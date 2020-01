L'Oroscopo del mese di febbraio per il Sagittario sarà un po' sottotono in campo professionale, ma i momenti indimenticabili in amore, saranno assicurati da Venere in trigono che renderà gli affetti irresistibili. La sfera lavorativa sarà investita da eventuali attriti, a causa di Mercurio in posizione di quadratura dal giorno 4. I Sagittario dovranno fare molta attenzione alle uscite di denaro e capire bene quali progetti intraprendere. Invece grandi novità per questo mese, ci saranno in campo sentimentale dove un periodo veramente felice e ricco di novità, attenderà a braccia aperte i Sagittario innamorati.

Di seguito le previsioni astrali mensili.

Febbraio altalenante in campo professionale nell'oroscopo del Sagittario

Il mese di febbraio partirà in maniera alquanto altalenante per ciò che riguarderà la sfera professionale. Voi nati sotto il segno del Sagittario dovrete faticare un bel po', attingendo a quell'ottimismo e a un atteggiamento positivo, che non vi abbandonerà mai.

Qualche problema in campo professionale potrebbe essere causato da Mercurio in quadratura, che non molto benevolo nei vostri riguardi, tenderà a chiudere un contatto comunicativo che potrebbe servire a sbloccare alcuni progetti tenuti in cantiere.

Dovrete dunque essere cauti e ponderare bene ogni scelta. Chi di voi vorrà intraprendere nuovi progetti, cambiare lavoro, cercare un avanzamento di carriera o fare un investimento, dovrà cambiare idea e aspettare. Anzi dovrà fare molta attenzione alle uscite di denaro perché in questo mese, breve ma intenso, ce ne saranno veramente tante. Saturno, Plutone e Giove saranno presenti nel vostro segno per tutto il mese.

Questi pianeti potentissimi apporteranno un vero e proprio stravolgimento.

Nonostante Giove sarà nella vostra seconda casa astrologica, la positività stenterà ad arrivare. Nello stesso tempo però, grazie all'influenza di Marte a voi benevolo, vi sentirete carichi di energia e combattivi. Dovrete solo pazientare un po' e aspettare che questo periodo negativo passi. Una confusione mentale verrà sprigionata da Mercurio in Pesci, che offuscherà la visualizzazione della realtà.

Per questo motivo, anche molti vostri progetti verranno rallentati. Voi del Sagittario, iperattivi come siete sovente, in questo mese dovrete evitare di gettarvi a capofitto nel lavoro e ritagliarvi un po' di tempo per voi, magari facendo sport, così scaricherete le tensioni e avrete le idee ben chiare sulle decisioni da prendere.

Opportunità amorose per il Sagittario nelle previsioni astrali mensili

Il mese di febbraio per voi Sagittario si aprirà in modo sensazionale per l'amore e le novità animeranno il campo sentimentale, in maniera imprevedibile. Se la prima settimana del mese si aprirà in modo un po' pesante, a causa di Venere in quadratura che potrebbe farvi idealizzare l'amore, confondendo il sogno con la realtà, dal giorno 8 le cose miglioreranno notevolmente.

Proprio in questo periodo del mese, vivrete momenti indimenticabili, ricchi di complicità nel rapporto con il vostro partner o nel matrimonio.

Sarete affascinanti e ricchi di sensualità, poiché Venere finalmente romperà una quadratura difficile per i sentimenti, passando in trigono favorevole. Un nuovo fascino sarà elargito dall'astro venusiano che vi renderà irresistibili. Anche per voi single quindi, ci saranno tantissime opportunità in campo amoroso. Grazie alla benevola influenza di Marte nel vostro cielo fino al 16 febbraio, sarete veramente spigliati e irresistibili. Uno spiccato sex-appeal potrà dare la spinta giusta per osare in amore, andando al di là della semplice conoscenza e approfondendo le sensazioni con slancio.

Sarà il momento giusto per conoscere nuova gente, approfondire nuove amicizie perché l'anima gemella potrebbe essere proprio lì, dietro l'angolo ad attendervi.