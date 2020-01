L'Oroscopo di domani 1° febbraio 2020 mette in risalto l'ingresso della Luna in Toro proprio in questo inizio mese. Dunque si preannuncia un ottimo momento per due segni zodiacali in particolare tra questi messi sotto analisi. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli più fortunati di questo inizio weekend? Intanto vi diciamo subito che, come da titolo, andremo a valutare l'Astrologia interessante i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine messi sotto approfondita analisi nei settori della vita relativi all'amore e al lavoro.

A questo giro ad avere la meglio, soprattutto per merito di effemeridi altamente positive, Toro e Ariete entrambi super-favoriti: il primo dei due valutato al 'top del giorno' grazie all'arrivo della Luna nel segno; l'altro, l'Ariete, classificato in giornata a cinque stelle, ottimamente supportato da Giove in trigono alla Luna e da Plutone e Saturno in sestile a Venere. Di diverso atteggiamento il periodo, secondo l'oroscopo del giorno 1° febbraio, nei riguardi di Cancro e Vergine, ambedue sottoposti a fluttuazioni astrali di notevole entità da parte di pianeti abbastanza ostici e dissonanti.

Classifica stelline 1° febbraio 2020

Un nuovo weekend è già alle porte, dunque cosa c'è di meglio se non l'analizzare la nuova classifica stelline quotidiana? Di fatto, la scaletta con le stelle generata dall'oroscopo del 1 febbraio 2020, senz'altro darà modo a tutti gli interessati di valutare a priori come potrebbe evolvere questo primo giorno del nuovo mese. Intanto, come annunciato in apertura ricordiamo che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Oroscopo sabato 1° febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Partirà decisamente oltre ogni più rosea aspettativa la giornata iniziale del nuovo mese di febbraio, sicuramente in grado di dare una grossa spinta all'inizio della settimana subito seguente.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, chi ha vissuto momenti di crisi nella vita di coppia potrà finalmente sperare in un cambiamento. Gli astri saranno decisamente a vostro favore annunciando un futuro migliore a quasi tutti i nativi del segno. Single, nel privato sentirete il desiderio di conoscere persone nuove, anche molto diverse da voi ma valide, in grado di schiudervi nuovi orizzonti e magari da poterci realizzare qualcosa insieme. Nel lavoro invece, nuovi progetti sicuramente inizieranno a muoversi, anche perché le stelle del periodo di certo garantiranno cambiamenti in positivo.

Ottima sarà la complicità con i colleghi, il che vi sarà di aiuto per il vostro futuro operativo. Procedete verso la crescita professionale che già avete programmato e siate pronti a ricevere nuovi incarichi, anche molto importanti. Li svolgerete alla grande!

Toro: 'top del giorno'. Questo inizio di weekend per voi nativi del Toro partirà e si concluderà certamente 'col botto!'. A regalare sicurezza in campo soprattutto sentimentale, con tanta voglia di iniziare qualcosa di duraturo sarà di certo la Luna. L'Astro d'Argento, secondo quanto analizzato e messo nero su bianco dall'oroscopo quotidiano riguardo l'amore, indica che finalmente apprezzerete quegli aspetti positivi della persona che vi sta accanto.

Imparerete a tralasciare quei lati un po' pesanti del carattere del partner, che ben conoscete, riuscendo a trascorrere insieme dei momenti certamente indimenticabili. In amore quindi, le stelle vi renderanno un confidente speciale per una persona speciale, alla quale poter esternare i segreti più intimi. Questo vi lusingherà e vi permetterà di credere ancora di più in voi stessi, nonché alle vostre doti comunicative e relazionali. La Luna poi, vi renderà particolarmente sensibili alle esigenze del partner, che a sua volta farà di tutto per rendervi felici e per farvi vivere momenti sereni e spensierati.

Single, ottimo il quadro astrale per voi: potete già da adesso guardare verso un futuro ricco, sicuramente con un nuovo amore. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero svela un cielo stimolante per la fantasia. Nel periodo si creeranno le condizioni adatte per iniziative fortunate o per incontri importanti per la vostra attività.

Gemelli: ★★★★. In arrivo un giorno discreto, certamente più che positivo se saprete tenere una condotta pacata e ragionevole. In generale diciamo che la situazione astrale rimane abbastanza stabile rispetto ai giorni scorsi: tranquilli, se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che adesso vi sono contrarie.

In amore, le cose diventeranno più pacifiche e vi sentirete bene nei vostri panni, sia per il vostro senso dell'umorismo e la vostra gioia di vivere; questo stato vi farà senz'altro avvicinare un pochino di più al vostro partner. In testa, lo sapete già, avete un pallino: un viaggetto con la persona amata, progetto che coltivate da tempo presto potrebbe divenire realtà. Single, le predizioni relative all'oroscopo indicano la solita 'minestra riscaldata': magari questo weekend non farete faville al concorso dell'allegria e della trasgressione e non arriverete al primo posto, tuttavia col favore del trigono della Luna verso Giove, a vostro segno parzialmente gradito, vi assicurerete l'Oscar per la coerenza, la serietà e la pazienza.

Riceverete così inviti interessanti e potreste alla fine anche riuscire a fare una vita sociale movimentata e appagante. Nel lavoro intanto, continuerà a farsi strada in molti di voi il desiderio di cambiamento anche se in realtà dovreste già essere molto soddisfatti così. Diciamo che per migliorare c'è sempre tempo, l'importante è non andare all'indietro!

Astrologia del giorno 1° febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Questo fine settimana si presenta con la carta poco allettante indicante i periodi 'sottotono'. Quasi sicuramente un gesto inaspettato quanto piacevole vi rasserenerà su alcune cose che avete a cuore.

Qualcuno vi invita a riflettere su ciò che già avete ma non vedete (o non volete vedere...). Nei rapporti con gli altri in questo giorno sarete piuttosto permalosi: evitate discussioni con i parenti, amici o colleghi, ok? Visto il periodo poco consono, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore invoglia alla calma: se permetterete al passato d'inquinare il presente potreste perdere capra e cavoli! Chi vi ama potrebbe sentirsi svalorizzato e demotivarsi a tal punto che vi sembrerà quasi una missione impossibile poter ritrovare un po' di serenità nel rapporto di coppia. Pertanto, riappropriatevi 'dell'oggi' lasciando stare alle spalle 'il ieri'.

In molti casi solo costruendo un dialogo aperto e sincero con la persona amata riuscirete a vivere bene il rapporto. Single, con Sole e Marte in aspetto dissonante (specularità negativa al 78%), dovreste contare fino a dieci prima di pronunciare parole di cui poi senz'altro potreste pentirvi; sappiamo che rimediare ad errori gravi ne rapporto è sempre difficile... L'Astrologia vi invita inoltre a riflettere su quello che provate per un amico/a, che negli ultimi tempi sta diventando sempre più importante nella vostra vita. Nel lavoro invece, secondo l'oroscopo di sabato, molti progetti stanno andando sicuramente in porto e questo vi rende ottimisti.

Non esitate a proporvi per nuove iniziative: dovete solamente darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore. Questo vostro atteggiamento vi aiuterà soprattutto a non dipendere dagli altri.

Leone: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario, ovviamente riferito a quello di sabato, sarà poco impegnativo visto le quattro stelle a corredo, però potrebbe riservare anche qualche piccola gradevole sorpresina. Divertitevi, parlate agli altri del più e del meno e pensate positivo. In questo periodo le stelle stanno mettendo alla prova la vostra capacità e la vostra efficienza.

Proprio per questo sentirete forte il bisogno di continue conferme. In amore, l'oroscopo prevede che le vostre stelle invoglieranno a fare sicuramente shopping sfrenato. In alcuni casi potreste approfittare per acquistare un regalo per un amico/a o meglio per il partner: sappiamo che entrambi ultimamente sono stati tanto carini e gentili nei vostri confronti... Venere in sestile a Plutone vi renderà particolarmente dolci anche con le sole parole o con il linguaggio del corpo: un abbraccio potrà svoltare la giornata positivamente, sappiatelo. Single, buona la giornata per i sentimenti: potrete portare avanti i vostri programmi con la certezza che tutto procederà sicuramente senza intoppi.

Nel lavoro, l'oroscopo del momento indica che alcuni problemi pratici richiederanno la vostra attenzione! Badate al sodo, non perdetevi in chiacchiere ma meditate su idee o progetti che in questo momento sembreranno irrealizzabili. Quest'ultimi andranno riveduti o perfezionati, così avranno migliori possibilità di attuazione.

Vergine: ★★. In arrivo un sabato giudicato 'difficile', secondo la qualità attribuita alle vostre effemeridi sul periodo. Dunque questo finale di settimana sarà abbastanza negativo? Calma! L'oroscopo di domani 1 febbraio consiglia in amore precisione, sincerità e fiducia in voi e nel partner. La Luna in Toro risulta parzialmente a favore, pertanto solo una vostra mancanza o distrazione potrà mandare all'aria un eventuale programma messo in conto alla giornata. Qualcuno poco gradito potrebbe rendere altalenante il vostro umore: girategli a largo! Parlando invece della vita di coppia, diciamo che sarà come sulle montagne russe, prima in alto e poi vertiginosamente in basso! Comunque, anche ai migliori capitano i momenti bui: pazientate. Single, piacevolmente coinvolti in iniziative di gruppo, sarete attratti da nuovi interessi, da persone di ambienti diversi da quelli abituali. Vi sentirete vogliosi di qualcosa di diverso dal solito, di stuzzicante, che vi faccia uscire dalla routine quotidiana. Allora non rimanete chiusi in casa a stressarvi ma uscite con gli amici o cercate l'amore... Nel lavoro, per chiudere, l'oroscopo prevede che le energie non saranno illimitate è vero, non per questo però dovete tirarvi indietro. Di fronte ad un impegno preso in precedenza, rimboccatevi le maniche senza lamentele e cercate di portarlo comunque a buon fine!

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.