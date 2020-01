L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio, analizzerà i transiti planetari favorevoli per rendere le relazioni a due davvero magiche e coinvolgenti. Puntando l'attenzione sulla posizione di Luna dapprima in Pesci, poi in Ariete e infine in Toro, il mondo delle emozioni verrà inondato di sfumature sensibili e molto impulsive. Gli astri esorteranno a portare avanti le storie amorose con maggiore coraggio, seguendo i consigli delle previsioni astrologiche segno per segno.

Il campo affettivo indagato nell'oroscopo settimanale di inizio febbraio

Ariete: impulsivi a metà settimana a causa della presenza di Luna nel segno, tenderete a vivere l'amore con immediatezza e seguendo un istinto molto passionale. Vorrete ottenere tutto e subito, seguendo le emozioni più energiche. Alcuni progetti potrebbero non andare in porto, a causa di Plutone e Saturno in quadratura.

Toro: il satellite notturno in sinergia con Urano nel segno, sarà vostro alleato per tutta la settimana. Le rivoluzioni uraniane acquisteranno forza e sensibilità, sprigionando anche tumulti emotivi difficili da tenere a bada.

Purtroppo sarete troppo confusi su ciò che desiderereste ottenere dall'amore e Mercurio dissonante non aiuterà di certo. Che ne dite di aprirvi con maggiore obiettività alla storia?

Gemelli: martedì Luna entrerà in Ariete e nuovi stimoli saranno tutti da investire in coppia. Più dinamici e impulsivi, cercherete di attuare i progetti di coppia con un nuovo entusiasmo. Attenzione però a non essere troppo frettolosi, differenziando ciò di cui avrete bisogno dal desiderio in sé.

Cancro: buono l'inizio settimana con Luna in trigono che invoglierà a evolvere, facendo volare l'amore e lasciandovi alle spalle i fantasmi del passato. Occhio a una metà settimana un po' troppo seria e cupa per i sentimenti, dove non starete in vena di divertimenti e sarete alquanto silenziosi, poiché bisogni di riflettere sul da farsi.

Leone: Sole e Mercurio in opposizione potrebbe rendervi troppo superficiali e inconcludenti.

Già da giovedì in compenso, Luna entrerà in Ariete e sarete più concreti e intraprendenti. Potrete liberare le emozioni, così da farvi coinvolgere mente, cuore e anima. Solo così potrete avere una visuale più precisa della relazione a due.

Vergine: la Luna sarà in opposizione lunedì e potrebbero riscontrarsi delle difficoltà in grado di confondere un po' le idee. Ma a metà settimana, questa instabilità passerà. Attenzione però a non anteporre la razionalità al sentimento, rischiando di imbrigliare le emozioni con sensi di colpa irragionevoli.

Previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: Marte sarà garante per tutta la settimana, di una sensualità e uno charme irresistibili.

Una Luna in opposizione giovedì, potrebbe causare irritabilità e rendervi piuttosto aggressivi. Venere dai Pesci produrrà un po' di insoddisfazione e alcune mancanze si faranno sempre sentire nel rapporto.

Scorpione: l'amore prenderà il volo nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì grazie a Venere, Nettuno e Luna favorevoli. Sarà tutto magico e romantico, così potrete anche discutere pacatamente per attualizzare un progetto tenuto in cantiere. Sarà il momento giusto per progredire, attenzione solo ad alcune inimicizie che cercheranno di offuscare il vostro amore idilliaco.

Sagittario: l'astro d'argento presente nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato in Ariete, punterà un riflettore sull'affermazione del vostro io in coppia.

Avendo una visuale più intuitiva e sensibile, potrete capire quali desideri concretizzare nel rapporto, cercando di attuare il tutto con una nuova perseveranza. Marte sarà vostro complice.

Capricorno: la Luna sarà vostra alleata già da lunedì e la vera essenza del sentimento, potrebbe salire a galla anche nelle giornate di martedì e mercoledì. Sentirete il bisogno di apportare i giusti cambiamenti, per progredire in coppia. Attenzione solo a una metà settimana un po' malinconica per la relazione a due.

Acquario: la settimana sarà favorevole per l'amore di coppia. La Luna molto vicina a voi, punterà un riflettore su un modo di amare più intraprendente e impulsivo, che farà accendere la scintilla della passione in modo più dirompente.

Marte dal Sagittario, sarà vostro complice.

Pesci: le sensazioni diventeranno più profonde già da lunedì, grazie all'entrata della Luna nel segno. Incrociando le sue energie con Nettuno e Venere, l'amore sarà più sensibile e voi più premurosi e accoglienti. Dovrete cercare di non porvi troppi interrogativi sulla storia, vivendo ogni momento con maggiore fiducia nel partner.