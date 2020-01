L'Oroscopo di febbraio per la Vergine indagherà sulla posizione delle stelle, a caccia di novità riguardanti il lavoro e l'amore. La posizione di Mercurio potrebbe chiudere voi Vergine all'approfondimento dell'amore, restringendo un dialogo costruttivo. Ma Marte favorevole a fine mese, darà campo libero a una carica sensuale che consentirà di concretizzare i progetti amorosi con successo. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti anche il lavoro di febbraio.

Una sfera lavorativa promettente nell'oroscopo di febbraio della Vergine

Il mese di febbraio per voi nati sotto il segno della Vergine, si aprirà in modo molto positivo. Sarete carichi e molto presi dal lavoro, anche se ci saranno dei piccoli problemi che vi porterete dietro e che andranno risolti a breve. Dal giorno 4 febbraio, la posizione astrologica di Mercurio non sarà più tanto favorevole e questa situazione potrà generare alcune complicazioni. Infatti anche se Giove continuerà ad esservi favorevole, vi saranno rallentamenti in campo lavorativo e i progetti o le collaborazioni su cui avete puntato tanto, subiranno una decelerazione.

Il 10 febbraio Luna transiterà nel vostro segno e per questo motivo, avrete i piedi ben piantati a terra, muovendovi con una prudenza forse un po' eccessiva. Ma questo periodo un po' strano finirà presto e non dovrete abbattervi, poiché nuove energie arriveranno da Marte. Dal 10 di febbraio, sotto l'influenza di questo pianeta che vi farà sentire carichi di energia, ci saranno tante occasioni importanti.

A partire poi dal 17, il vostro lavoro avrà un vero e proprio slancio in avanti che vi porterà tante soddisfazioni e successi in campo lavorativo. Avrete dalla vostra parte tanti pianeti a voi favorevoli e potrete fare progetti a lungo termine, che vi porteranno tanta soddisfazione. Alla fine del mese raccoglierete i frutti di quello che avrete seminato e a marzo, ci sarà una vera e propria svolta.

Se l'avvierete, si aprirà un periodo molto positivo per voi nati sotto il segno della Vergine.

Amore e fortuna della Vergine nelle previsioni astrologiche mensili

Come sarà l'amore nel mese di febbraio per voi Vergine alle prese con le faccende del cuore? Marte, sempre presente all'inizio del mese in Sagittario, darà filo da torcere alle situazioni amorose e renderà alquanto tesi e nervosi i sentimenti.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Dovrete cercare però di contenere una carica aggressiva che non aprirà gli orizzonti sentimentali, anzi arginerà le emozioni in modo penalizzante, soprattutto nei primi 7 giorni del mese. Per voi Vergine in coppia, all'inizio di febbraio sarà difficile instaurare un dialogo costruttivo per l'amore, a causa di Mercurio in posizione non molto favorevole per una comunicazione riparatrice. Così, i rapporti già in crisi da molto tempo, potrebbero subire grossi scossoni.

Perciò dovrete fare attenzione a non essere litigiosi e a cercare di muovervi con cautela. In compenso però, dalla seconda settimana di febbraio e soprattutto dal 17, il nuovo trigono di Marte cercherà di aggiustare la situazione. Sarete molto affascinanti e seduttivi, a causa anche dell'influsso di una Luna piena all'ombra della vostra costellazione. Inutile dire che a voi nati sotto il segno della Vergine non c'è niente capace di donarvi un grande fascino, più della Luna calante. E a dimostrazione di ciò, potrete usare questo grande fascino per stupire il proprio partner. Voi single invece, potrete usare questo charme irresistibile per fare nuove conoscenze e approfondirle.

Non dovrete però avere paura, dovrete aprire il vostro cuore e osare per ottenere ciò che desiderate dall'amore. Sarete carichi di energie e incontrerete nuova gente, che apporterà una ventata di freschezza e ottimismo alla vostra vita. Mercurio vi accompagnerà sempre, ma l'influenza di Urano rivoluzionerà la vostra vita portando un pizzico di stravaganza e irresponsabilità a voi che spesso siete sempre con i piedi per terra.