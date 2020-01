L'Oroscopo di domani 16 gennaio 2020 in questa sede mette in risalto l'Astrologia sulla giornata del prossimo giovedì. Ad essere valutati come al solito in questa sede, sono i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro. Iniziamo a dare visibilità ai più fortunati, ovviamente scelti tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certamente, prima però è d'obbligo dare una notizia abbastanza interessante: in questa giornata di metà settimana l'Astrologia è in fermento per via del passaggio di Mercurio in Acquario.

Trattasi di un transito straordinario per certi aspetti, specialmente per ciò che riguarda i settori affari, finanze e in parte il lavoro in generale. Parlando di segni positivi, come annunciato nel titolo principale domani a non avere nessun problema (o quasi) saranno il Cancro e la Vergine, entrambi valutati a cinque stelle nel periodo. Al simbolo astrale di Acqua porterà fortuna la speculare positività rilasciata da Giove in trigono a Nettuno. Invece per quanto riguarda la Vergine, a dare una carica eccezionale in campo sentimentale sarà Venere: il pianeta dei dolci sentimenti si troverà in perfetta sintonia con il predetto segno di Terra, quest'ultimo investito dalla positiva specularità nell'ordine del 90%.

Intanto, volendo segnalare qualche simbolo astrale in difficoltà nel periodo, l'oroscopo del 16 gennaio non vede di buon auspicio la giornata in esame per coloro nativi in Gemelli e Toro: vediamo di approfondire la scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le attesissime predizioni zodiacali.

Classifica stelline 16 gennaio 2020

Un nuovo giovedì è pronto a bussare alla porta della vita quotidiana: impazienti di sapere come è stata valutata la giornata? Come di consueto, la risposta è pronta e tutta da scoprire nella nuova classifica stelline interessante la giornata di giovedì 16 gennaio. Come svelato in anteprima, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, i primi sei segni della corolla zodiacale ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. La posizione migliore in assoluto, come già visto, è attualmente riservata agli amici nativi nel segno del Cancro e della Vergine, meritatamente valutati a cinque stelle grazie a Giove e Venere.

Per i restanti segni, è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo segno per segno:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Gemelli;

★★: Toro.

Oroscopo giovedì 16 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'oroscopo del momento con le quattro stelle della buona sorte. In generale, riuscirete a passare un po' di tempo con le persone a cui volete bene, e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte: gli astri vi lusingheranno indicandovi nuove opportunità. In merito all'oroscopo quotidiano, per quanto riguarda l'amore, vi sentirete pieni di slancio ed il vostro partner saprà ricambiarvi con grande passionalità, perché le stelle saranno finalmente dalla vostra parte.

Se avete un rapporto in essere da molto tempo, potrete contare finalmente su un'intesa piena e felice. Single, sarà una giornata priva di grandi eventi ma tendenzialmente positiva; avrete la possibilità di sistemare alcune faccende e fare il punto della situazione. Uscite da questioni eventualmente ambigue o insoddisfacenti, esprimendo con sincerità e senza mezzi termini il vostro pensiero. Cercate di rendere felici solamente voi stessi e nessun altro! Nel lavoro, ci saranno certamente alcuni progetti che al momento vi sembreranno davvero ardui, ma che alla fine si riveleranno alla vostra portata.

Quindi, cari amici, non fatevi bloccare dalla paura e tirate fuori la grinta che Marte certamente non vi farà mancare in questa giornata.

Toro: ★★. Partirà decisamente sotto stress questo vostro giovedì di metà settimana. In generale, in base a quanto descritto nell'oroscopo quotidiano, non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita, ok? Intanto, fate attenzione al rapporto con 'certe persone' (che sapete) perché da piccole incomprensioni potrebbero scaturire grandi litigi. In amore, nella vita di coppia soprattutto, vorrete essere sempre voi a prendere il timone della situazione: occhio, il partner potrebbe risentirsi sui modi con cui lo approccerete.

Siate più diplomatici e cercate di non esasperare la dolce metà con le vostre (inutili) polemiche. Single, la giornata sarà caratterizzata da un po’ di fatica e per alcuni potrà esserci una svolta nella vita privata. Da non sottovalutare un nuovo incontro, perché potrebbe non essere perfetto per voi: state in guardia! Nel lavoro, piccole contrarietà provocate in parte dal Sole in Capricorno, nel frattempo in quadratura al vostro Urano, vi vedranno sfasati e non proprio contenti. Potreste avere dubbi in merito alla lealtà dei colleghi, del mondo intero o di chiunque vi contraddica.

Gemelli: ★★★.

Partirà un pelino al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo vostro giovedì di metà settimana. Alcune problematiche improvvise desteranno qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa perché accanto a voi ci saranno persone pronte a sorreggervi a livello morale. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore sarete assaliti da dubbi e incertezze sulla persona che vi sta accanto. Date un’occhiata ai suoi atteggiamenti ma non infierite per cose di poco conto, ne va della buona e serena convivenza. Single, per quanto ci sia qualcosa che vi turbi, riuscite a non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario: bravi!

Mantenete un atteggiamento sereno e pensate positivo, sempre... Soprattutto nel pomeriggio e con la Luna quasi amica saprete apprezzare qualche fortunata occasione e trovare stimoli interessanti nei rapporti con il prossimo. Nel lavoro, sarete demotivati e nulla vi coinvolgerà completamente. Diciamo che avrete voglia di migliorare la vostra situazione economica, che vi preoccupava notevolmente: non è facile, quindi portate pazienza.

Astrologia del giorno 16 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Questa parte della settimana per voi Cancro si presume possa essere decisamente su un altro livello (ovviamente positivo!).

A più di qualcuno il frangente porterà senz'altro buone notizie o belle soddisfazioni. Progetti e lampi di genio consentiranno di consolidare una posizione attualmente in stallo di cui solo voi ne siete a conoscenza. L'oroscopo di giovedì in merito all'amore, indica che saprete immedesimarvi in maniera perfetta nell'animo di chi vi sta vicino, e questo vi da una marcia in più nei contatti con partner, amici e familiari. In famiglia perciò tutto andrà a gonfie vele, grazie anche alla capacità di ascolto reciproco: sarete sereni e contenti insieme alle persone che amate. Single, buone notizie o novità improvvise renderanno scintillante questa giornata.

Fate pure molti progetti, perché siete già in una fase di attivismo tale che vi sarà facile mantenere tutte le promesse che fatte a voi stessi o agli altri. Nel lavoro, l'oroscopo preannuncia che potrebbe essere un buon periodo anche per pensare a nuovi investimenti o per riprendere contatti interrotti. I pianeti asseconderanno nuovi progetti e vi aiuteranno a portarli a termine.

Leone: ★★★★. Una giornata alimentata in alcuni frangenti da piccoli intoppi, tuttavia di facile ripiego. Date ascolto ad una persona alla quale di solito date massima fiducia: quest'ultima potrebbe dare senz'altro il consiglio giusto al momento più opportuno.

In generale, le previsioni rilasciate dal vostro oroscopo indicano che sarete più inclini del solito a sognare e questo vi distrarrà dagli stress quotidiani ma attenzione, il rovescio della medaglia è che potrebbe rendervi al contempo emotivamente meno ricettivi e forse anche piuttosto distratti. In amore, la giornata inizierà con l’arrivo di qualche bella notizia e di conseguenza tutto andrà per il meglio. Vi avviate verso una fase positiva, il che migliorerà la vita di coppia. Single, una più accentuata vena mondana vi potrà aiutare facilitando nuove conoscenze oppure darà l'occasione per estraniarvi dai consueti e faticosi impegni.

Le stelle vi saranno amiche e vi converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso, senza interferire. Siate pronti ad accettare ciò che il fato vi proporrà prossimamente. Nel lavoro, anche se il raggiungimento dei vostri obiettivi professionali vi appare lontano, l'oroscopo assicura piacevoli cambiamenti. Buone soddisfazioni vi procureranno nuove prospettive per un futuro più interessante.

Vergine: ★★★★★. Molto positive le previsioni per questo nuovo giovedì: giornata calma. Sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale, tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la primissima mattinata per poi riprendere vigore subito dopo.

L'oroscopo di domani 16 gennaio consiglia in amore di approfittare dell'ottimo periodo offerto da Venere. Il pianeta dei buoni sentimenti vi aiuterà a trovare nuovi stimoli per ravviare la passione, se eventualmente questa si fosse un po' assopita all'interno della coppia. Non perdete di vista le priorità di un partner: la persona amata sarà sempre più esigente e particolarmente passionale. A qualcuno di voi nativi basterà un languido sguardo accennato dalla persona amata per dare fuoco alle polveri dell'amore tra di voi. Single, Venere sarà incoraggiante anche per il vostro status di eterni solitari in cerca dell'anima gemella.

Date spago a nuove curiosità e ai desideri di evasione dal solito ambiente e dalle solite facce. La giornata sarà ideale per raggiungere persone di altre città: con la scusa di visitare mostre e musei. In alcuni frangenti avrete delle discussioni piacevoli con gli amici di sempre o potreste essere invitati a delle feste a cui non potrete proprio mancare. Nel lavoro, Marte vi infonderà forza e coraggio e sarete più che mai determinati nell'affrontare le sfide di tutti i giorni. Con i pianeti dalla vostra parte molti affari andranno in porto e tutto procederà senza imprevisti ed in linea con quanto scritto nel vostro oroscopo.

