L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 23 gennaio, accoglie l'entrata di Luna in Capricorno. L'amore a un tratto diventa più rigoroso e controllato, anche per la Vergine, i Pesci, Scorpione e Toro, che trasformano il loro modo di lasciarsi andare alle emozioni, mettendo a freno le sensazioni forse per insicurezza e paura. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Luna in quadratura potrebbe creare qualche difficoltà in coppia. Potrebbe sprigionare pessimismo e scatenare un atteggiamento troppo impulsivo nei confronti della persona amata.

Che ne dite di sciogliere queste tensioni puntando su una Venere più accogliente nei confronti dei sentimenti?

Toro: ambiziosi e determinati nel portare avanti il vostro pensiero, tenderete a proteggervi da alcuni sentimenti incontrollati, che Urano sprigiona nel segno. L'imprevedibilità in coppia vi spaventa e Luna dal Capricorno acuisce questa sensazione, ponendo dei freni emotivi molto rigorosi.

Gemelli: finalmente Luna rompe l'opposizione e l'amore di coppia riprende il volo. In sinergia con i pianeti presenti in Capricorno, l'astro d'argento domanda cosa desiderate dall'amore, esortandovi ad approfondire il rapporto con maggiore obiettività.

Potrete confrontare, così, ciò che avete e ciò che sognate di vivere in due.

Cancro: Luna opposta al segno, e in sinergia con gli astri presenti in Capricorno, non aiuta l'amore. Attenzione a non lasciarvi dominare da pensieri razionali, che rendono le sensazioni troppo fredde e ragionate. Ansiosi e apprensivi, potreste vedere l'offesa anche dove effettivamente non c'è.

Leone: attenzione a non restringere la visuale amorosa di coppia, poiché investiti da un'opposizione mercuriana e solare che rende il modo di amare troppo superficiale.

Potreste essere inconcludenti, privandovi degli stimoli giusti per progredire.

Vergine: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e rende il modo di amare piuttosto rigoroso. Avrete difficoltà a esprimere le emozioni, a causa di alcuni bisogni emotivi che considerate irrazionali. Piuttosto seri e incerti, tenderete a razionalizzare la storia, tenendo a freno le sensazioni.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi prendere da un senso di sfiducia, conferito da Luna, Saturno, Plutone e Giove in dissonanza. Potreste tendere a fuggire dai problemi di coppia, adottando un atteggiamento insicuro, malinconico e non consono ad attuare una lotta benefica per la ricostruzione della relazione.

Scorpione: gli influssi lunari si fanno sentire dal Capricorno e un nuovo senso del dovere fa approfondire gli affetti con maggiore meticolosità. I sentimenti in coppia diventano più profondi e una maggiore comprensione rende l'amore molto premuroso.

Sagittario: la vicinanza lunare si fa sentire e crea un buon equilibrio tra intuizione e azione. Volitivi e sicuri delle vostre capacità, anche grazie alla presenza di Marte nel segno, cercherete di far valere le vostre idee in coppia, con una maggiore risolutezza.

Capricorno: Luna nel segno rende i sentimenti più profondi. Anche se tenderete a dimostrarvi sicuri e distaccati in coppia, nasconderete una vulnerabilità e una timidezza molto sensibile. È forte il senso del dovere con Saturno nel segno che, incrociando le sue energie con Plutone e Giove, potrebbe avviare un'introspezione assai costruttiva per la coppia.

Acquario: l'influsso lunare si fa sentire in coppia e coinvolge gli affetti, rendendovi ambiziosi nel concretizzare i sogni amorosi poiché spinti da una nuova determinazione giudiziosa e molto vitale. Il senso di responsabilità è più forte e coglierete al volo le novità amorose, in modo coerente.

Pesci: il senso di responsabilità in coppia viene rafforzato da Luna in sestile con Venere. Gli affetti diventano più sensibili e stabili, così potrete rendere alcuni momenti in due molto romantici e gradevoli. Nettuno con i suoi influssi magici, nasconde alla perfezione una vulnerabilità emotiva, difficile da tenere a bada.