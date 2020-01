L'Oroscopo del giorno 27 gennaio prevede una fase di agitazione per lo Scorpione a causa di alcune scelte sbagliate, mentre per i nati sotto il segno dei Pesci ci saranno alcuni cambiamenti.

Approfondiamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la scorsa settimana potrebbero esserci state alcune questioni che vi hanno portato agitazione e che adesso potrebbero riproporsi. Siete delle persone molto dirette ed impulsive, motivo per cui molte volte faticate a fare buon viso a cattivo gioco.

Dovrete però cercare di mantenere la calma e ponderare bene le vostre decisioni.

Toro: continuate a portarvi dietro alcune incertezze e questo stato di insicurezza non vi rende di certo tranquilli. Avrete bisogno di un chiarimento nel più breve tempo possibile. Non abbiate paura di affrontare una situazione solo per paura che una risoluzione definitiva potrebbe essere anche quella più drastica. Attenzione a qualche piccolo malessere a causa del clima.

Gemelli: in questa giornata del 27 gennaio vi sarà più facile andare d'accordo con le persone che avete al fianco.

Rispetto alle ultime settimane, la vostra condizione astrologica è nettamente positiva. In amore è arrivato il momento di fare maggiore chiarezza.

Cancro: potreste sentirvi agitati per via di alcune questioni che devono ancora essere risolte. In questo periodo potreste essere intenti a riflettere per capire che proseguo dare alla vostra vita. Le preoccupazioni comunque non mancheranno di certo, ma l'importante sarà affrontare il tutto con estrema pazienza.

Leone: per i nati sotto il vostro segno zodiacale è arrivato il momento di fare delle scelte molto importanti. La vostra intraprendenza potrebbe spingervi ad agire. Ultimamente infatti, vi state dando parecchio da fare. La stanchezza però potrebbe farsi sentire.

Vergine: in questa giornata del 27 gennaio tornerà ad esserci una maggiore serenità per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Avrete bisogno di maggiori certezze e persone su cui poter contare.

Questo mese per voi non è stato di certo semplice, ma preparatevi ad un netto recupero.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grazie a Luna e Venere in ottimo aspetto avrete maggiore forza per poter reagire. Solitamente siete molto diplomatici, ma adesso potreste farvi prendere da una certa impulsività, cercate se possibile di mantenere il vostro solito atteggiamento. A breve vi troverete a prendere delle decisioni molto importanti.

Scorpione: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà una grande positività. Se pensate di aver commesso delle scelte troppo azzardate in passato, adesso potreste anche pensare di fare un passo indietro.

In ambito professionale cercate di non essere troppo agitati.

Sagittario: in questa giornata del 27 gennaio potreste essere eccessivamente impulsivi. Avrete voglia di fare cose nuove e appaganti. Se una relazione non va ormai più bene da tempo, potreste decidere di distaccarvi totalmente dal partner.

Capricorno: ci sono delle scelte eccessivamente difficili che dovrete portare avanti. Ci sono alcune cose che non possono essere più rimandate e questo potrebbe crearvi parecchia agitazione. Potreste sentire la necessità di distaccarvi da alcune persone a voi care.

Acquario: nell'ultimo periodo, in amore avete delle grandi pretese.

Per voi è importante che la persone che avete al fianco vi sostenga e vi appoggi nei vostri progetti. Chi è single potrebbe mostrare una certa fatica a lasciarsi andare.

Pesci: questa giornata del 27 gennaio potrebbe essere ancora un po' pesante per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma a breve ci saranno dei cambiamenti. Potreste venire a capo di alcune questioni che da tempo vi tormentano.