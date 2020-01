L'Oroscopo di febbraio per lo Scorpione analizzerà la sfera sentimentale e le opportunità lavorative, tenendo conto dei transiti planetari fortunati. Febbraio sarà un mese ricco di novità sensazionali per il settore professionale, che vedrà la presenza benefica di Mercurio in Pesci. Marte in posizione di sestile favorevole poiché in Capricorno, elargirà un magnetismo affascinante e irresistibile dal 15 febbraio in poi, rendendo le previsioni astrologiche davvero strepitose per l'amore.

Il lavoro nell'oroscopo di febbraio dello Scorpione

Il 2020 per voi nati sotto il segno dello Scorpione sarà l'anno dei grandi cambiamenti. Dal 3 febbraio ci sarà il transito di Mercurio in Pesci che durerà fino al 10 aprile. Inoltre, il passaggio di Mercurio in trigono, vi regalerà grande fascino e carisma oltre ad aprire la porta a un periodo veramente fortunato in campo lavorativo. Sarà questo il momento di farvi valere e di dimostrare chi siete. Per voi ci saranno moltissime opportunità sul lavoro e sarete favoriti dal nuovo passaggio di Marte in sestile con il vostro cielo.

Febbraio sarà veramente un mese scintillante, ma soprattutto dal giorno 4. Una notizia che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio verso i primi del mese. Se doveste intraprendere un colloquio di lavoro potrete affrontare il tutto in modo sereno, poiché ogni situazione si risolverà per il meglio. La benevola influenza di Giove aiuterà tutti voi nati sotto il segno dello Scorpione alla ricerca di un lavoro o che da tempo ambiscono a un avanzamento di carriera.

Con tanti pianeti dalla vostra parte e soprattutto Giove l'astro della fortuna e del guadagno a voi favorevole, voi Scorpione attraverserete un periodo veramente fortunato. Sarà un febbraio davvero sereno e favorito dalla buona sorte. Ottima anche la salute in questo periodo ricco di opportunità.

La sfera amorosa dello Scorpione indagata nelle previsioni astrologiche di febbraio

In questo mese di febbraio, breve ma molto intenso e scintillante per voi Scorpione, ci sarà un periodo di grande ottimismo anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Alcune nubi però si presenteranno all'orizzonte, a rendere un po' più cupo il vostro splendore, ma saranno passeggere. La grinta e il magnetismo non vi abbandoneranno mai e faranno sì che possiate arginare le problematiche, concretizzando i sogni con successo. Se la prima settimana l'amore prenderà il volo, il giorno 8 febbraio Venere lascerà l'aspetto astrologico del trigono e la sua influenza diventerà per voi meno benevola, soprattutto per quanto riguarda i rapporti di coppia. Ma voi Scorpione sicuramente non vi lascerete influenzare da tutto ciò, poiché sarete carichi di energia e cercherete in ogni modo di migliorare l'intesa con il vostro compagno o con vostro marito.

Basterà solo avere un po' di pazienza e procedere spediti verso la metà del mese, che prometterà bene per l'amore.

L'entrata di Mercurio in Pesci e Marte in Capricorno dopo il 15 di febbraio, vi regaleranno giornate indimenticabili. Per voi single invece, ci saranno grandi opportunità nei primi sette giorni del mese, mentre in seguito tutto diventerà più stabile e monotono. Ma proprio come la quiete prima della tempesta, potrete prepararvi a splendide novità prodotte dall'astro marziano e da quello mercuriano. Questi pianeti vi aiuteranno, procurandovi tanti incontri fortunati. L'appoggio di Marte farà sì che possiate approfondire l'amore con una sensualità e un magnetismo che non avranno eguali.

Preparatevi quindi ad accogliere splendide sorprese in questo mese molto fortunato per voi nati sotto il segno dello Scorpione.