L'Oroscopo della giornata di domenica 19 gennaio prevede Venere in quadratura al segno zodiacale dei Pesci, promettendo novità nel settore professionale ed economico, mentre il Toro preferirà dare maggiore priorità alla vita sentimentale, cercando inoltre di rimanere in pace emotivamente. La Luna nel segno dello Scorpione influenzerà i nativi Leone ad essere creativi al lavoro, mentre la Vergine cercherà di essere intransigente al lavoro per ottenere le migliori prestazioni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di domenica 19 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 19 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: sarà necessaria tanta pazienza per voi nativi nel corso della giornata di domenica. In amore l'oroscopo vi consiglia di essere sfrontati per ottenere ciò che desiderate dalla vostra relazione di coppia. Tuttavia non siate particolarmente aggressivi per non causare problemi. I single che stanno attraversando un momento difficile dovranno avere pazienza e attendere tempi migliori.

Per quanto riguarda il lavoro i colleghi noteranno subito che non sarete dell'umore giusto e potrebbero starvi alla larga. Potreste cogliere l'occasione per lavorare in pace ma sappiate che presto ne avrete bisogno. Voto - 7

Toro: una configurazione astrale formata dalla Luna in opposizione al segno dello Scorpione che potrebbe portare qualche ostacolo per voi nativi del segno. In amore presterete la massima attenzione nei confronti del partner, cercando di creare un rapporto tranquillo e pacifico.

Se siete single e state cercando di costruire un nuovo rapporto, forse dovrete cercare di fare voi la prima mossa. In ambito lavorativo potreste prendere in considerazione l'idea di correre dei rischi per terminare un progetto lavorativo. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi di Venere e di Marte rispettivamente nei segni zodiacali dei Pesci e del Sagittario completeranno un oroscopo a vostro favore durante la giornata di domenica.

In ambito sentimentale se credete che alcuni aspetti della vostra relazione non vadano più come prima, forse sarebbe il caso di apportare dei cambiamenti. I single dovranno essere più sicuri si sé se vogliono attrarre la loro potenziale partner. Lavorare per conto di qualcun'altro, nonostante la vostra esperienza nel settore, potrebbe risultare un tantino frustrante per voi e per i vostri ambiziosi sogni di gloria.

Voto - 7,5

Cancro: gli influssi della Luna in trigono al segno dello Scorpione vi permetteranno di raggiungere discreti risultati in ogni ambito. In amore dovrete prendere più in considerazione i suggerimenti del partner se volete una relazione di coppia ben equilibrata ed emotivamente stabile. Se siete single potreste divertirvi con i vostri amici senza necessariamente spendere tanti soldi. In ambito lavorativo non infuriatevi se le cose non andranno sempre come previsto.

Voto - 7

Leone: influenzati dalla Luna nel segno d'acqua dello Scorpione, sarete particolarmente concentrati sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di domenica. I vostri rapporti con i colleghi saranno ottimali per poter proporre nuove idee e nuovi progetti. Sul fronte sentimentale ci saranno delle opportunità di condivisione e contatti significativi con nuove conoscenze. Nelle relazioni fisse Giove e Venere in Capricorno vi obbligano a un maggior impegno sul piano emotivo e sentimentale. Voto - 8

Vergine: l'oroscopo prevede Venere in opposizione al vostro segno zodiacale che potrebbe portarvi qualche ostacolo sul fronte sentimentale domenica.

Avrete qualche problema da superare assieme alla vostra anima gemella e la cosa migliore da fare in questo momento sarà evitare guai con il partner. I single avranno buone occasioni per fare nuovi incontri, tra le conoscenze infatti ci sarà qualcuno che vi sta pensando. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto intransigenti per cercare di ottenere notevoli risultati. Voto - 7,5

Bilancia: Giove vi porterà influenze altalenanti in famiglia e nella cerchia delle amicizie più fidate, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Se avete una relazione stabile non fomentate discussioni in amore se appartenete alla terza decade: risultereste perdenti e disillusi.

I single proveranno delle sensazioni insolite. Nel lavoro avrete la sensazione di dire la cosa sbagliata e forse sarebbe il caso di evitare i progetti di gruppo e concentrarvi sui vostri compiti. Voto - 6,5

Scorpione: un oroscopo che prevede la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di domenica. Sul fronte sentimentale sarete particolarmente competitivi ed energici se siete single e potreste ottenere ciò che desiderate. Per le relazioni fisse cercate di non scendere a compromessi se volete ottenere il massimo dalla vostra storia d'amore. Nel lavoro seguirete i vostri obiettivi con grande sforzo e sarete ostinati a terminare i vostri progetti il prima possibile.

Voto - 8

Sagittario: Marte in quadratura al vostro cielo rende il vostro oroscopo molto interessante per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Il vostro intuito sarà a dir poco eccellente, la grinta non vi mancherà e neanche la volontà e i vostri colleghi saranno d'accordo con le vostre idee. Sul fronte sentimentale Venere vi guarda benefico dal segno dei Pesci e non sarà da escludere che la vostra vita amorosa proceda magnificamente. Se amate qualcuno provate a metterlo al centro della vostra vita. Voto - 8,5

Capricorno: un oroscopo che prevede gli influssi positivi del Sole e dei pianeti Giove e Saturno nel vostro cielo, pronti a spalleggiarvi e offrirvi ancora una volta grandi opportunità.

In ambito sentimentale un po’ di fantasia in più potrebbe mettervi di buon umore e contribuire a rendere felice la vostra relazione di coppia. Per i single potrebbe arrivare una notizia che farà crescere i vostri sentimenti nei confronti di una persona in particolare. Per quanto riguarda il lavoro se volete raggiungere il successo, dovrete essere umili e fare buon viso a cattivo gioco. Voto - 8,5

Acquario: Mercurio si troverà in congiunzione al vostro cielo durante la giornata di domenica, permettendovi di avere le forze necessarie per svolgere le vostre mansioni nel lavoro, grazie anche ad un pizzico di fortuna.

Sul fronte amoroso i vostri rapporti con la vostra anima gemella potrebbero subire qualche rallentamento ma riuscirete comunque a trascorrere momenti felici. Per quanto riguarda i single ci saranno momenti intensi e profondi, ma siate prudenti. Voto - 7,5

Pesci: Venere in quadratura al vostro segno zodiacale e Marte positivo dal segno del Sagittario vi permetteranno di focalizzarvi maggiormente sul fronte lavorativo dove il vostro modo di fare sarà un'ottima opportunità per completare mansioni che fino a poco tempo fa credevate impossibili. Sul fronte sentimentale l'oroscopo vi consiglia di stimolare la vostra relazione di coppia con nuovi elementi che potrebbero sedurre il partner.

I single avranno bisogno di affermare i loro bisogni e desideri e confidandosi con una persona in particolare potrebbero involontariamente innescare un rapporto. Voto - 8,5