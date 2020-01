Buone le sensazioni nell'Oroscopo dell'amore per i single di domenica 26 gennaio. I moti planetari facilitano i nuovi incontri ed esortano i segni zodiacali ad approfondire il sentimento, in modo più libero e frizzante. Complice Luna in Acquario, che rende l'amore molto avventuroso e anticonformista. A completare il tutto, Venere in Pesci rende la sfera sentimentale molto romantica e ricca di opportunità, grazie anche all'influsso di Mercurio che regala intriganti novità.

Percezioni sensibili nell'oroscopo di domenica

Ariete: alcune tensioni sprigionate da Saturno, Plutone e Giove in quadratura, possono essere arginate solo puntando su una Luna favorevole che in sinergia con Sole, elargisce un nuovo entusiasmo dando una svolta decisiva alla sfera amorosa. Molto affascinanti e sensibili, preparatevi ad accogliere intriganti novità sentimentali.

Toro: attenzione a una Luna in posizione di quadratura, che potrebbe creare qualche tensione in amore e provocare un atteggiamento distaccato nei confronti delle emozioni.

Tormentati da alcuni ricordi passati, puntate su Urano nel segno che rivoluziona il tutto in modo eccitante, se solo vi lasciaste andare.

Gemelli: piuttosto agitati a causa di Marte in opposizione, potreste non avere una valutazione obiettiva nei confronti di un corteggiatore che vi fa una corte spietata. Confusi a causa di Venere e Nettuno che confondono un po' le sensazioni, rimandate la decisione a giorni migliori.

Cancro: non permettete che lo stress di una settimana faticosa, si ripercuota nella sfera sentimentale. Qualcosa in amore non va come vorreste e forse desiderereste essere maggiormente capiti da una persona che vi ha rapito il cuore. Luna, Mercurio e Giove per fortuna, sono in ottima posizione e possono far trovare le parole giuste per rivoluzionare il vostro status amoroso.

Leone: un po' fiacchi e privi di energia a causa degli astri in opposizione in Acquario, sarete molto sensibili e suscettibili alle critiche degli amici.

Potreste rimarne anche delusi, poiché il vostro modo di pensare nei confronti dell'amore non coincide con l'opinione altrui. Ma seguite il vostro cuore e non sbaglierete.

Vergine: grandi progetti amorosi non aspettano altro che di essere applicati nella sfera sentimentale. Tutto però dipende da voi. Dal vostro atteggiamento troppo critico e razionale, da una confusione elargita da Venere e Nettuno in opposizione, in grado di sprigionare dubbi nell'approccio. Non applicatevi sui dettagli, valutate il tutto nella sua interezza.

Previsioni astrali portentose per l'amore

Bilancia: buono l'entusiasmo lunare che vi coinvolge totalmente, facendovi aprire alle amicizie e ai nuovi incontri con una marcia in più.

Avete bisogno di rivoluzionare la solita routine e Marte elargisce un fascino dirompente, oltre che una spiccata capacità seduttiva. Utilizzate queste armi a vostro favore.

Scorpione: Luna dissonante potrebbe rendere l'approccio amoroso, alquanto nervoso. Un po' perplessi sul da farsi, puntate tutto sulla vicinanza di Marte che vi rende molto sensuali e su Venere e Nettuno, che garantiscono un'atmosfera sognante e surreale. Potrete così gestire tutto al meglio.

Sagittario: molto sensuali e affascinanti con Marte nel segno, di sicuro non passerete inosservati in un gruppo di amici. Luna incrocia le sue energie, in sinergia con Sole e Mercurio, sprigionando splendide novità amorose a cui di certo non rinuncerete, affrontando il tutto con la vitalità e l'intelligenza che vi sono consone.

Capricorno: buona la situazione planetaria, che promette bene per voi del Capricorno. Saturno, Plutone e Giove nel segno e in sinergia con Venere, vi aprono ad approfondire le opportunità amorose con un nuovo slancio. Le stelle però esortano a chiudere alcune situazioni amorose tenute da troppo tempo in sospeso, che non vi soddisfano.

Acquario: è arrivato il momento di esprimere le proprie sensazioni. Mercurio, Sole e Luna invogliano a canalizzare una sensibilità ricettiva e innovativa, puntando dritto al nocciolo di una questione amorosa che stenta a prendere il volo. L'astro mercuriano bilancia alla perfezione sentimenti e parole.

Pesci: Marte dal Sagittario fiacca un po' l'energia, ma potrete ricaricarvi al meglio sia fisicamente che mentalmente. Saturno, Giove e Plutone attuano una revisione della sfera sentimentale, rendendovi pronti al cambiamento. Splendidi incontri sono in arrivo.