia vengono disciplinate dall'influsso lunare, che rende tutto più controllato. Tenderete a riflettere sulle sensazioni che provate, senza lasciarvi coinvolgere. Molto sensibili, andrete oltre le apparenze e scaverete in profondità nell'animo del partner, a caccia di sensazioni più piene e appaganti.

Acquario: alcune questioni vengono alla luce in maniera prepotente e forse non riuscirete a scegliere le parole giuste per approfondire tutto ciò. Vecchie pulsioni emotive potrebbero riproporsi in voi e solo capendole, e accettandole, riuscirete a conoscere meglio voi stessi e il partner.

Pesci: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dalla casa astrologica ottava e a stretto contatto con Venere e Nettuno imprime nella mente le emozioni più dirompenti. Ricaverete gratificazione dalla relazione e l'intesa sarà ottima con la persona amata. Una fantasia sprigionata dall'io interiore farà evadere dalla realtà in modo gratificante.