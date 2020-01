L'Oroscopo dell'amore per i single del 19 gennaio, analizza il transito di Luna in Scorpione. Il satellite notturno in casa astrologica nona proprio perché in caduta, potrebbe sprigionare irrequietudine. Il modo di amare diventa torbido e magnetico anche per la Vergine, Capricorno, Cancro e Pesci nelle previsioni astrali segno per segno dedicate alle nuove opportunità amorose.

Percezioni magnetiche nell'oroscopo di domenica

Ariete: se gli ultimi tempi sono stati alquanto faticosi per l'amore, la situazione ora è in netto miglioramento.

Giove esorta a fare di più dal Capricorno e accetterete la sfida, poiché sostenuti da un Mercurio molto comunicativo. Sceglierete così le idee giuste che portano al successo sentimentale.

Toro: molto impulsivi, potreste seguire una scia eccitante a tratti distruttiva per l'amore. Ricercherete il contatto con gli altri, ma la scelta delle persone da frequentare è sbagliata. Evitate quindi, almeno per ora, di compiere mosse decisive per l'amore.

Gemelli: vivrete le nuove opportunità amorose in modo alquanto turbolento, a causa di una quadratura di Marte e Venere.

Attenzione quindi a non indirizzare male le emozioni, attirando persone che non riescono a resistere al vostro fascino magnetico, ma che poi si rivelano quelle non adatte a voi.

Cancro: dietro un'apparente tranquillità, coverete un'inquietudine sprigionata da Luna in trigono. Altalenanti negli stati d'animo, l'istinto potrebbe prevaricare sulla ragione e potreste sprigionare delle tensioni amorose, proprio a causa di questa voglia di vivere emozioni più intense.

Leone: gli astri sono dalla vostra parte e un clima euforico vi attira come una calamita. Siete molto sensibili, gradevoli e le vostre buone qualità di sicuro non passano inosservate in gruppo. Siate più convincenti in amore e concretizzerete i sogni amorosi tenuti nel cassetto.

Vergine: gli astri presenti in Capricorno esortano ad aprirvi al cambiamento, ma non avete voglia di frivolezze amorose.

Esigete di più. Ecco perché non vi lascerete condizionare dalle emozioni, scavando in profondità nell'animo e desiderando la realizzazione di una storia seria.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: la sintonia è eccellente e riuscirete a creare l'intesa giusta con l'amato/a, quella che vi fa battere il cuore. Venere un po' lontana in Pesci, comunque vi guarda con approvazione e Marte dal Sagittario, dà la spinta giusta per farvi avanti.

Scorpione: il fascino non manca di certo con Luna nel segno che rende molto magnetici. Attirerete a voi una persona che vi ha colpito dritto al cuore, con una calamita immaginaria e un'audacia intuitiva irresistibile. Attenzione solo alle parole che pronunciate, Mercurio crea qualche attrito verbale.

Sagittario: la possibilità d'azione non ha limiti con Marte e Mercurio in sestile astrologico. Le vostre abilità non aspettano altro che di essere attualizzate.

Solo Venere in quadratura, prudente vi mette in guardia dal non commettere sbagli di cui poi potreste pentirvi.

Capricorno: sono previsti splendidi cambiamenti per voi amici del Capricorno e Plutone in sinergia con una Luna favorevole, lo conferma. Siete in piena evoluzione e potrete contare anche sull'aiuto di Mercurio e Marte, che garantiscono fascino e intelligenza.

Acquario: gli influssi lunari dallo Scorpione si fanno sentire e limitano un po' il potere comunicativo di Mercurio nel segno. Potreste mancare di obiettività e comunicare le emozioni in modo sbagliato. Che ne dite quindi di attendere giorni migliori per ripartire all'attacco con le conquiste amorose?

Pesci: piccanti e molto sensuali con Marte in quadratura a Venere nel segno, nessuno può resistervi. Vivrete le emozioni in modo travolgente e piuttosto complesso. E' un momento insidioso per l'amore, poiché sono presenti troppe frizioni sensuali che non fanno vivere le nuove storie in modo sereno.