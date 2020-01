L'Oroscopo dell'amore di coppia, dedicato alla giornata di sabato 25 gennaio, punta un riflettore su Luna in Acquario. Nuove possibilità di approfondire l'amore in maniera più libera abbracciano anche gli altri segni zodiacali nelle previsioni astrologiche sensazionali per le relazioni a due. Buona anche la posizione di Urano in Toro, capace di rivoluzionare la solita routine in maniera sorprendente.

L'oroscopo di sabato

Ariete: innovativi e molto aperti ad approfondire l'amicizia, sarete comprensivi con il partner ma desiderosi di approfondire anche le sensazioni amichevoli.

Che ne dite di organizzare una cena con alcuni amici in coppia? Il divertimento sarà assicurato e potrete allargare i vostri spazi mentali a 360°, rendendo il rapporto amoroso più ottimista.

Toro: come stretti in una morsa, siete desiderosi di rivoluzionare la solita routine di coppia ma non riuscite a trovare il coraggio di farlo. Alcuni atteggiamenti troppo impulsivi potrebbero stupire la persona amata. Quindi attenzione a non esagerare con la volubilità che vi è consona.

Gemelli: una nuova Luna dall'Acquario diventa personale per voi e in sinergia con Sole rafforza maggiormente l'emotività.

Una nuova forza di volontà, combinata alla voglia di agire, fa prendere in mano la relazione di coppia con maggiore coraggio. Se poi sarete molto giù emotivamente, lasciate fluire piano piano le sensazioni.

Cancro: Saturno in opposizione vi ammonisce nel ricordarvi di tenere fede a un impegno preso. Alcuni ostacoli minacciano una felicità di coppia che stenta ad arrivare, proprio a causa di alcuni progetti che per ora siete costretti ad accantonare.

Attendete tempi migliori.

Leone: attenzione a una certa insofferenza causata da Luna in opposizione dall'Acquario. Potreste assumere un atteggiamento altalenante e distaccato nei confronti del partner, che potrebbe provocare anche rotture proprio perché desiderosi di dare una svolta decisiva alla storia.

Vergine: attenzione a non illuminare il partner di un'aura surreale e utopica. Potreste idealizzare l'amato/a, persistendo in questo mondo fatto di illusioni.

Fate affidamento a un Saturno in Capricorno, obiettivo e rigoroso nei confronti dei sentimenti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sempre in movimento e in grado di affrontare le situazioni con la diplomazia che vi è consona, desidererete esprimere la vostra personalità non solo in coppia, ma anche in un gruppo di amici che accoglierete a braccia aperte. Un'illuminazione geniale momentanea fa trovare la soluzione giusta a una problematica che vi assilla.

Scorpione: alcune vostre speranze non accennano a realizzarsi e provocano insoddisfazione. Molto desiderosi di migliorare la relazione, dovrete prima risolvere alcune questioni passate che potrebbero ripresentarsi nel presente e provocare dispiacere.

Sagittario: dinamismo, affabilità e intuizione sono garantiti da molteplici astri in configurazione favorevole per voi. Più comprensivi e tradizionalisti nei confronti della persona amata, avvierete un dialogo costruttivo per la relazione a due. Utilizzate l'intelligenza per approfondire una situazione rimasta in sospeso.

Capricorno: la posizione buona di Venere dai Pesci promette bene per l'amore. Più ricettivi e accoglienti, riuscirete a captare anche la più piccola sfumatura dell'anima della persona amata. Siate più aperti a dimostrare i sentimenti che provate al vostro partner.

Acquario: estroversi e originali grazie a Luna nel segno.

Sole e Mercurio spalleggiano alla perfezione l'astro d'argento, rendendovi magnetici e comprensivi nei confronti del partner. Buone le novità con Mercurio carico di energia positiva.

Pesci: Marte dal Sagittario mette le spalle al muro, quasi sfidandovi a superare una quadratura che sprigiona malumore e una mancanza di dinamismo. Venere e Nettuno, si impegnano al meglio nel farvi dare il massimo in coppia. Una natura delicata e veramente capace di sedurre, riesce a sciogliere anche il partner più "marmorizzato".