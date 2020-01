L'Oroscopo di domani lunedì 13 gennaio 2020 è pronto per dare vita ad una nuova classifica, nonché a mettere in luce le attesissime previsioni giornaliere. In analisi in questo contesto, come da titolo, i primi sei segni dello zodiaco messi 'sottosopra' relativamente ai comparti interessanti l'amore e il lavoro.

Ansiosi di conoscere in anteprima quali saranno i segni più fortunati ad inizio settimana? Prima di dare qualche anticipazione su chi potrà avere appoggio dall'Astrologia e chi invece dovrà starsene buono buono per un po' in attesa di tempi migliori ci preme dare una notizia molto interessante.

Come già letto nel titolo principale, domani osserveremo l'ingresso della Luna in Vergine, evento atteso da chi ha incombenze o problematiche in corso interessanti il comparto sentimentale. Detto questo, diciamo subito che lunedì vedrà il trionfo assoluto della Vergine, meritatamente classificata al 'top del giorno'. Continuando a parlare di positività, soprattutto visto lo splendido cielo presente in questo periodo - nell'articolo dedicato ai segni della seconda sestina abbiamo evidenziato il passaggio di Venere in Pesci - senz'altro ad avere buone opportunità da spalmare nei settori legati ai sentimenti e/o alle attività quotidiane saranno i nativi del Toro e dei Gemelli, al momento valutati a cinque stelle.

Invece, volendo chiudere questa breve anticipazione svelando i segni in difficoltà ad inizio settimana, puntiamo decisamente la lente in direzione di Cancro e Ariete. Secondo le previsioni zodiacali del 13 gennaio infatti, il generoso segno di Acqua sarà costretto, volente o nolente, a chinare la testa di fronte alla speculare negatività di Venere in Acquario (in Pesci dalle ore 18:39), nel contempo in opposizione alla Luna. Il prestante simbolo di Fuoco dell'Ariete invece, avrà la Luna contraria al segno in quanto, come visto poc'anzi, sotto scacco da Venere (opposizione).

Classifica stelline 13 gennaio 2020

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questo primo giorno della settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di lunedì. In evidenza come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 13 gennaio 2020, ovviamente appena svelata.

In apertura articolo abbiamo già parlato dei tre segni più fortunati del momento, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Cancro e dell'Ariete. Pertanto adesso non resta altro che passare direttamente al responso segno per segno analizzando il prospetto esposto a seguire:

: Vergine (Luna nel segno); ★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 13 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. La giornata di lunedì non lascerà certo un buon ricordo a questa parte della settimana che sta per iniziare. Infatti, il periodo si preannuncia del tutto (o quasi) in salita per voi Ariete, classificato con un pessimo 'ko'. Forse impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco alcuni problemi, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolvere con maggiori probabilità di successo.

Intanto, secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, sarà sicuramente un frangente 'no', per colpa della Luna. La 'musa dei poeti' sarà in aspetto negativo per via dell'opposizione a Venere: possiamo ipotizzare più di qualche problemino a livello di coppia. Attenti, perché rischierete di compromettere l'intesa con il partner a causa di qualche battibecco originato da futili motivi o da paure ingiustificate. Single, sarà bene comprendere meglio i vostri veri sentimenti: capirlo vi renderà sicuramente più preparati e sicuri nelle prossime scelte sentimentali che dovrete affrontare.

Parlatene con gli amici, vi aiuteranno sicuramente a trovare le risposte al problema. Nel lavoro, siate meno scontrosi con colleghi: se siete insoddisfatti per la vostra situazione non è certo colpa degli altri, quindi calmatevi e prendetevela solamente con voi...

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questa parte della settimana, con un lunedì contrassegnato da energia propositiva capace di rendervi fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete stati troppo autocritici nei vostri confronti, non spendendo mai una parola buona sul vostro operato; in questo frangente ci riuscirete eccome, e con grande soddisfazione.

In amore, piacevoli novità allieteranno sicuramente la giornata. Abbandonatevi alla spontaneità assecondando anche quell'ipotesi di cambiamento che da tempo forse vi frulla per la testa. Senza dubbi e senza remore, crescerà l'intesa nella coppia e stare insieme a chi vi amate sarà molto dolce, quasi come fosse la prima volta... Single, ci saranno sicuramente parecchie occasioni per dare il via ad una svolta di vita interessante. Siate più concreti della vostra esistenza, non sottovalutate le piccole cose e soprattutto mettete del vostro in tutto ciò che andrete a fare. Di certo le persone che vi girano intorno dimostreranno il loro affetto, dandovi qualcosa più del solito.

Nel lavoro, sarete zelanti, abili a prendere contatto con nuove opportunità. Alcune delle scelte economiche fatte in precedenza si riveleranno azzeccate.

Gemelli: ★★★★★. Si preannuncia una giornata davvero ottima per fare o eventualmente disfare. Questo vostro giorno da dedicare alla ripartenza settimanale non sarà difficile da affrontare, nemmeno per coloro con questioni pesanti 'sul groppone'. Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata: sarà effettivamente così? Noi siamo pronti a scommettere sul si.

In amore intanto, tutto andrà alla grandissima, starete davvero bene con la persona amata con la quale condividerete momenti bellissimi o addirittura indimenticabili. Il quadro astrale esprime già da adesso una grande positività nei confronti del vostro segno: le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa più profonda. Single, sfruttate come meglio potete questo giorno! La Luna vi sarà favorevole e non solo; diciamo che si farà letteralmente in quattro pur di compiacervi e regalarvi magari una nuova gioia. Nel lavoro infine, ottimo giorno in vista: arriverà sicuramente una ventata di rinnovamento, propizia sia per modificare qualcosa a cui tenete.

Pronti per realizzare quei progetti che vi staranno a cuore?

Astrologia del giorno 13 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Partirà non troppo bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì messo 'agli atti' come in prevalenza sottotono. In merito al periodo, ovviamente parlando in generale, qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno abbastanza spigolosi e quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà alla prima occasione. Consiglio: prima di prendere decisioni o fare qualsiasi cosa, fermatevi un attimino, ragionateci su, ok?

Le previsioni di lunedì in questo caso indicano in amore abbastanza confusione: vi sforzerete di rafforzare il legame affettivo, ma più cercherete di stringere il nodo d'affetto con il partner, più questo si farà sfuggente. Portate pazienza e vedrete che con molta calma tutto tornerà alla normalità. Single, le vostre esigenze saranno sempre più forti e desidererete che qualcuno si occupi di voi. La vostra dolcezza persuasiva sarà il modo migliore per procedere, senza però pretendere più del dovuto. Nel lavoro altresì, saranno certamente poche le possibilità di trascorrere una giornata proficua.

Pertanto si raccomanda di non fare passi azzardati: rimanete calmi!

Leone: ★★★★. La giornata sarà mediamente discreta, nel complesso positiva ma non priva dei soliti immancabili alti e bassi che tanto vi fanno innervosire. In linea di massima, poco o nulla di interessante dal periodo ma tutto rientrante nella solita routine. In certi casi dovrete impegnare più tempo per portare a fine le incombenze quotidiane, ma se userete testa e tanta pazienza riuscirete a cavarvela senz'altro. In amore, bella la giornata per voi del segno, sia che siate in coppia o che ancora in cerca di una dolce metà. In generale il buon dialogo con chi si ama sarà la base per potervi scambiare confidenze: vi sentirete in perfetto equilibrio e tutto sarà roseo e sereno per voi nativi (ascendente permettendo ovviamente!).

Single, dal punto di vista sentimentale avrete sufficiente appoggio da parte della Luna, con tutto quello che ne potrebbe conseguire. In alcuni momenti potrete certamente sentirvi soddisfatti, specie se ci dovesse essere qualcuno con la volontà di conquistare (o farsi conquistare) il vostro cuore. Nel lavoro, la protezione degli astri vi spingerà a portare avanti con più sicurezza le vostre idee. Il vostro operato sarà molto apprezzato e avrete solamente bisogno di un aiutino per raggiungere i vostri obiettivi.

Vergine: 'top del giorno'. Giornata di lunedì preventivata ai massimi livelli di positività, serena e brillante.

A tal proposito le stelle del periodo vedono come favolosa soprattutto la parte pomeridiana e poi il 'clou' nella serata finale con la passione pura a farla da padrona. L'oroscopo di domani 13 gennaio, visto il periodo entusiasmante (Luna nel segno), consiglia in amore di dare un colpo di mano alle cose o alle situazioni che vi stanno più a cuore. Le stelle sono già pronte a regalare una giornata quasi perfetta, ideale per aprire un dialogo proficuo col partner su quelle questioni che solo voi sapete. Lo scambio di idee poi, unito alla volontà di condividere obiettivi comuni, vi metterà di buonumore e sarete raggianti fino a sera.

Single, la Luna proteggerà e favorirà la vostra vita affettiva e in generale le relazioni con gli amici. Miglioreranno i rapporti interpersonali e riceverete consensi da parte delle persone che più stimate e che senz'altro vi stimano. Sarà quindi il momento di agire, soprattutto perché si delineeranno particolari momenti fortunati adatti a supportare qualsiasi progetto abbiate nel cuore. Nel lavoro, per chiudere, un pizzico di buon senso moltiplicherà le vostre capacità operative. Sappiate intervenire con decisione nelle situazioni in cui manca chiarezza o il giusto input, in modo da far decollare quel progetto che vi preme.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.