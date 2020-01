L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì 15 gennaio punta un riflettore sull'emotività e sulla razionalità di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore. Luna, ancora presente in Vergine, crea un conflitto sull'approfondimento delle sensazioni e sull'utilizzo di una maggiore logica in campo sentimentale. Chi l'avrà vinta nelle previsioni astrali dedicate ai cuori solitari? Di seguito le premonizioni segno per segno.

La sfera sentimentale nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: gli astri consigliano di non fare il primo passo in amore.

Dovrete attendere pazientemente che sia l'altra metà a ricercarvi. Venere e Nettuno, molto vicini a voi, preparano il terreno alle novità amorose ma dovrete muovervi con minore impulsività e maggiore strategia per concretizzare il tutto in modo benefico.

Toro: Luna dalla Vergine smussa un po' il vostro carattere impulsivo e testardo, elargendo un modo di amare più pratico e ragionato. Potrete così approcciarvi all'amore in modo più stabile, tenendo presente la voglia di affetto e di essere amati.

Gemelli: alcune novità si affacciano all'orizzonte amoroso, ma stentano a prendere il volo. Ciò è causato dalla presenza degli astri in Capricorno che pongono domande sull'affettività, sul vostro modo di aprirvi alle nuove storie e sui desideri che racchiudete in fondo al cuore. Un'infatuazione passeggera potrebbe diventare qualcosa di più. Cercate dunque di approfondire il tutto con la ragione.

Cancro: gli influssi lunari dalla casa astrologica sesta fanno puntare più su un ragionamento pratico che sull'approfondimento dei sentimenti. Così, in amore, mostrerete il vostro carattere forte piuttosto che le vostre vulnerabilità. Venere dà una spinta in più a vivere le sensazioni in maniera libera e romantica.

Leone: più attivi e ricchi di entusiasmo grazie ad una Luna molto vicina, partirete in quarta in amore.

Una strategia ben organizzata sarà utile per colpire dritto al cuore la "preda amorosa" che avete puntato. Nulla vi sfugge e approfondirete ogni minimo dettaglio con classe e con l'ambizione che vi è consona.

Vergine: l'amore per voi diventa molto impulsivo con Luna nel segno e quasi vi spaventerete di queste emozioni fuori controllo. Allora deciderete di mettere delle barriere con la razionalità per non dover più soffrire in amore. Mercurio non la pensa così e rivoluzionerà il tutto, mettendo in tavola intriganti novità.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: tenderete a utilizzare la logica per sminuire l'impetuosità delle vostre sensazioni. Come un campanello d'allarme che mette in guardia, reagirete all'emotività aprendovi a una concretezza più materiale. Marte fa vivere esperienze sensuali e avvincenti mettendo in pratica il famoso "chiodo schiaccia chiodo".

Scorpione: riuscirete a smorzare alcune questioni amorose alquanto complicate. Applicherete anche un certo autocontrollo sulle emozioni, ricevendo un quadro completo della situazione che vi sta davanti. Solo dopo un attento esame, riuscirete a decidere il da farsi per ottenere successo.

Sagittario: Marte nel segno promette bene e sarete molto affascinanti. Di certo non passerete inosservati in un gruppo di amici, magnetici come siete. Che ne dite di sprigionare questo potere intrigante? Riuscirete così ad allontanare i dubbi e le paure, ottenendo risposte decisive dall'amore.

Capricorno: anche se spesso tutte le responsabilità amorose ricadono su di voi, non riuscirete a stare senza una persona accanto e cercherete di riempire il vuoto aprendovi a nuove esperienze sentimentali.

Luna dà il via a un approfondimento più concreto della sfera affettiva. Giove dà l'ok per consolidare il tutto in maniera fortunata.

Acquario: anche se Venere è in Pesci, l'amore continua a volare. Siete tuttavia un po' stufi di aspettare risposte da una persona che vi ha rapito il cuore e Urano in quadratura rende il tutto un po' utopico. Che ne dite di riordinare le sensazioni attingendo a un maggiore realismo?

Pesci: un profondo bisogno di amare viene sprigionato da Venere nel segno che fa perdere ogni controllo. Potreste quindi ricercare l'amore, abbandonando il normale senso della discrezione.

Nettuno nel segno rende tutto molto magico e sognante. Solo Marte in Sagittario e Saturno in Capricorno potrebbero richiamarvi all'ordine.