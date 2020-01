Il quadro astrologico di ciascun segno zodiacale, garantirà fortuna nell'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 20 al 26 gennaio. Nuovi stimoli vitali saranno garantiti da Sole in Acquario, che renderà il modo di amare più vitale e libero. Luna benefica per i segni zodiacali di Fuoco, Terra e Aria, inscenerà influenze sensibili e ammalianti per vivere la relazione a due in modo strepitoso. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Rivelazioni sensibili nell'oroscopo settimanale di gennaio

Ariete: le energie fisiche saranno al massimo, grazie a Marte in posizione favorevole. Anche Sole martedì, romperà la dissonanza e potrete investire nuova vitalità in coppia. Mercurio garantirà una comunicazione costruttiva per l'amore, mentre Sole e Luna in Acquario venerdì, renderanno il rapporto più sensibile ed emotivo.

Toro: attenzione a una quadratura solare di martedì, difficile da metabolizzare. Potreste essere troppo superficiali in coppia, mancando di slancio emotivo e chiudendovi in un silenzio che non preannuncerà niente di buono.

Le sensazioni per fortuna miglioreranno a metà settimana, anche se renderanno gli affetti più rigorosi e severi.

Gemelli: più introspettivi a causa di Venere in posizione di quadratura, la mente viaggerà a caccia di sensazioni troppo utopiche. Martedì e mercoledì, attenzione a una Luna in opposizione che non farà distinguere le sensazioni reali da quelle immaginarie. La giornata di sabato, in compenso, punterà su un maggiore approfondimento emotivo avviato da Mercurio, Luna e Sole in trigono.

Cancro: per fortuna Sole romperà la quadratura astrale a inizio settimana. Potrete così vivere la relazione in due, in modo più sereno ed equilibrato. Sarà il momento di mettere in pratica i buoni propositi serbati in fondo al cuore. Giornata fortunata: sabato.

Leone: potrete puntare su un inizio settimana favoloso per l'amore. Luna e Marte in trigono strepitoso, veglieranno sul rapporto sentimentale elargendo passionalità, intuizione e magnetismo.

Attenzione solo a un'opposizione marziana e solare che potrebbero offuscare questa vitalità, ma ritroverete il sereno contando sull'appoggio di Venere e Nettuno dai Pesci.

Vergine: la settimana inizierà con una quadratura lunare e marziana difficile da smaltire. Questo transito potrebbe sprigionare disaccordi e provocare scelte non ponderate. Buona la posizione lunare nelle giornate di giovedì e venerdì, capaci di rendervi più pazienti e metodici, per progredire con felicità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Nettuno e Venere saranno benefici dai Pesci e misceleranno il sogno con la realtà in coppia, in modo emozionante e surreale. Buona la comunicazione con Mercurio e Sole dall'Acquario, che sprigioneranno un dialogo più costruttivo e vitale per l'amore. Attenzione a una Luna alquanto malinconica, nelle giornate di giovedì e venerdì.

Scorpione: buono il romanticismo in coppia con Venere e Nettuno che renderanno l'amore fiabesco.

Mercurio e Sole potrebbero creare un po' di attriti, nervosismi e confusione, ma arginerete il tutto con l'aiuto di Luna in Capricorno nelle giornate di giovedì e venerdì.

Sagittario: Luna nel segno lunedì, approfondirà l'amore in modo dinamico e libero. Apprezzerete molto le sensazioni a due e quelle in famiglia, aprendo la mente a 360°. Venere però sarà in quadratura con Nettuno e potrebbe sprigionare una voglia di essere maggiormente felici. Sabato e domenica di sicuro sarà così.

Capricorno: Luna nel segno a metà settimana, punterà un riflettore sul vostro stato d'animo interiore. A caccia di sensazioni più profonde, sarete pazienti e perseveranti, intuendo un modo di fare che arriverà dritto al cuore della persona amata.

Acquario: Sole nel segno già da martedì, illuminerà l'amore in modo coinvolgente e caldo. Intelligenti e sintetici, adotterete una praticità intuitiva in coppia, benefica per attuare alcuni progetti tenuti in cantiere. Buona la posizione lunare a inizio settimana, mentre sabato l'astro d'argento nel segno potrebbe sprigionare un comportamento altalenante nei confronti del partner.

Pesci: lunedì e martedì, la Luna in quadratura potrebbe creare qualche attrito in amore. Malinconici e apatici, dovrete cercare di superare il tutto, uscendo da un mondo immaginario e vivendo la storia in modo più realistico.

Marte in quadratura potrebbe darvi la sensazione di dare troppo in coppia, senza ricevere quanto dovuto. Ma già da metà settimana, le cose miglioreranno.