L'Oroscopo di febbraio per i Gemelli indaga sull'amore e il lavoro, tenendo conto dei transiti planetari fortunati, in grado di cambiare le sorti dei nativi del segno in cerca di successo e affetto. Febbraio sarà un mese breve ma intenso, movimentato soprattutto grazie agli influssi benefici di Marte in Capricorno e di Mercurio in Pesci. I successi giungeranno copiosi, come preannunciano le previsioni astrali.

Stanchezza e possibilità lavorative nell'oroscopo di febbraio dei Gemelli

Il mese di febbraio sarà breve, ma intenso per voi nati sotto il segno dei Gemelli.

In alcuni periodi del mese ci saranno alcuni aspetti certamente discordanti. Il Sole, stella a voi benevola, vi renderà fiduciosi e ricchi di voglia di fare, ma accuserete una certa stanchezza. Molto iperattivi dall'inizio dell'anno, avete chiesto troppo a voi stessi per realizzare i traguardi che vi eravate prefissati. Questo mese sarà il periodo giusto riposare, ricaricandovi per poter poi intraprendere nuove sfide in campo lavorativo. Tutta colpa del transito di Marte in opposizione al vostro segno.

Inoltre, come se non bastasse, dal 4 febbraio avrete Mercurio in quadratura e Giove in opposizione. Proprio per questo motivo, si prospetterà un periodo un tantino negativo. Non ci saranno all'orizzonte grandi prospettive in campo professionale. Questo non sarà il momento giusto per voi in cerca di un nuovo lavoro o per voi Gemelli a caccia di nuove opportunità lavorative. Bisognerà pazientare e aspettare che passi questo periodo un po' sottotono.

Infatti dall'8 febbraio, sarete aiutati da Venere che potrebbe far cambiare la situazione e portare qualche miglioramento alla sfera professionale e finanziaria.

Voi nati sotto il segno dei Gemelli, carichi di sogni da realizzare e ricchi di speranza sempre, non demorderete e andrete avanti con coraggio. Saranno proprio i pianeti cardinali Marte, Giove, Saturno, Plutone in Capricorno, Venere in Ariete e il transito di Mercurio dal 3 febbraio, ad influenzare il vostro segno in questo mese e ad aiutarvi a realizzare i progetti a cui tanto tenete.

Infatti Mercurio in transito dai Pesci fino al 10 aprile, vi aprirà alla comunicazione e alla creatività, rendendovi anche un po' sognatori. Dovrete rimanere con i piedi per terra e focalizzarvi con maggiore realismo sui vostri obiettivi, per emergere in positivo e concretizzare i successi. Il giorno 16 febbraio, Marte entrerà in Capricorno e per voi dei Gemelli sarà un prezioso aiuto. Proprio Marte, nella giornata del 22 e in trigono con Urano, vi aiuterà a incanalare la vostra energia in campo professionale, per farvi concludere tanti progetti, ottenendo anche grandi risultati.

Un febbraio amoroso molto movimentato per i Gemelli

Febbraio sarà un mese abbastanza complicato, anche per quel che riguarda la sfera sentimentale di voi Gemelli. Tutta colpa di Mercurio in quadratura dal 4 febbraio che confonderà un po' le idee, catapultandovi in un mondo interiore fantasioso e surreale.

Dovrete mostrare particolare attenzione a questo transito, soprattutto se le storie amorose hanno risentito già in precedenza, di un periodo di crisi.

Vi saranno difficoltà con il proprio partner, che riuscirete a superare verso la fine del mese che vedrà la collaborazione di Marte. Una nuova carica affascinante e sensuale sarà tutta da investire nella sfera amorosa. Dovrete stare solo attenti a ciò che pronuncerete verbalmente, poiché Mercurio non vi permetterà di essere diplomatici e di sopportare i litigi. Proprio per questo motivo, un attenzione in più a ciò che si dirà e che si farà, dovrà essere applicata anche da voi single in cerca dell'anima gemella.

Buoni gli influssi planetari e le nuove opportunità amorose per voi single, soprattutto dal 22 in poi, quando Marte in sinergia con Urano, rivoluzionerà la sfera sentimentale in modo ammaliante e magnetico.

Si affacceranno all'orizzonte tante nuove opportunità e tante amicizie potrebbero essere approfondite, diventando qualcosa di più.