L'Oroscopo di domani 27 gennaio 2020 è pronto a 'sfornare' una nuova tornata di previsioni. In ballo quest'oggi c'è il lunedì: curiosi di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati nel periodo? Diciamo subito che a gongolare nel frangente, come espresso già nel titolo, il segno del Leone, valutato al top con cinque stelle. Invece, sempre tenendo conto dei sei simboli sotto analisi in questa sede che, lo ricordiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere un periodo abbastanza affidabile saranno gli amici nativi in Toro, Cancro e Vergine.

L'oroscopo del giorno 27 gennaio intanto non è molto positivo nei riguardi di Ariete e Gemelli, rispettivamente indicati in queste previsioni con la spunta del 'sottotono' e del 'ko'. A seguire il probabile andamento riservato dall'Astrologia ai settori legati all'amore e al lavoro.

Classifica stelline 27 gennaio 2020

Un nuovo lunedì è pronto a fare il suo ingresso nella quotidianità di tutti noi. All'orizzonte si intravvede il poco/tanto (ognuno faccia suo l'aggettivo che preferisce) atteso inizio settimana.

A giudicare in anteprima la giornata, come da consolidata prassi, la nostra sempre puntuale classifica stelline quotidiana, in questo frangente impostata sull'oroscopo del 27 gennaio 2020. In apertura sono stati resi noti i segni più fortunati e quelli non proprio in giornata positiva valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, adesso non resta che fare un riepilogo schematico segno per segno.

★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Oroscopo lunedì 27 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Il prossimo lunedì non sarà sicuramente come lo avevate immaginato, visto che le stelle hanno riservato una giornata decisamente segnata con il 'ko'. Malgrado la Luna parzialmente a favore (avvicinamento al segno), quest'ultima perderà efficacia a causa dell'opposizione Sole-Urano.

Tale situazione potrebbe provocare qualche inaspettato 'disastro' soprattutto in ambito di coppia. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, a farne le spese sarà in primo luogo il fronte del cuore, dove l'offensiva si scatenerà per via delle reazioni del partner, poco propenso a cercare un accordo. Fate un passo indietro e cercate di rimediare se avete sbagliato voi. Single, senza l'aiuto decisivo della Luna il periodo non darà troppe chance su cui investire. Approfittate della fase complessa per sistemare alcune questioni: delle cose si stanno accumulando provocando ansia ed impazienza.

Gli effetti negativi dei transiti non dureranno in eterno, quindi nemmeno il vostro stato di emotività. Nel lavoro, stanchi e quasi a corto di energie, in questa giornata farete solamente atto di presenza. La testa sarà diretta verso altri lidi e la scrivania sarà ingombra di scartoffie.

Toro: ★★★★. Una giornata buona ma fino ad un certo punto. In pratica anche se nel frangente attraverserete momenti all'apparenza positivi, mai mollare la guardia in quanto errori o intoppi potrebbero essere in agguato. In amore, la giornata andrà molto bene, sarete sereni e passerete del tempo in spensieratezza con il vostro partner.

Cercate di mantenere il giusto equilibrio nel menage ed il vostro legame sarà sempre più duraturo e solido. Single, ogni problema vi apparirà più semplice! La vita di tutti i giorni sarà sempre più ricca di stimoli: apportate quei cambiamenti utili a renderla ancora più serena e interessante. Se vivete soli, potreste anche decidere di dire addio alla vostra condizione, perché il desiderio di realizzare i sogni più intimi sarà incontenibile! Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero vedrà i vostri affari sostenuti da un buon intuito e dall'aiuto incondizionato di gente autorevole. Vi riuscirà facile imporsi, conquistare posizioni di prestigio o mettersi in vista.

Gemelli: ★★★. Giornata poco convincente, indirizzata prevalentemente verso un generale 'sottotono'. Marte, presente nel segno del Sagittario, risulterà speculare negativo al 80% e in questo caso direttamente in quadratura a Venere e Nettuno. In amore, una serie di incomprensioni potrebbero farvi vacillare. Non state attraversando un buon momento con il vostro partner, tenete duro e superate questa fase cercando di non essere troppo gelosi. Se il vostro partner vi ha perdonato tante cose, abbiate modo di riconoscere la sua pazienza, migliorate quindi i vostri atteggiamenti ed avvicinatevi al suo modo di pensare.

Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì annunciano una giornata condita da qualche piccola preoccupazione. Colpa di Venere dissonante al segno. Prima di giudicare qualsiasi cosa come 'bianco' o 'nero' che sia, abituatevi a riflettere perché esistono anche le sfumature! Nel lavoro invece, l'oroscopo indica che forse ci sarà chi si lamenterà del vostro atteggiamento spacciandosi per perfezionista e criticando la vostra permalosità. Se state esagerando, calmatevi...

Astrologia del giorno 27 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo lunedì sarà indicativamente indirizzato verso un periodo calmo e tranquillo.

La realizzazione di un obiettivo comune porterà nel rapporto una ventata di buon entusiasmo e (forse) abbastanza nuove energie da spendere nella quotidianità. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica che alcuni astri faranno a gara per rendervi felici. In generale avrete garantita una bella socievolezza, un buon feeling con tutti e un pizzico di fortuna capace di aiutare a realizzare i vostri progetti. Single, con disinvoltura e simpatia creerete buone opportunità di catturare l'interesse e la curiosità di chi vi vorreste conquistare. In questa giornata vi invaderà una sconfinata voglia di agire, di manifestare le vostre necessità o di realizzare le vostre più bizzarre cupidigie.

Nel lavoro, tutte le vostre energie, l'entusiasmo e l'interesse saranno rivolti agli impegni quotidiani, alle incombenze da risolvere giorno per giorno nel miglior modo possibile. E per far ciò vi servirete della vostra metodicità: ogni singolo dettaglio sarà controllato più volte e ogni aspetto del vostro operato sarà seguito nel modo più preciso possibile.

Leone: ★★★★★. Giornata probabilmente perfetta in tutto (o quasi). La riapertura della settimana, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelline della fortuna, non avrà segreti o brutte sorprese in merito a cose e/o situazioni. Diciamo che basterà soltanto seguire il buon istinto, senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita.

In amore, l'oroscopo invita a puntare tutto soprattutto sulla stabilità: con il partner avrete di che sbizzarrirvi per essere più felici. In coppia potrete contare su un dialogo efficace e su un'identità di vedute assai simili. Single, il cielo odierno vi vuole bene! Fantasia e fascino vi permetteranno di prendere iniziative che potranno avere piacevoli conseguenze. Saranno di vostro gradimento i programmi serali degli amici o di una persona conosciuta da poco, quindi rilassatevi e divertitevi. Nel lavoro, la benevolenza del cielo, ricco di tanti felici aspetti astrali, creerà i presupposti per una giornata favorita sicuramente dalla sorte.

Puntate anche sulla vostra straordinaria ed indiscussa efficienza perché siete dinamici e decisi. Muovetevi con abilità ed intraprendenza.

Vergine: ★★★★. Visto l'attuale carta del cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativa né altrettanto troppo positiva. Insomma una via di mezzo tra bene e male, bianco o nero, positività e negatività. L'oroscopo di domani 27 gennaio pertanto consiglia in amore di dare fiducia a chi sapete. Il periodo andrà sicuramente bene per tantissimi di voi Vergine, sarà quindi il momento giusto per potersi concedere qualche attimo di sano relax. La vostra dolce metà vi asseconderà e voi sarete al settimo cielo dalla felicità.

Single, sarete un po' più rilassati, anche se sentirete una leggera tensione interiore capace di frenare i vostri entusiasmi. In molti casi poi, le domande che vi eravate poste qualche tempo fa inizieranno a dare risposte e voi sarete pronti a raccoglierle e giudicarle. Nel lavoro, non occorrono grandi promesse per sentirvi realizzati. Basterà solamente fare il vostro dovere mettendoci magari un pizzico di fantasia in più.

