L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì 7 gennaio analizza il transito planetario di Luna in Toro, in sinergia con gli altri astri che animano lo zodiaco, una nuova voglia di amare in maniera più concreta e continua si fa strada nei cuori del Toro, Vergine, Cancro, Pesci e Capricorno che avranno bisogno di gettare radici nella storia, per stabilizzare l'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Unioni infuocate nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: tra Nettuno in Pesci e Luna e Urano in Toro, difficile non essere sensibili ed emotivi.

Siete circondati da energie creative che fanno comprendere meglio l'amore di coppia. Nuovi avvenimenti sono da stimolo per fare di più in campo amoroso.

Toro: una nuova concretezza più materna lambisce la coppia e l'amore diventa più tradizionalista. Certo avrete sempre bisogno di sicurezze materiali che plachino la vostra irrequietezza, ma un modo di agire più solido sarà utile per garantire la serenità a cui ambite.

Gemelli: tra un po' Luna entrerà nel segno e garantirà quell'intuizione necessaria per capire meglio ciò che pensa e prova il partner.

Nel frattempo, potrete contare comunque su Venere che fa amare in modo libero e leggero, come una farfalla.

Cancro: le radici familiari sono più radicate con Luna che emana i suoi influssi protettivi e affettuosi. Un modo di amare tradizionalista si fa strada nella coppia e sentirete forte il bisogno di intrecciare un legame affettivo che mira a una stabilità corposa.

Leone: l'influenza marziana si fa sentire dalla casa astrologica nona e sarete prestanti sia fisicamente che mentalmente. Necessiterete però che il partner vi stimoli sempre a fare di più, comprendendovi e seguendo i vostri istinti con dinamismo.

Vergine: in amore desidererete piantare radici nella relazione e ricercare una stabilità che garantisca continuità nella storia. Un atteggiamento pratico è elargito da Luna che fa prendere le situazioni in mano con coraggio, dando conforto al partner nei momenti difficili.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'energia sensuale è fuori controllo ed è difficile da contenere, a causa dell'influenza marziana dal Sagittario che elargisce sensazioni "su di giri". Entusiasti della vostra relazione, vivrete in modo alquanto sregolato e agitato, anche a causa dei pianeti in Capricorno che quasi sfidano a riequilibrare il tutto con la prudenza.

Scorpione: difficile annoiarsi con Venere in Acquario che dà il via a un amore frizzante e scoppiettante. Mercurio garantisce splendide novità dal Capricorno e ricorda di amare seguendo i consigli del cuore.

Sagittario: Marte nel segno regala una carica sensuale molto eccitante. Va bene seguire questa scia spontanea e avvolgente, ma attenzione a non essere troppo ingenui e a non esagerare nell'assumere un atteggiamento troppo conciliante nei confronti del partner.

Capricorno: molto amorevoli e aperti a vivere la storia con concretezza, l'affettività diventa avvolgente e calda. Attenzione solo agli eccessi di possessività elargiti dalla presenza di Luna in Toro, che chiedono maggior impegno da parte del partner nell'amarvi incondizionatamente.

Acquario: più aperti ad approfondire il benessere in coppia, sentirete forte l'influenza di Venere nel segno che regala un modo di amare più libero e anticonvenzionale. Desidererete anche difendere a tutti i costi i vostri spazi vitali, ritrovando un'armonia interiore nella tranquillità e nella riflessione.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere da un impulso irrefrenabile e troppo possessivo, ispirato da Luna in Toro che potrebbe far nascere in voi la sensazione di non essere amati abbastanza.

Questa influenza asfissiante forse è dovuta a un'insicurezza vostra latente.