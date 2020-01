Nell'Oroscopo di mercoledì 22 gennaio, le energie positive entrano in collegamento grazie a Sole presente in Acquario e Luna posizionata in Sagittario. Una nuova libertà anima le vite di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende del cuore e con le opportunità lavorative, puntando un riflettore sull'emotività, l'intuizione, l'indipendenza. Le previsioni astrologiche così, sono investite da un nuovo spirito d'iniziativa, che esorta a fare di più per concretizzare i sogni.

Cieli stellari sereni e promettenti nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: più consapevoli delle proprie dinamiche emotive, allargherete i vostri orizzonti amorosi a caccia di novità che possano farvi battere il cuore. Sole e Mercurio splendono per voi, illuminando il campo lavorativo in modo vitale e intelligente. Alcune novità animano sia l'amore che il lavoro, gratificando il proprio io.

Toro: un affascinante sestile astrologico di Venere e Urano, garantisce nuovo estro e rende il lavoro più creativo e brillante.

Utilizzate questa nuova energia per ribaltare il presente amoroso in modo imprevedibile, trovando il coraggio di investire nuovi sentimenti entusiasmanti.

Gemelli: Luna e Marte in opposizione producono indecisione in ambito sentimentale e un modo di amare a tratti aggressivo e disequilibrato. Che ne dite di revisionare il tutto? L'astro mercuriano dall'Acquario, conferisce una carica intellettiva frizzante e briosa, tutta da investire sia in amore che sul lavoro.

Cancro: un nuovo amore abbraccia il vostro cuore e stimola a dare il massimo. Più empatici, cercate di approfondire anche le intenzioni dell'altra metà, capendo se questi sentimenti di tenerezza siano ricambiati. Gli astri presenti in Acquario, richiedono di vivere anche il lavoro in modo più leggero ed espansivo.

Leone: voi single potrete passare all'azione, contando su Marte e Luna in angolatura armonica per l'amore.

Voi in coppia, dovrete analizzare con maggiore attenzione la relazione a due, per capire cosa sta succedendo. Buono e dinamico il lavoro.

Vergine: in amore, riscontrerete alcune difficoltà a entrare in contatto con le emozioni. Siete alla ricerca di una maggiore consapevolezza difficile da raggiungere anche a causa di una quadratura marziana, che vi sprona ad arricchire la sfera amorosa con maggiori emozioni.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Riscontrerete un po' di stress anche sul lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il desiderio di ottenere tutto e subito fa sì che adottiate un atteggiamento sbrigativo nei confronti della vita. Marte e Luna in sestile, sprigionano comportamenti discontinui che passano dall'affettuosità all'aggressività. Cercate di revisionare il tutto e ne trarrete beneficio anche sul lavoro.

Scorpione: tenderete a portare avanti le vostre idee a tutti i costi, assumendo anche una posizione di chiusura all'ascolto, che evita un confronto con gli altri. Un po' di autocritica non sarebbe male in amore e sul lavoro, per ottenere ciò che desiderate e consolidare i progetti in sospeso.

Sagittario: Luna nel segno approfondisce la parte interiore di voi, puntando su un'emotività costruttiva e dinamica. La presenza di Marte infatti rafforza l'energia intuitiva dell'astro d'argento, invogliandovi a vivere gli eventi della vita in modo coraggioso, intenso e dinamico. Applicate quest'energia positiva in tutte le sfere vitali.

Capricorno: buoni i transiti planetari per l'amore e il lavoro. Luna è in posizione favorevole ed esorta a far approfondire i sentimenti in maniera sensibile e decisa, al tempo stesso. Così potrete prendere delle decisioni risolutive se in coppia e voi single, potrete aprirvi a nuove intriganti conoscenze.

Acquario: Sole splende nel segno e illumina tutti i progetti tenuti fino a ora in cantiere, elargendo un nuovo entusiasmo nell'attuare i desideri più nascosti. Molto organizzati sul lavoro, anche in amore uno spirito d'iniziativa viene premiato da molteplici astri a voi favorevoli.

Pesci: gli influssi provenienti dai pianeti presenti in Sagittario, scombussolano un po' la sfera affettiva e sprigionano un'insoddisfazione latente.

Plutone, Saturno e Giove cercano di ristabilire il tutto, rendendovi più accoglienti e garbati nel modo di sedurre. In campo lavorativo, Mercurio e Sole dal cielo dell'Acquario, garantiscono intelligenza e creatività.