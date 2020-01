L'Oroscopo della giornata di lunedì 20 gennaio, prevede che il pianeta Mercurio sarà in congiunzione rispetto al segno dell'Acquario, che sarà pronto a prendersi cura dei propri affari in ambito lavorativo, mentre il Leone sarà aiutato dal Sole per far splendere la propria relazione di coppia. Venere in opposizione al segno della Vergine potrebbe portare qualche problema sul fronte lavorativo, mentre lo Scorpione potrebbe avere qualche speranza in più con una persona che ama.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 20 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 20 gennaio segno per segno

Ariete: proverete emozioni forti e positive secondo l'oroscopo della giornata grazie ad un Marte che vi guarda dal cielo del segno amico del Sagittario. In ambito sentimentale imporre sempre il vostro punto di vista potrebbe creare dei problemi, ragion per cui darete più voce alla vostra anima gemella cercando di rendere il più equilibrata possibile la relazione di coppia.

Per i single sarà necessaria un po’ di pazienza prima di comprendere chi possa essere la loro anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la moderazione sarà la vostra priorità per riuscire a massimizzare i guadagni. Voto - 7,5

Toro: gli influssi di Giove e di Saturno in trigono al segno del Capricorno completano per voi un oroscopo che vi metterà di un'ottima forma fisica. In amore sarete pronti per partire alla carica e mettere al primo posto la vostra dolce metà per creare la giusta intesa di coppia.

I single potrebbero provare forti sensazioni a contatto con una persona per cui hanno un debole. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, volete realizzare tutti i vostri progetti ma forse vi converrà fare un viaggio indietro per un progetto che vi sta a cuore. Voto - 7,5

Gemelli: una configurazione astrale formata da Venere, Marte e Mercurio che vi guardano positivi nell'oroscopo della giornata di lunedì.

Vi concentrerete particolarmente verso i vostri familiari, prendendovene cura qualora abbiano bisogno del vostro appoggio. Non vi dimenticherete inoltre del partner, a cui riserverete la massima attenzione. Per i single ci saranno delle nuove amicizie di cui prendersi cura. Nel lavoro non rimandate tutto a domani. Piuttosto svolgete le vostre mansioni con tenacia e non fermatevi dinanzi agli ostacoli.

Voto - 8

Cancro: configurazione astrale Venere in trigono rispetto al segno dei Pesci durante la giornata di lunedì. In amore l'oroscopo vi riserva un affiatamento di coppia piuttosto interessante con la vostra anima gemella. Avrete un forte desiderio di amore e di piacere e per una volta preferirete mettere da parte i problemi e impegni della vostra storia d'amore, lasciandovi andare completamente alla passione del partner.

Per i single una serata con gli amici potrebbe essere rivitalizzante. Nel lavoro prendere svariate iniziative, ma sarà il caso di affrontarle con cautela per non commettere errori. Voto - 8,5

Leone: gli influssi del Sole nel segno di terra del Capricorno vi aiuteranno a far risplendere la vostra relazione sentimentale durante la giornata di lunedì. In amore in questo periodo i rapporti diventeranno decisamente più profondi e potrete pianificare nuovi progetti per portare nuova linfa alla vostra storia d'amore. Per i single sarà il momento di mettersi in gioco in questo periodo ricco di romanticismo.

Nel lavoro fareste meglio a pensare ad un'attenta pianificazione finanziaria considerato che avrete delle spese da affrontare. Voto - 8

Vergine: Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale, e porterà qualche problema sul fronte lavorativo. Un oroscopo dunque che vi spingerà ad affrontare alcuni ostacoli per riuscire a tornare nella giusta direzione. Sul fronte sentimentale cercate di sintonizzarvi sui sentimenti più intimi delle persone che amate, in modo da prendere qualsiasi decisione nel giusto quadro emotivo. Se siete single e siete innamorati di una persona fare qualcosa che possa far rimanere tale persona a bocca aperta ed estasiata.

Voto - 7,5

Bilancia: Mercurio in trigono rispetto al segno dell'Acquario potrebbe influenzare negativamente la vostra giornata. In amore l'oroscopo vi consiglia di mantenere la calma se c'è qualcosa della vostra relazione di coppia che non funziona. Siate maturi e cercate di discuterne con il partner. Se siete single sarete più concertati verso gli impegni che verso amici e partner. Nel lavoro se avete intrapreso un nuovo impiego, potrebbe essere la giornata giusta per rendersi conto a cosa vi hanno portato le vostre scelte. Voto - 6

Scorpione: in questo periodo l'oroscopo vi consiglia di dare maggiore spazio alle emozioni considerando alcune circostanze della vostra attuale vita sentimentale.

Se avete una relazione fissa sarete gratificati da una bella Venere, la quale metterà in risalto la bellezza fisica che farà impazzire la vostra anima gemella. Se siete single potreste avere qualche possibilità in più con una persona che vi fa battere forte il cuore. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante per voi apprendere nuove tecniche di lavoro che potrebbero semplificare lo svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 8,5

Sagittario: Marte in congiunzione al segno zodiacale completerà un oroscopo che vi rende carichi di energie. Ciò nonostante il vostro carattere potrebbe non piacere a chiunque.

In amore infatti il vostro spirito di indipendenza vi porterà ad avere uno scontro con una persona all'interno della vostra famiglia. Se siete single potrebbero trovare uno spiraglio di positività in un’amicizia. Nel lavoro la situazione sarà a vostro vantaggio, permettendovi di raggiungere dei buoni risultati, anche se dovrete faticare un po’. Voto - 6,5

Capricorno: avrete dalla vostra parte pianeti come Giove e Saturno pronti a darvi tutto il loro supporto nel corso della giornata di lunedì. Sul fronte amoroso cercate di ascoltare solo il vostro cuore senza lasciarvi condizionare da qualsiasi parere, positivo o negativo che sia.

Il partner apprezzerà di più iniziative partorite esclusivamente dalla vostra mente, purché siano romantiche. I single dovranno curare di più il loro aspetto fisico, con una forma smagliante faranno ancora più conquiste. Nel lavoro dovrete mantenere i piedi per terra e credere di meno ad alcune idee poco realistiche. Voto - 8

Acquario: l'oroscopo riserverà per voi tutti i benefici del pianeta Mercurio, in congiunzione al vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda l'amore sarete positivi e intraprendenti, cercando di rispettare gli interessi della vostra dolce metà. I cuori solitari avranno voglia di amore e romanticismo, ma senza una persona da amare potrebbe essere difficile.

Nel lavoro gli affari vi staranno particolarmente a cuore e cercherete di non sbagliare per ottenere i massimi risultati. Voto - 8

Pesci: Venere si troverà in congiunzione al vostro segno zodiacale per un lungo periodo, permettendovi di esprimere al meglio i sentimenti, che siate single oppure impegnati. Se avete delle interessanti proposte da fare al partner, approfittatene in questo periodo carico di amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo si presenterà un periodo ricco di impegni da affrontare ma che potrebbe garantirvi dei buoni guadagni da mettere da parte per eventuali progetti futuri.

Voto - 8,5