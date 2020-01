L'Oroscopo di domani martedì 7 gennaio 2020 cerca di dare la giusta attenzione al secondo giorno dell'attuale settimana. In primo piano in questo contesto le predizioni astrali in esclusiva per i segni della prima sestina zodiacale. In questo frangente quindi, come da titolo, a tenere viva l'attenzione di voi lettori saranno le valutazioni astrologiche indirizzate verso i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle di martedì 7 gennaio? Ebbene, ad avere ottime chance in amore come anche nel lavoro sarà senz'altro il simbolo astrale dei Gemelli, nel frangente favorito dall'ingresso della Luna nel segno.

A gongolare questo martedì certamente saranno anche i nativi in Toro e in Leone, ambedue risultanti al secondo posto della nostra classifica stelline quotidiana, considerati assolutamente fortunati tra i sei segni in analisi.

Per quanto riguarda il frangente negativo, intanto, secondo quanto messo in luce nelle previsioni zodiacali del 7 gennaio, ad avere intoppi o problemi di vario genere potrebbero essere in primis coloro del Cancro, sfavoriti da astri abbastanza dissonanti verso il segno. Andiamo a scoprire qualcosa di più per quanto concerne il periodo sotto esame iniziando a svelare la scaletta con le stelle del momento.

Classifica stelline 7 gennaio 2020

Il pensiero delle stelle in merito al prossimo martedì è già stato "decifrato", pronto per essere visionato da voi lettori. Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline interessante il giorno 7 gennaio 2020? Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato dalle previsioni zodiacali del periodo, troviamo meritatamente i Gemelli, una spanna più su rispetto a Toro e Leone valutati a cinque stelle. A seguire, entrambi classificati a quattro stelle, Ariete e Vergine. Chiude il giro in coda al gruppo il segno del Cancro, nel contesto valutato in periodo "sottotono". A seguire il riepilogo condensato segno per segno:

Top del giorno : Gemelli - Luna nel segno;

: Gemelli - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: nessuno

Oroscopo martedì 7 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★.

Il prossimo martedì si presume porti ottime chance in molti contesti a tanti di voi Ariete. Le previsioni del giorno invogliano a non mollare ma a godere ogni singolo attimo della vita. In generale, potreste essere interpellati per prendere decisioni di una certa importanza: non siate precipitosi, ok? Per quanto riguarda l'amore invece, dovete trovare un accordo condiviso con il partner su certe questioni aperte. Invece di discutere, basterà sforzarsi di instaurare una eccellente complicità e proseguire insieme sulla stessa strada, senza discussioni inutili. Single, avrete sicuramente bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questo sarà sicuramente il giorno giusto per incontrare un cuore generoso capace non solo di pensare a se stesso e che senz'altro riuscirà a consolarvi.

Qualcuno a voi vicino renderà questa giornata molto bella... Nel lavoro, il periodo frenetico metterà alla prova la vostra capacità d’impegno. Tenaci come siete, riuscirete a coronare le vostre ambizioni, senza problemi.

Toro: ★★★★★. All'orizzonte si intravvede una giornata semplice e geniale allo stesso tempo. Per dirla con una sola parola: sarà davvero "col botto!". Nella stragrande maggioranza dei casi (forse) è arrivato il momento di dedicarvi completamente alle cose che amate di più: divertitevi, organizzate qualcosa di nuovo e, soprattutto, che sia gradevole per quelle persone che più vi piacciono.

In amore, anche in questo nuovo giorno continuerete probabilmente a cercare un punto d’incontro tra le vostre esigenze e quelle del partner. Sarà inevitabile che vi facciate delle domande, ma non abbiate fretta di arrivare alle conclusioni perché una fascinosa Venere illuminerà il vostro cielo. Preparatevi ad essere molto romantici con il vostro partner. Single, avete bisogno di pensare a lungo prima di buttarvi in qualcosa di nuovo, vero? Bene, allora cercate di mantenere la calma in modo da poter prendere la decisione più giusta per i vostri sentimenti. Avrete un buon equilibrio e la vostra vita potrebbe trasformare un sogno in realtà: martedì tutto potrà avverarsi...

Nel lavoro, importati posizioni planetarie disegneranno un giorno ricco di opportunità per affermarvi nelle piccole come nelle grandi cose. Sappiate che in questo periodo siete davvero imbattibili, qualunque cosa facciate!

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo un martedì 7 gennaio, non diciamo "sublime" che sarebbe forse un po' esagerato, ma splendidamente positivo, questo sì. La giornata sarà senz'altro più che ottima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti, con l'amore puro a farla da padrone per merito di una specialissima Luna in Gemelli. L'Astrologia pertanto annuncia in campo sentimentale tanta passione su cui puntare, sotto il tenue chiarore delle buone stelle a voi certamente favorevoli.

In coppia il periodo vi vedrà brillanti, perché sarete molto più affascinanti del solito: la voglia di amare investirà la vostra vita consentendovi di vivere alla grande il vostro rapporto a due. Single, una Luna in splendida forma sarà pronta a regalarvi gli stimoli giusti per vivere appieno i vostri sogni amorosi. Potreste quindi ottenere finalmente quelle risposte tanto desiderate, anche perché la freccia di Cupido potrebbe colpire al volo chi sapete, soprattutto quando meno ve lo aspettate! Nel lavoro invece, i pianeti sopra il vostro capo saranno dalla vostra parte, sponsorizzeranno benessere e comunicativa, quanto basta per disegnare una giornata decisamente positiva!

Le soddisfazioni sul piano pratico non mancheranno, grazie anche all'intraprendenza e alla passione che metterete nelle cose che andrete a fare.

Astrologia del giorno 7 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo martedì? Diciamo che, se osserverete una certa calma non darete peso eccessivo ad eventuali problemi, a fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. Le previsioni di martedì intanto prevedono in amore il ritorno alla normalità: finite ormai le feste natalizie tutto ritornerà alla solita routine.

Cercate di evitare di essere lunatici (leggasi pure odiosi) con la vostra dolce metà. Caso mai cercate di riposare in modo da essere più gentile con chi avete accanto. Sapete, chi vi ama lo fa in modo pieno e naturale, tale da sopportare anche i vostri sbalzi di umore più stizzosi. Single, la Signora della Notte (leggasi "la Luna") a questo giro vi ignorerà: datevi da fare cercando di tenere lontano malinconie e persone negative. Sistemate quello che non dovesse andare o quello che vi da motivo di stress; ricaricate le batterie, dedicate più tempo che potete agli hobby preferiti. Nel lavoro invece, il giorno sarà forte tanto nel bene quanto nel male.

Quindi non sarà certo il momento di sfidare la sorte. accontentatevi di ciò che avete e rimandate al futuro le cose, soprattutto i progetti ambiziosi.

Leone: ★★★★★. Evolverà molto bene questa parte della settimana, con un martedì vincente soprattutto nei rapporti sentimentali. In generale, l'arrivo della Luna nel segno dei Gemelli porterà una marea di buone notizie come anche ottime novità in primis in campo affettivo/sentimentale. In amore dunque, la vostra disponibilità consentirà al rapporto amoroso di superare qualsiasi incomprensione e magari avviare quei piccoli cambiamenti necessari per permettere ai prossimi progetti di coppia finalmente di decollare.

Single, miglioramenti per il vostro segno, premiato dalla Luna: cambierà di certo qualcosa in voi, vedrete con occhi diversi le persone, soprattutto quelle che vi sembravano molto importanti (fino a ieri). Magari accetterete degli inviti a quai non avreste mai date importanza. Nel lavoro, il vostro entusiasmo verrà accresciuto dalle ottime idee in arrivo in questo periodo. Alcune situazioni vi solleciteranno ad attivare nuovi programmi. Diciamo che disporrete di tutto il necessario per iniziare con il piede giusto questa giornata, per voi Leone davvero in grande stile.

Vergine: ★★★★. Giornata decisamente più sopportabile nella prima parte, senz'altro molto positiva, poi a partire da metà pomeriggio fino alla fine potrebbero esserci impuntamenti o situazioni poco positive.

Il frangente valutato quest'oggi dall'Astrologia, ovviamente applicata al segno della Vergine, pronostica le quattro stelle della normalità. L'oroscopo di domani 7 gennaio consiglia quindi in amore di essere concentrati e vigili. Di certo la giornata partirà in maniera splendida, con un quadro incoraggiante per il rapporto di coppia, il che dovrebbe spingervi ad affrontare quanto vi sta più a cuore, senza paura di "toppare". La tensione dei giorni scorsi, sappiatelo, svanirà per lasciare posto ad un atteggiamento positivo e ottimista. Single, il vostro ottimismo scatenerà il caos attorno a voi, anche perché il vostro fascino sarà in crescita: è giunto il momento di parlare dei vostri progetti o persuadere con dolcezza eventuali nuove conquiste che farete in giornata...

Nel lavoro, per concludere, sarete forti, coraggiosi e avrete tutti gli strumenti per farvi valere, grazie alla vostra magnetica personalità. State vivendo una fase in cui vi piomberanno addosso impegni, difficili da affrontare, ma saranno anche molto utili per diventare ancora più forti e determinati.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.