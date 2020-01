L'Oroscopo di martedì 28 gennaio, approfondisce il transito di Luna in Pesci che potrebbe sprigionare vere e proprie tempeste emotive. L'astro d'argento in un segno d'Acqua come i Pesci, diventa molto enigmatica e sensibile. Il fluire delle sensazioni è grande e il sentimento diventa emotivo nelle previsioni astrologiche segno per segno, che offrono l'opportunità di concretizzare i sogni con successo.

Resistenza o fragilità nell'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Giove, Saturno e Plutone dissonanti dal Capricorno, potrebbero sprigionare qualche nervosismo in amore e sul lavoro.

In compenso Luna, Venere e Nettuno moto vicini a voi, rendono l'amore più romantico e ammaliante.

Toro: affascinanti e mutevoli, accoglierete gli influssi sensibili di Luna in Pesci. Sentimenti ed emozioni salgono a galla in maniera impetuosa e dominano la sfera sentimentale, in modo originale e imprevedibile. In ambito lavorativo, la smania di novità si concretizza con le idee.

Gemelli: voi in coppia dovrete salvaguardare la storia da eventuali intrusioni che nuocciono all'amore. Voi single invece, sondate bene il terreno poiché inutile illudersi se non vi sono caratteristiche che vi accomunano.

In ogni caso, fate chiarezza in campo sentimentale. In ambito lavorativo, dovrete risolvere un problema che vi affligge.

Cancro: Luna in Pesci punta un riflettore sui ricordi passati, rendendovi piuttosto suggestionabili. Tenderete così a guardarvi dentro con introspezione, quasi filtrando i sentimenti e purificandoli grazie all'aiuto dei Nodi lunari nel segno. Prendete coscienza di voi e potrete crescere nelle sfere vitali con maggiore consapevolezza.

Leone: non lasciatevi prendere da un'eccessiva pigrizia che vi priva degli stimoli giusti, per approfondire i rapporti amorosi e dare il massimo sul lavoro. Luna e Nettuno confondono un po' le idee, ma chiedete un chiarimento alla persona amata, di sicuro questo dialogo sarà risolutore. Buono il lavoro.

Vergine: Marte in quadratura a Luna porta irritabilità e malumore. Attenzione a non prendervela per un nonnulla, ingigantendo con un atteggiamento irrazionale, gli atti altrui.

Forse tutto ciò è provocato da tensioni latenti che solo ora si materializzano in modo compulsivo. Si riscontra una certa apatia anche sul lavoro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro saturniano mette alla prova la vostra pazienza in ambito lavorativo ma non demorderete, puntando su un'ambizione perseverante che fa concretizzare i progetti con successo. Una certa apatia viene elargita anche dagli astri presenti in Pesci, ma Sole e Mercurio portano avanti tanta vitalità intellettiva.

Scorpione: alcune provocazioni potrebbero farvi innervosire in ambito lavorativo. Ma fate buon viso a cattivo gioco, superando il tutto con indifferenza.

Saturno aiuta a districarvi anche da una situazione amorosa un po' tesa, abbiate fiducia in lui.

Sagittario: buona la fortuna grazie a Giove molto vicino a voi. Sono previste novità e incontri per i single. Voi in coppia potreste invece essere alquanto malinconici, pensando a ciò che avreste potuto fare e non avete fatto. Marte, anche se in quadratura con Luna, comunque cerca di smuovervi da un'apatia che coinvolge anche il settore lavorativo.

Capricorno: più sensibili ed empatici nei confronti degli altri, avvertirete forte il bisogno di fondervi con la persona amata o di aiutare il prossimo, con spirito compassionevole e sensibile.

Siete in stretto collegamento con il fluire delle emozioni altrui, percependole in maniera più comprensiva. Buono il lavoro, dove l'intuizione diventa vostra consigliera.

Acquario: Sole e Mercurio brillano per voi e incrociano le loro energie con Marte, elargendo influssi positivi e dinamici. Investite con fiducia le vostre idee in campo lavorativo, otterrete successo. In amore, una nuova sensibilità lunare dai Pesci vi avvolge come un abbraccio.

Pesci: Luna nel segno si miscela alla perfezione con Venere e Nettuno divenendo emotiva, sensibile e romantica. Ma incrocia inevitabilmente la quadratura di un Marte piuttosto aggressivo, che crea una tensione dirompente in grado di sprigionare litigi.

Buona la padronanza tecnica in ambito lavorativo.