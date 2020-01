L'Oroscopo dell'amore per i single di martedì 21 gennaio, approfondisce l'entrata di Sole in Acquario. Il satellite diurno in casa astrologica undicesima, elargisce vitalità e apre molto alle nuove conoscenze. Buoni gli incontri amorosi anche per l'Ariete, i Gemelli, Sagittario e Bilancia che possono realizzare i loro progetti amorosi con una marcia in più. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Desideri e possibilità nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Sole splende dalla casa astrologica undicesima.

Molto giudiziosi nello scegliere un probabile futuro partner, prediligerete una persona fine e che abbia buon gusto. Buona la comunicazione con Mercurio favorevole, che fa trovare le parole giuste per approcciare un flirt di successo.

Toro: la voglia di cambiare il vostro status da single a felicemente impegnato, è tanta ma una quadratura di Urano con Sole sprigiona qualche evento imprevisto che scombussola la sfera sentimentale. Un comportamento incontrollato e frettoloso potrebbe far commettere azioni sbagliate in amore.

Gemelli: l'influenza del satellite notturno si fa sentire e vi rende più sicuri nei confronti dell'amore. Generosi e anche un po' ingenui, Sole illumina la vostra interiorità in modo positivo e più splendente. Solo così potrete contrastare la quadratura di Venere e Nettuno, che confonde un po' le idee. Attenzione a non privarvi degli stimoli giusti per cogliere al volo le opportunità amorose.

Cancro: buoni gli influssi di Urano che cerca di rivoluzionare il presente in modo imprevedibile.

Dovrete però ritrovare maggiore fiducia in voi stessi, per progredire con successo. Solo all'apparenza più dinamici, poi tenderete a indietreggiare nei confronti delle opportunità amorose.

Leone: Luna dal Sagittario fa nascondere alcune sofferenze amorose, che tenderete a celare nel cuore. L'introspezione di Mercurio dall'Acquario, fa sì che queste limitazioni affiorino nel presente, sotto forma di impulsività e manifestando una suscettibilità molto marcata.

Marte cerca di rendere il tutto più dinamico e spontaneo.

Vergine: Venere e Nettuno in opposizione, confondono il sogno con la realtà. Potreste quindi assumere un atteggiamento confuso nei confronti dell'amore e privo di stimoli. Urano però promette bene dal Toro ed esorta a rivoluzionare la sfera sentimentale, lasciandovi andare all'approfondimento delle emozioni.

Previsioni astrali sorprendenti

Bilancia: Luna dal Sagittario sprigiona un comportamento bizzarro nei confronti dell'amore.

Da un lato sarete reticenti a manifestare i sentimenti che provate, creando un certo distacco nei confronti della persona che amate, dall'altro invece apparirete desiderosi di attuare le mosse giuste per concretizzare il tutto con successo, seppur con impazienza.

Scorpione: Venere e Nettuno sono in splendida posizione rispetto al vostro domicilio. Potrete così essere più comprensivi nei confronti di una persona che vi ha rapito il cuore.

Forse non capirete fino in fondo il suo comportamento, poiché Mercurio crea confusione dall'Acquario, ma andrete avanti con fiducia attuando la strategia giusta che colpisce dritto al cuore.

Sagittario: Luna nel segno vi rende molto sicuri di voi stessi. Impazienti di concretizzare i sogni amorosi, sarete anche molto impulsivi seguendo un influsso dinamico di Marte nel segno. Attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva schiettezza che vi fa dire ciò che pensate, in maniera troppo diretta.

Capricorno: Saturno, Plutone e Giove nel segno fanno stilare la strategia giusta, quella che consolida l'amore con successo.

Non andate di fretta però, calcolate il tutto con calma. Potreste scrivere una lettera romantica alla persona che vi ha rapito il cuore. Mercurio, Sole, Venere e Nettuno rendono il tutto molto fantasioso.

Acquario: Sole nel segno fa approfondire l'amicizia con la razionalità. Potrete aprire la mente a 360°, ampliando il cerchio di azione amoroso e organizzando le mosse giuste, per passare in azione con successo. Luna e Marte dal Sagittario diventano vostri complici, garantendo un'intuizione fulminea.

Pesci: gli astri sono dalla vostra parte e rendono la sfera sentimentale, quasi idilliaca. Più comprensivi e romantici, approfondirete l'amore con slancio e Mercurio propone le novità giuste, quelle che rivoluzionano i sentimenti in modo imprevedibile.