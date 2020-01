L'Oroscopo di domani 19 gennaio, analizza i transiti planetari in modo intuitivo e fortunato per l'amore. La Luna in Scorpione rende l'amore magnetico e sensuale, mentre Mercurio in Acquario amplia le vedute mentali, a caccia di novità in grado di rivoluzione il destino di ciascun segno zodiacale. La posizione di Venere in Pesci è fortunata per l'amore, anche se Nettuno nel segno sprigiona un'irrequietezza fantasiosa.

Approfondiamo il tutto con le previsioni astrali segno per segno.

Firmamento astrale eccellente nell'oroscopo di domenica

Ariete: l'amore viene sigillato dalla vicinanza di Urano in Toro e Nettuno e Venere in Pesci. Sensibili, sognatori e molto bramosi di rivoluzionare la solita routine, ricercherete nuovi stimoli per concretizzare i sogni sentimentali.

Toro: la Luna in opposizione si fa sentire e potrebbe inscenare atteggiamenti provocatori nei confronti del partner. Piuttosto nervosi e in cerca di nuove sensazioni eccitanti, potreste ribaltare la relazione in modo molto imprevedibile.

Gemelli: Venere in quadratura con Nettuno rende l'amore alquanto teso. In bilico tra il sogno e la realtà, la mente è un po' confusa e immagina delle situazioni dettate più dall'inconscio che dalla verità. Mercurio in compenso, elargisce una carica intellettiva molto spiccata, che potrete utilizzare per schiarirvi le idee.

Cancro: la presenza della Luna in Scorpione fa affrontare l'amore in modo più premonitore.

Anticiperete quasi gli eventi, percependo le situazioni prima che queste accadano. I Nodi lunari fanno approfondire le esperienze passate, applicandole in maniera benefica nel presente.

Leone: gli astri pongono degli interrogativi sull'amore e alcune situazioni amorose devono essere approfondite di più. Forse la persona amata ha bisogno del vostro aiuto per superare un momento difficile e generosi come siete, di sicuro non vi tirerete indietro.

Vergine: la Luna è dalla vostra parte, poiché nel domicilio astrologico dello Scorpione. Il pensiero diventa più lucido e riesce a cogliere al volo delle intuizioni formidabili. Tenderete a vivere l'amore in modo alquanto combattivo, affermando il vostro temperamento forte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buona la comunicazione con Marte in trigono dall'Acquario e sarete socievoli sia in coppia che in compagnia di amici.

L'astro marziano garantisce dinamismo e fascino, facendovi allargare gli orizzonti mentali a caccia di nuove opportunità, tutte da attuare con fiducia.

Scorpione: molto sensibili con la Luna nel segno, il fascino è notevole così come il magnetismo. Profondi e intuitivi in amore, capterete anche le sfumature più nascoste non fermandovi all'esteriorità delle situazioni. Gli astri dal Capricorno avviano un cambiamento benefico per voi in coppia.

Sagittario: difficile essere inattivi con Marte e Mercurio in splendida posizione. I rapporti sentimentali sono investiti da una carica intellettiva che non ha eguali. Utilizzate questa intuizione per fronteggiare una Venere un po' severa nei confronti dell'amore.

Capricorno: molto sensibili e ricettivi, potreste ritrovarvi a prestare aiuto a una figura femminile che ha bisogno di voi, perché molto giù di tono. L'influsso mercuriano dall'Acquario, apre la mente a 360° e troverete le parole giuste, quelle scaturite da un'interiorità più profonda e consapevole.

Acquario: Giove e Venere dalle case astrologiche adiacenti, sorridono all'amore.

Solo Mercurio è in quadratura con la Luna e crea uno scontro tra la mente e l'inconscio, producendo pensieri sbagliati o la cui attuazione risulta troppo difficile.

Pesci: solo in apparenza tranquilli, celerete dietro a questa apparente serenità un modo di amare aggressivo. Spesso spinti dall'ostinazione ad assumere un atteggiamento suscettibile, mal tollererete qualsiasi tipo di intromissione in amore.