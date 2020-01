L'Oroscopo di febbraio per l'Acquario si aprirà in modo spettacolare e tante saranno le opportunità in campo sentimentale e nel settore lavorativo. Dal 7 febbraio, Marte in Sagittario e Venere in Ariete, caricheranno la sfera amorosa di sensualità e fascino. Un'energia positiva si manifesterà anche nell'aspetto e nella forma fisica, che saranno smaglianti. Le previsioni astrali per l'Acquario vedranno inoltre, l'entrata di Sole nel segno che garantirà una spinta vitale non indifferente, favorevole in ogni campo.

Tante novità professionali nell'oroscopo di febbraio per l'Acquario

Nuovi progetti e collaborazioni fruttuose animeranno il mese di febbraio dedicato a voi Acquario. Durante la prima settimana del mese, Mercurio entrerà nel segno ed ecco che saranno favoriti i guadagni e gli investimenti. Mercurio, il pianeta della comunicazione e delle opportunità, garantirà splendide occasioni fortunate e saranno favoriti gli incontri di lavoro, così come gli avanzamenti di carriera. In questo mese breve ma intenso, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno vi renderanno molto sensibili, portandovi ad elaborare un esame introspettivo che avvierà un grosso cambiamento della vostra vita.

Questa introspezione sarà merito della grande influenza che Saturno e Giove cominceranno a elargire con voi nati dell'Acquario. L'astro saturniano infatti entrerà in Acquario nel mese di marzo, per rimanerci fino a giugno e poi ci rientrerà definitivamente fino a dicembre. Una nuova determinazione sprigionerà la voglia di concretizzare i progetti lavorativi con maggiore forza e audacia, superando alcune avversità ed ostacoli, in modo molto energico.

Potrete utilizzare anche una spiccata immaginazione, che renderà il lavoro più originale e creativo. Un vero e proprio cambiamento di vita quindi sarà alle porte e potrete avviare progetti solidi e concreti.

Febbraio ricco di opportunità amorose nelle previsioni astrali mensili

Venere e Marte, i due pianeti che regolano le faccende di cuore, saranno molto favorevoli a voi nati sotto il segno dell'Acquario.

Per questo mese di febbraio infatti, grandi novità animeranno la sfera sentimentale con slancio. Sarà un mese ricco di sensualità e di gioia dal punto di vista affettivo. Sarete romantici e passionali, conquistando tutti con il vostro fascino ammaliante. Nessuna nube all'orizzonte amoroso, potrà offuscare questo idillio e una nuova serenità farà affrontare qualsiasi novità con un atteggiamento positivo e più ottimistico.

Potrete approfondire voi Acquario in coppia, ogni attimo meraviglioso in compagnia del vostro partner. Le piccole crisi saranno ormai solo un ricordo e potrete lasciarvi andare all'approfondimento di giornate appassionate. Tante saranno le opportunità anche per voi single. In questo mese infatti, saranno favoriti dalle stelle gli Acquario alla ricerca dell'anima gemella. La presenza benefica di Giove, vi permetterà di fare tanti incontri stimolanti e proprio febbraio sarà il momento giusto per approfondire le nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi ben più di un'amicizia.

La parola d'ordine per questo mese sarà l'azione. Dovrete infatti agire per consolidare i sogni amorosi e non soccombere mai davanti a eventuali avversità. Bando alla noia dunque e nessuna esitazione. Dovrete cercare infatti di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno, impegnandovi al massimo in ogni progetto. La fortuna vi favorirà e sarà benevola, ma un modo di affrontare le situazioni più determinato, audace e forte, di sicuro garantirà splendide soddisfazioni in amore.