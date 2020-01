L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Ariete prevede un periodo abbastanza discreto in ogni ambito. In amore Venere si troverà in una posizione benefica, e potrebbe rendere speciale la relazione con il partner. Se ci sono dei progetti di coppia da proporre o da mandare avanti, questo sarà un periodo roseo e tali progetti andranno avanti in maniera spedita. Per i single le opportunità per trovare l'amore non mancheranno, soprattutto nella parte centrale del mese. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà favorevole soltanto nella prima settimana del mese per svolgere progetti interessanti.

Successivamente la situazione potrebbe cambiare portando un rallentamento nel lavoro. La Salute sarà spesso su livelli molto buoni, al contrario la fortuna sarà molto bassa da doverne farne a meno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi sotto il segno dell'Ariete.

Amore e amicizie

Dal punto di vista dei sentimenti, l'oroscopo prevede il pianeta Venere favorevole per voi nativi del segno durante il mese di febbraio. Avrete tante idee per la mente da proporre alla vostra dolce metà e, anche se alcune di esse potrebbero non piacere al partner, sarà un ottimo momento per stimolare la vostra relazione di coppia facendo sempre qualcosa di nuovo ed elettrizzante in compagnia della persona che più amate.

Per coloro che sono alla ricerca dell'amore il periodo sarà roseo e potrete sfruttare al meglio il vostro fascino per attirare l'attenzione di una persona che vi fa impazzire e magari sperare di ottenere qualcosa.

Ottime le amicizie, soprattutto quelle intrecciate recentemente. Meno interessanti i rapporti con i familiari, ma saranno comunque abbastanza convincenti.

Fortuna e salute

Dal punto di vista della fortuna Giove si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale.

Ciò significa che dovrete cavarvela da soli se volete ottenere successi in amore e al lavoro. Se ci riuscirete però, sentirete un forte senso di appagamento.

Secondo l'oroscopo la salute sarà molto buona e non vi mancheranno le energie per svolgere ciò che più volete, come i vostri progetti al lavoro oppure soddisfare eventuali richieste da parte del partner.

Lavoro e impegni

Avrete la possibilità di raggiungere dei buoni risultati sul posto di lavoro durante la prima settimana del mese.

Sfortunatamente però, la situazione potrebbe ribaltarsi dalla seconda settimana del mese, e i vostri progetti lavorativi potrebbero attraversare una fase di stallo. Dovrete cercare di concentravi di più per ottenere i risultati sperati. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego secondo l'oroscopo potrebbero esserci delle difficoltà, ciò nonostante se vi impegnerete e darete una buona impressione di voi stessi potreste convincere il vostro potenziale datore di lavoro.