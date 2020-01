L'Oroscopo di febbraio per la Bilancia indagherà circa la sfera lavorativa e l'amore, di questo segno molto diplomatico e concreto. Le premonizioni diverranno un po' calanti a causa di Giove, Marte e Mercurio in quadratura. Sarà quindi un periodo un po' pesante, dove voi della Bilancia dovrete essere pazienti e combattivi, soprattutto attendere che passi, poiché già dal mese prossimo le cose cambieranno e tutto diventerà più semplice. Sole complice a metà mese, vi renderà combattivi nelle previsioni astrali segno per segno.

Il lavoro della Bilancia indagato nelle previsioni astrologiche di febbraio

Il mese di febbraio si aprirà per i voi nati sotto il segno della Bilancia, in modo altalenante. Avrete dalla vostra Marte fino al giorno 16, che vi renderà molto combattivi. Però di contro avrete in opposizione Giove, Saturno e Plutone tutti in quadratura, che renderanno molto faticosa ogni attività che intraprenderete. Non scoraggiatevi quindi e siate combattivi, la vostra insoddisfazione sarà generata dalla quadratura di questi pianeti e di sicuro passerà.

Potreste sentirvi molto stanchi e questo sarà dovuto al fatto che uscite da un 2019 pesante e carico di impegni in campo professionale, che vi ha stremati. Dovrete cercare di ritagliarvi del tempo per voi, di riposare ed essere ottimisti, poiché questa fase un po' sottotono sicuramente passerà. Ritrovando voi stessi e dedicandovi alle attività che più vi piacciono, potrete ricaricarvi di energia positiva, tutta da investire nel lavoro.

Dalla metà del mese, il transito di Marte in Capricorno farà aumentare le cose da fare e si prospetteranno all'orizzonte tante situazioni da risolvere. Dovrete essere prudenti in questo periodo ed esaminare ogni cosa con calma e razionalità, per far sì che tutto vada nel verso giusto. Da marzo, Saturno non sarà più in quadratura e per questo pian piano le cose cominceranno a migliorare. Se avrete qualche acquisto importante da fare, se vorrete cimentarvi in un investimento o avere intenzione di cambiare lavoro, dovrete rimandate tutto ciò al mese prossimo, quando la situazione migliorerà.

Astri e oroscopo dell'amore mensile della Bilancia

Venere, il pianeta che regola le faccende di cuore, sarà in opposizione nel segno dell'Ariete. Sarà quindi un periodo un po' sottotono per voi Bilancia. Vi sentirete polemici e irascibili e tutto questo potrebbe generare delle incomprensioni con il vostro partner, in grado di sprigionare litigi e rotture. Dovrete cercare quindi di togliere l'occasione, di restare calmi ed essere più tolleranti, applicando la diplomazia che non vi abbandona mai e scendendo anche a compromessi, se opportuno.

L'arrivo della primavera il mese prossimo porterà una ventata di novità, tanto che la situazione assumerà aspetti più rosei. Voi della Bilancia già impegnati in una situazione sentimentale in crisi, potreste decidere di mettere fine alla vostra relazione, mentre le coppie solide potrebbero avere delle incomprensioni. Tutto questo capiterà a causa di Giove in quadratura, che farà aumentare questo tipo di problema.

Per voi single della Bilancia sarà quindi opportuno procedere con cautela, perché potreste avere serie difficoltà a relazionarvi con le nuove amicizie e sarebbe quindi meglio rimandare al mese prossimo ogni nuova conoscenza. In compenso però, Sole sarà in aspetto favorevole fino al 19 febbraio. L'astro diurno vi caricherà di energia positiva e vi renderà più combattivi, facendovi affermare le idee dopo aver fatto chiarezza sui sentimenti che provate per la persona amata. Solo così sarete pronti a prendere una decisione risolutiva per l'amore e con maggiore fiducia in voi stessi, passerete alla riscossa soprattutto a marzo.