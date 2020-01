Ragione, istinto e passione si alternano nell'Oroscopo dell'amore per i single del 23 gennaio. Luna In Capricorno apre i cuori dei simboli zodiacali di terra, in maniera prudente e razionale. Sole in Acquario riscalda i cuori, garantendo una vitalità che fa prendere al volo le occasioni amorose consigliate da un Mercurio carico di energia positiva. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi stellari promettenti nell'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Luna in quadratura rema contro e potreste essere troppo suscettibili ed esigenti nei confronti delle opportunità amorose.

Non date troppo peso però ai giudizi esterni, seguite piuttosto le sensazioni del cuore che non sbagliano mai. Mercurio e Sole contrastano gli attriti sentimentali, con una nuova vitalità.

Toro: l'amore diventa alquanto capriccioso con Luna in trigono a Urano, che crea un conflitto dinamico tra il pragmatismo uraniano e la sensibilità dell'astro d'argento. Piuttosto volubili, potreste manifestare interessi per molteplici corteggiatori, non riuscendo a prendere una decisione dettata dal cuore.

Gemelli: afferrate al volo un invito che potrebbe essere fortunato per l'amore.

Entrerete così in una dimensione sentimentale più serena, dove gli affetti diventano stabili grazie a Mercurio e Sole sorridenti dall'Acquario. Liberate il cuore e apritevi a un flirt vincente.

Cancro: gli astri presenti nel domicilio astrologico del Capricorno, potrebbero remare contro e sprigionare sensazioni negative. Cercate però di non lasciarvi coinvolgere da questi pensieri ingannevoli e da alcune apprensioni che limitano il campo d'azione in amore.

Venere e Nettuno sono benevoli e spingono le emozioni ai massimi livelli.

Leone: attenzione ad alcune provocazioni che mettono alla prova la vostra suscettibilità e il vostro orgoglio. Mercurio e Sole potrebbero interferire dalla casa astrologica undicesima, ma forse questo corteggiatore vuole solo attirare la vostra attenzione, cercando di trasformare un'amicizia in qualcosa di più.

Vergine: i pensieri volano veloci e trovano un'affermazione più pratica e concreta in campo sentimentale.

L'astro d'argento presente in Capricorno, fa sì che possiate analizzare le sensazioni che provate per un probabile futuro partner, in chiave più armonica e razionale.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la capacità di seduzione è spiccata con Venere e Nettuno benefici dai Pesci. Potrete dedicarvi alle nuove conquiste in maniera più vitale e piacevole. Attenzione solo a una quadratura astrale proveniente dal Capricorno, che cerca di infondere pessimismo e chiusura al cambiamento.

Scorpione: l'influenza del satellite notturno in sestile, fa sì che instauriate rapporti amorosi anche con partner più piccoli o più grandi di voi.

Molto diplomatici e al tempo stesso sensuali, riuscirete a progredire nella sfera sentimentale, attingendo a una nuova consapevolezza garantita dai Nodi lunari in Cancro.

Sagittario: Sole e Mercurio infondono buonumore dall'Acquario. Sono favorite le nuove conoscenze, che potrebbero diventare qualcosa di più anche grazie alla presenza di Marte nel segno che vi rende molto seduttivi e fascinosi. Dovrete solo cogliere al volo questi eventi inaspettati.

Capricorno: molto rigorosi in amore a causa della presenza di Luna nel segno, potreste essere selettivi e in cerca di una storia che va oltre la superficialità, garantendo un'unione stabile e durevole.

Limitati dal rigore saturniano, avrete difficoltà a manifestare le emozioni, ma Giove nel segno cerca di mitigare il tutto producendo un nuovo benessere.

Acquario: il cuore è libero con Mercurio e Sole che brillano in voi. Sentirete il bisogno di allargare i vostri orizzonti in modo leggero e frizzante, a caccia di novità amorose. Muovetevi dunque in svariate direzioni, allargando le conoscenze in maniera estrosa.

Pesci: Nettuno nel segno invoglia a ridurre lo stress, facendovi rifugiare in un mondo tutto vostro a stretto contatto con la vostra interiorità. Quando avrete trovato la giusta ispirazione, uscite e andate incontro al mondo poiché Venere promette bene per l'amore.