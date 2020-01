L'Oroscopo di domani 21 gennaio 2020 sottolinea il buon momento per due segni in particolare. Pronti a togliere il velo dall'Astrologia di martedì? Come visto dal titolo di apertura, nella giornata sotto esame a godere a pieno dell'apporto positivo delle effemeridi sarà il Leone, favorito da Venere in sestile a Giove, quindi meritevole delle cinque stelline della fortuna. Invece, secondo l'oroscopo di martedì in amore e lavoro indica come vera 'star' del momento il simbolo astrale dei Gemelli. Il predetto segno di Aria nel contesto è stato pronosticato al 'top del giorno' grazie alla speculare positività al 100% della Luna, in questo periodo stanziale in Sagittario.

Invece ad avere poche chance nel periodo in analisi, sia il Toro che il Cancro, rispettivamente valutati in 'sottotono' e con il segno del 'ko'. Nel prosieguo maggiori dettagli.

Classifica stelline 21 gennaio 2020

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo martedì? Bene, niente di più facile: pronta da consultare, la nostra nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 21 gennaio 2020 è pronta a dare conto di come saranno gli astri del momento.

A voi dunque la scaletta redatta dall'oroscopo quotidiano relativa alla prima sestina dello zodiaco:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Oroscopo martedì 21 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. La giornata del 21 gennaio sarà buona o impegnativa? Diciamo che presenterà entrambi gli aspetti, sarete voi a dover cogliere quelli positivi. In fin dei conti si preannunciano ai più abbastanza opportunità con sufficienti stimoli per procedere.

Cercate di recuperare la fiducia in voi stessi, questa ormai è diventata una priorità, ma agite senza perdere tempo, ok? Intanto, secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, migliorerà la capacità di porvi in relazione con gli altri e di conseguenza, aumenterà il piacere della compagnia con il vostro partner. Arrendetevi alla tenerezza, se avete una bella storia d'amore in corso, perché diventerà ancora più bella e felice.

Single, una bella amicizia potrebbe trasformarsi presto in amore, riservando aperture molto passionali. Mettete però in chiaro le vostre condizioni, soprattutto se volete mantenere i vostri spazi da dedicare alle passioni personali come sport, hobby e simili. Nel lavoro, sarete soddisfatti del fatto che avete portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa e questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare.

Toro: ★★★. Il prossimo martedì sarà tendente al 'sottotono' per voi del Toro. Purtroppo i vostri doveri quotidiani vi costringeranno a rimboccarvi le maniche e rimandare i piaceri a fine giornata: pazientate. In amore, qualche discussione per motivi familiari potrà portare malumori, ma l’affetto con la persona amata sarà così forte che metterà a tacere facilmente tutte le divergenze, quindi rasserenatevi e cercate di mantenere freddezza e distacco.

Single, la Luna in aspetto dissonante vi chiederà di stabilire meglio le vostre priorità: non potete dedicarvi soltanto alla sfera lavorativa, anche perché arrivati ad un certo punto della vita potreste ritrovarvi molto sofferenti per tutto ciò che riguarda la vita sentimentale. Fate quindi attenzione... Invece nel lavoro l'oroscopo del momento prevede che sarà sicuramente una giornata disordinata. In previsione piccoli intralci o possibili imprevisti economici: se così fosse, farvi desistere dal realizzare un progetto cui tenete molto sarebbe una cosa altamente sbagliata! Quindi non spendete oltre misura ma fate appello al vostro spirito d'iniziativa, mantenendo le entrate.

Gemelli: 'top del giorno'. Questa parte della settimana coincidente con la giornata di martedì per tanti di voi Gemelli si prevede davvero in grande stile. Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna attualmente presente nel segno del Sagittario. Senz'altro, sicuramente in molti troverete sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere interpersonale oppure a livello familiare o di amicizia. In amore, sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario che si stabilirà tra voi e la persona amata. Sentirete che il legame si sta trasformando in vero amore e sarete disposti a tutto affinché lui/lei sia felice insieme a voi.

Single, dopo un periodo di tensione o irascibilità, vi sentirete desiderosi di ritrovare la calma. Niente di meglio che una bella vacanza: il vostro oroscopo quindi consiglia di rilassarsi e magari organizzarne una appena potete, vedrete che così facendo sarete radiosi e felici. Nel lavoro, le stelle vi proporranno diverse opportunità da cogliere al volo. Diciamo che la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Riscuoterete un buon successo.

Astrologia del giorno 21 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★. La giornata in imminente arrivo inizierà decisamente non troppo bene per voi Gemelli.

Forse avrete anche un diavolo per capello e non vi andrà bene quasi niente, finendo per criticare qualunque cosa farà chi vi sta vicino: non esagerate, datevi una calmata. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore, indica che forse potreste rimanere sorpresi dal cambiamento repentino del partner. In pratica frequenti battibecchi, anche su sciocchezze, potranno spingere tanti nativi a prendere decisioni drastiche: pensateci bene prima di agire, poi sarebbe troppo tardi! Single, sul fronte amoroso sarete disinteressati all'argomento, con un piede impigliato in un ricordo dolce del passato e l'altro nella diffidenza nei confronti del futuro: non saprete più cosa fare!

Mettetevi dunque comodi e sereni, vedrete che domani sicuramente avrete le idee più chiare. Nel lavoro, la Luna nel quinto Campo (quello dei soldi) in 'Casa 6' del Sagittario, vi invita alla prudenza nel maneggiare il denaro e/o nelle faccende finanziarie. L'oroscopo vi invoglia affinché non prendiate decisioni affrettate: riflettete con calma e, se possibile, rimandate gli impegni non urgenti.

Leone: ★★★★★. Partirà e si concluderà molto bene questa parte iniziale della settimana, con un martedì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Con il favore delle stelle riuscirete anche ad impostare buone basi per dei progetti anche abbastanza importanti.

L'amore intanto sarà all'insegna della spensieratezza, e se state vivendo una storia a cui tenete, sarete animati dal romanticismo e dalla voglia di mostrare i vostri veri sentimenti. In definitiva, saper essere affettuosi con il partner lo farà sentire amato e di certo vi ripagherà con lo stesso amore. Single, una frequentazione potrà portarvi ad un coinvolgimento profondo e vibrante e, magari, potrebbe essere la volta giusta per legarsi definitivamente. Sarete appassionati come mai prima d’ora e le vostre parole arriveranno dritte al cuore dell'interessato/a. Nel lavoro invece, secondo le attuali previsioni dettate dall'oroscopo, la vostra mente sarà una miniera inesauribile di trovate e soluzioni geniali.

Il miglior riscontro sarà quindi l'entusiasmo con cui capi e colleghi accoglieranno i vostri piani!

Vergine: ★★★★. Giornata normale, non troppo pesante in termini di impegni ma nemmeno troppo facile da gestire. Pertanto, viste le effemeridi abbastanza di parte la giornata valutata nelle predizioni di lunedì si preannuncia piacevole e discretamente interessante. In linea di massima, visto il discreto Cielo Astrale, l'oroscopo di domani 21 gennaio consiglia in amore più fiducia in voi stessi piuttosto che negli altri. In generale a dominare sarà lo spirito passionale: quest'ultimo sarà l'assoluto protagonista per molti nati del segno, manifestandosi in tutte le sfumature più piacevoli.

Dividerete tutto con la vostra dolce metà, anche dei nuovi progetti, e sarete anche pronti per fare grandi cose: matrimonio in vista? Single, un incontro inatteso vi sconvolgerà non poco l'esistenza e le premesse saranno davvero buone. Dovete solo prendere del tempo per verificarne la validità e la durata del sentimento. Nel lavoro, per chiudere, l'oroscopo vede il momento come abbastanza intenso: diciamo che avrete tante responsabilità e che alcune di queste saranno però compensate da belle soddisfazioni.

Continua con i sei segni restanti analizzati nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.