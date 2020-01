L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Gemelli sarà caratterizzato da un periodo non particolarmente ricco di vantaggi, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. In amore infatti ci saranno degli ostacoli da superare a causa di alcuni problemi con dei progetti di coppia che attraverseranno una fase di stallo. Ciò potrebbe comportare dei piccoli litigi con il partner. Litigi che si risolveranno soltanto di essere dei validi leader, sbloccando la situazione. Per i single il periodo potrebbe essere favorevole per aprire il cuore a nuove persone purché queste ricambino tale sentimento.

Nel lavoro Marte favorevole permetterà di sviluppare nuove idee che potrebbero portare dei buoni guadagni grazie anche ad un pizzico di fortuna.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi sotto il segno dei Gemelli.

Amore e amicizie

Dal punto di vista sentimentale il mese di febbraio non porta grandi novità per voi nativi del segno. Si aprirà un periodo non proprio facile all'interno della vostra relazione di coppia, tanto che dovrete prestare molta attenzione in quanto ci saranno alcuni progetti che non andranno avanti esattamente come voi e il partner avevate previsto e ciò potrebbe causare qualche litigio.

Nulla di drammatico, ciò nonostante l'oroscopo vi consiglia di mantenere la calma per non infiammare ulteriormente la situazione e cercare di risolverla al più presto possibile. Per i single l'oroscopo suggerisce di mettersi alla ricerca della vostra potenziale anima gemella in questo periodo che potrebbe rivelarsi favorevole. Tuttavia se la persona per cui provate affetto non ricambia, fareste meglio a lasciar perdere.

Amicizie da tenere in considerazione durante il mese considerato che queste potrebbero rivelarsi molto utili per risolvere alcuni vostri problemi.

Fortuna e salute

La fortuna sarà favorevole solo nel lavoro e in piccole dosi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di febbraio. In amore dunque fareste meglio a rimboccarvi le maniche e fare del vostro meglio.

Discorso differente per quanto riguarda la salute che sarà su livelli molto buoni, mettendosi spesso a vostro agio con ciò che farete.

Lavoro e impegni

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Marte vi darà un grande aiuto fornendovi le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni. Il Sole inoltre vi dona ottimismo e fiducia in voi stessi.

Ciò nonostante per il momento l'oroscopo suggerisce di evitare quelle mansioni piuttosto lunghe e complicate da svolgere in quanto potrebbero attraversare una fase di stallo e lasciarli dunque indietro. Poche novità per coloro che stanno cercando un lavoro che non troveranno granché in questo periodo.