L'Oroscopo di mercoledì 15 gennaio analizza in modo approfondito il transito di Luna in Vergine. Entrando in contatto con le proprie emozioni, i segni zodiacali di Terra tenderanno ad esaminare e a indagare la sfera amorosa, a caccia di risposte che possano dissolvere i dubbi e le paure. Di seguito le previsioni astrali fortunate anche per il settore lavorativo.

Astri e oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tra un po' Venere entrerà nel segno e l'amore prenderà il volo. Potrete così dissipare le nubi che offuscano l'orizzonte sentimentale, contando su nuove sensazioni più entusiasmanti e rompendo una quadratura astrale con i pianeti del Capricorno, davvero pesante anche sul piano lavorativo.

Toro: ben venga il sestile di Venere con Urano che rivoluziona il presente in modo intrigante. Le novità giungono improvvise a illuminare la sfera amorosa e anche in campo lavorativo, si preannuncia un periodo ricco di benessere.

Gemelli: Nettuno a sfavore e Urano a favore annullano le loro energie, rendendovi altalenanti. Sarete quindi ora ombrosi e rigidi, ora più entusiastici nei confronti della vita. Voi single darete una chance a una persona che vi ha incuriosito. Sul lavoro, attenzione a non stare con la "testa tra le nuvole".

Cancro: più emozionabili grazie agli influssi lunari dalla Vergine, sarete assetati di vivere l'amore in modo sensazionale. Un po' combattuti nei confronti delle novità, sarete indecisi se seguire una scia entusiasmante o ascoltare una voce interna che consiglia di non turbare il vostro equilibrio. Sul lavoro, non siate insicuri.

Leone: più ambiziosi nei confronti dell'amore, sarete molto selettivi ricercando anche la perfezione nel partner. Attenzione quindi a non essere severi con voi stessi e con le persone che amate. Marte strepitoso dal Sagittario, garantisce il flirt a voi single. Buono il lavoro di precisione e concentrazione.

Vergine: con Luna nel segno i sentimenti vi spaventano, temerete il caos e tenderete ad approfondire le storie amorose in chiave razionale. Il bisogno di esaminare è forte, per ottenere conferme che mettano a tacere i dubbi e le insicurezze.

Buono il lavoro, dove la riuscita sarà direttamente collegata alle vostre spiccate capacità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, sentirete forte il bisogno di avere una persona accanto, per dissolvere le ansie condividendole con il partner. Se apparirete più freddi e controllati, ciò sarà dovuto alla paura di rimanere delusi. In campo lavorativo, non potrete rinunciare ad utilizzare uno spiccato senso critico.

Scorpione: la componente emotiva viene alquanto scombussolata dalla presenza di una Luna indagatrice che dalla Vergine, sente il bisogno di esaminare, approfondire e sviscerare le suggestioni più profonde. Sul lavoro, sarete molto attivi e ben organizzati.

Sagittario: Marte è sempre carico di energia positiva nel segno. Nuovi stimoli vengono guidati da un'energia dinamica che fa affrontare gli imprevisti con maggiore fiducia nelle proprie capacità.

In amore, sondate bene il terreno prima di spingervi oltre. Sul lavoro, Giove in Capricorno garantisce successo.

Capricorno: affettuosi e molto desiderosi di offrire aiuto al prossimo, sarete inondati dal trigono Luna-Giove che garantisce un benessere generale anche sul lavoro. Cercate di aprirvi al presente in maniera più positiva, apprezzando i momenti piacevoli con un nuovo entusiasmo. Potrete così offuscare un atteggiamento realistico nei confronti dell'amore, acquisendo maggiore fiducia in voi stessi.

Acquario: l'influenza degli astri lenti in Capricorno e di Luna in Vergine, risulta benefica per ampliare i propri orizzonti amorosi con maggiore praticità.

Nettuno e Venere dai Pesci, influiscono in modo alquanto surreale e rischierete di idealizzare l'amore. Buono il lavoro, ma non trascurate i piccoli dettagli.

Pesci: Venere e Nettuno nel segno rendono l'amore molto romantico e a tratti quasi surreale e fiabesco. Attenzione a non cadere vittima di questi influssi che rendono la storia sublime ai vostri occhi, quando invece tutto ciò potrebbe essere ideato da un'eccessiva fantasia che cerca di riempire un vuoto interiore. Attenzione a un'eccessiva pigrizia sul lavoro.