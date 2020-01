L'Oroscopo di domani mercoledì 15 gennaio 2020 è pronto a valutare la qualità degli astri al giro di boa di metà settimana. Ricordiamo che ad essere presi 'di mira' dall'Astrologia del momento saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A tenere su alti livelli il grado d'attenzione di voi lettori sarà senz'altro il transito della Luna in Bilancia, perfettamente in grado di favorire programmi e intenti in campo affettivo/sentimentale. Dunque soffermando l'attenzione su chi avrà gioco facile questo mercoledì, gran parte dei nati in Leone o della Vergine, valutati ambedue nel frangente con le cinque stelle della buona fortuna.

Intanto, l'oroscopo del 15 gennaio non annuncia un periodo positivo agli appartenenti al simbolo astrale del Toro, valutati nel periodo con la spunta relativa al 'sottotono'. Andiamo al dunque passando come sempre per la scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 15 gennaio 2020

Questo nuovo mercoledì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia. Come al solito, a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 15 gennaio 2020 appena creata.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale. Ovviamente la prima posizione è tutta riservata a Leone e Vergine, con i segni dell'Ariete, dei Gemelli e del Cancro ugualmente in giornata positiva ma valutati a quattro stelle. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 15 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. In arrivo un mercoledì 15 luglio buono quel tanto che basta per chiudere la giornata in modo discreto. Alla lunga potrebbe risultare un po' monotona, forse, ma non vi saranno colpi di scena positivi né negativi e questo è già una buona premessa.

Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, le coppie potranno progettare qualcosa di importante con la persona amata. La dolce metà vi darà sostegno e conforto e non vi deluderà, appoggiandovi in tutto ciò che farete. Single, la giornata sarà utile da molti punti di vista, un toccasana per l'umore, soprattutto se avete in programma incontri interessanti. Nel lavoro, approfittate del nuovo influsso delle stelle per fare trattative di affari con nuovi soci e collaboratori e per creare nuove alleanze che potrebbero aprire orizzonti alternativi. Avrete così la possibilità di soddisfare le proprie ambizioni, perché finalmente gli Astri vi staranno accanto e saranno benevoli nei vostri confronti.

Toro: ★★★. Le previsioni per questo giorno posizionato a metà della corrente settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere un mercoledì all'insegna del tedio più assoluto.

Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito? Allora è proprio il caso di esclamare 'che barba, che noia'. In amore invece, la giornata vi vedrà un po' preoccupati, allora cercate di parlare e di chiarire eventuali malintesi che si potrebbero verificare con il partner: sarà sicuramente questo l'antidoto contro collere e intemperanze. Single, con Sole e Urano in quadratura al segno, dunque dissonanti, cercate di mettere a frutto una positiva predisposizione d'animo per risolvere vecchi conflitti, senza crearne di nuovi. Se i vostri punti di riferimento traballeranno, sappiate ritirarvi in buon ordine e senza dare nell'occhio, per poi decidere con calma cosa fare per il futuro.

Nel lavoro, non distraetevi e nemmeno fatevi cogliere impreparati. Programmate accuratamente ogni dettaglio e prima di prendere iniziative importanti studiate con cura ogni mossa. Cercate di non agire impulsivamente, perché questa giornata, richiede attenzione, pazienza e riflessione!

Gemelli: ★★★★. La giornata del prossimo mercoledì, in calendario coincidente con la parte centrale della settimana, si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita, tenetelo a mente... In amore intanto, vi siete lasciati alla spalle un periodo di incomprensioni e state vivendo con gioia questi momenti di equilibrio della vostra vita di coppia.

L'oroscopo invita a continuare così: potrete finalmente soddisfare le vostre aspettative e, insieme al vostro partner, godere momenti idilliaci. Single, vivete questa giornata con intensità, perché secondo quanto rilevato dal vostro oroscopo del momento, ci sono in serbo per voi grandi sorprese, grazie alle stelle che già stanno preparandosi per essere dalla vostra parte. Nel lavoro infine, se volete realizzare i vostri sogni non lasciate che la paura di sbagliare prenda il sopravvento, dovete osare! Sarà così una giornata ideale per avanzare nuovi progetti, perché in molti di voi crescerà la voglia di mettersi in mostra per dimostrare la vostra bravura.

Astrologia del giorno 15 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. La giornata del 15 gennaio sarà da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. L'oroscopo del giorno annuncia che forse potrebbero esserci piccole crisi a livello di coppia, ovviamente per quanto riguarda il lato sentimentale del periodo, per il resto tutto nella norma. Le predizioni dettate dall'oroscopo di mercoledì, per quanto concerne la coppia invece, vede un periodo per niente male. Di certo quando siete con il partner vi sentite compresi, apprezzati e amati per quello che siete e non vi importa di null'altro.

Single, quando si parla d'amore, una vita piena di avventure potrà essere piacevole è vero, ma avere una persona accanto di cui potersi fidare ciecamente è senz'altro un'altra cosa... Nel lavoro, se recuperate la vostra inventiva tutto vi sarà più facile: ciò vi permetterà una maggiore sicurezza, così da poter affrontare con più serenità gli impegni professionali presenti e soprattutto futuri.

Leone: ★★★★★. Si preannuncia un giorno abbastanza sorprendente per voi del Leone; non fatevi perciò trovare impreparati perché la fortuna passa una volta nella vita, senza voltarsi. Nel periodo niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti, sappiatelo.

Anche in amore l'oroscopo quotidiano vi riserva grandi novità, e quello che fino a ieri vi sembrava incerto adesso vi apparirà più stabile che mai. Viaggerete sulla stessa lunghezza d’onda del partner e sarete felici e contenti insieme. Single, i contrasti con le persone vicine si risolveranno a vostro favore, ovviamente se parlerete e agirete con chiarezza ascoltando anche il parere altrui. Concentratevi su ciò che avete vicino, perché andare lontano non servirà di certo per essere felici. Nel lavoro, favoriti dalla Luna in Bilancia, troverete tanti buoni motivi per impegnarvi su nuovi progetti.

Tale stato vi spingerà altresì ad agire maggiormente in questo momento.

Vergine: ★★★★★. Questo metà settimana per tantissimi di voi nativi sotto al simpatico simbolo astrale della Vergine, partirà e chiuderà davvero 'alla grande!'. Sarete molto ricettivi e non vi sfuggirà neanche una piccola occasione in grado potenzialmente di far migliorare l'andamento della vostra economia. L'oroscopo di domani 15 gennaio pertanto consiglia in amore di cercare la massima intesa con il partner. Diciamo che potrebbe essere proprio quest'ultimo a gratificarvi e, con la complicità di Venere, portare tanta dolcezza e tenerezza.

Gli astri suggeriscono di rompere gli schemi e fare qualcosa che sappia sorprendere la persona amata, magari facendo sentire il vostro affetto anche quando sarete nervosi o giù di morale. Single, in questo momento avete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a qualcuno con cui sentite una certa affinità. Potrà accadere qualcosa di importante e trasformarsi in qualcosa di coinvolgente! Sarà tempo di fare un passo in avanti, di prendere una decisione, per vedere come andrà a finire. Nel lavoro, giornata fantastica grazie alla Luna. Avrete lo spirito costruttivo e, grazie all'approvazione di persone influenti, il periodo vi restituirà fiducia e ottimismo.

