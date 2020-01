Buone le sensazioni e le opportunità nell'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla festività dell'Epifania. Splendide sorprese sono in agguato e gli astri si impegnano a concretizzare i sogni amorosi, elargendo delle dritte utili per fare le mosse giuste in campo sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno, in grado di elargire fortuna, coraggio e la grinta giusta per emergere con successo.

Progetti e speranze nell'oroscopo dell'amore dell'Epifania

Ariete: la vicinanza lunare dal Toro potrebbe portarvi fretta e rendere le sensazioni troppo impulsive e irruenti.

Che ne dite invece di pianificare la sfera amorosa con calma, selezionando bene il momento giusto per partire all'azione? Gli astri dal Capricorno invitano ad adottare la prudenza per concretizzare i successi.

Toro: fascino e sensualità non mancano di certo con Luna nel segno e sono le armi vincenti per acquistare punti a favore in ambito amoroso. Cercate però di tenere a bada la fretta di un Urano troppo precipitoso, che potrebbe farvi compiere mosse di cui poi potreste pentirvi.

Gemelli: buona la forma fisica, attenzione solo a un po' di confusione mentale sprigionata da Nettuno in quadratura.

Urano, provvidenziale per l'amore, viene in vostro aiuto e concretizza i sogni amorosi, dandovi il coraggio di farvi avanti in una storia con maggiore coraggio.

Cancro: il desiderio di concretizzare i sogni amorosi è tanto, ma attenzione a non commettere errori di valutazione pericolosi per la sfera affettiva. Piuttosto valutate a fondo le situazioni. Luna rende il modo di amare troppo impulsivo, mentre i pianeti dirimpettai dal Capricorno esortano alla prudenza.

Leone: Marte dinamico dal Sagittario, regala splendidi momenti coinvolgenti e smorza gli effetti un tantino demoralizzanti di Venere in opposizione. Altri astri quasi sfidano a compiere le mosse giuste, arginando un atteggiamento altalenante che non giova all'amore.

Vergine: provate a mettere in pratica questo bisogno di vivere in maniera più originale e indipendente.

Intuitivi ma anche molto volubili a causa del trigono di Luna e Urano dal Toro, potreste decidere di intraprendere un viaggio o comunque di scrollarvi di dosso l'apatia, in modo alquanto eccitante per l'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a un tratto tutto diventa più chiaro e potrete attuare così la strategia giusta per colpire dritto al cuore una persona che vi fa battere il cuore. Dovrete però trovare un giusto compromesso che soddisfi entrambi e voi Bilancia siete i maghi della diplomazia.

Scorpione: attenzione a non avere fretta in amore. Alcuni astri e Marte molto vicino a voi cercano di farvi concretizzare i sogni in maniera precipitosa. Luna dal Toro fa chiarezza sulla sfera affettiva, facendo salire a galla una nuova consapevolezza nel modo di amare.

Sagittario: buona la sinergia Marte-Venere in sestile astrologico favorevole per l'amore.

Pensieri e sensazioni si fondono, regalando splendidi momenti romantici e carichi di sex appeal. Attenzione solo a non idealizzare i nuovi amori, piuttosto occhi aperti e tutto andrà per il meglio.

Capricorno: carichi di energia vitale, potrete contare su un sovraffollamento planetario eccellente nel segno. Certo l'attuazione dei progetti amorosi a cui ambite è più importante di un'emozione veloce, ma un nuovo entusiasmo vi coinvolge in maniera più frivola. Lasciatevi andare.

Acquario: adesso urge conseguire gli obiettivi amorosi prefissati e tutto passa in secondo piano. Venere nel segno garantisce una nuova forza interiore, utile per rinascere e approcciarvi alle nuove storie in modo meno originale e più consapevole.

Attenzione ad alcuni pianeti un po' dispettosi nei confronti dell'amore, che potrebbero quasi sfidare producendo alcuni piccoli intoppi.

Pesci: uno spiccato savoir-faire è utile per superare alcune divergenze amorose, attingendo a un modo di fare molto amorevole che vi è consono. Un'esplorazione approfondita di tutto ciò che vi circonda, sarà utile per comprendere meglio le possibilità sentimentali.