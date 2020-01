L'Oroscopo della giornata di lunedì 27 gennaio prevede per i nativi Cancro momenti da vivere con la propria potenziale anima gemella, grazie a Venere positiva, mentre per l'Ariete potrebbero esserci una serie di imprevisti che daranno problemi. Novità in amore per i nativi Bilancia grazie ad uno splendente Sole nel segno dell'Acquario, mentre Capricorno potrà permettersi di fare delle spese in più.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 27 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 27 gennaio segno per segno

Ariete: Marte in quadratura al segno del Sagittario potrebbe creare qualche problema in più sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì.

Secondo l'oroscopo infatti, ci saranno una serie di imprevisti e problemi che si accavalleranno che rallenteranno parecchio la vostra prestazione lavorativa. A farne le spese sarà anche la sfera sentimentale. Sarete infatti un po’ nervosetti e non avrete una gran voglia di condividere i vostri sentimenti con il partner. I single saranno pronti a vivere nuove esperienze da cui ricavarne insegnamento. Voto - 6,5

Toro: l'oroscopo prevede Venere in angolo favorevole per voi nativi del segno durante la giornata di lunedì.

La sfera sentimentale si rivelerà intensa e affiatata, con tanti impegni da fare insieme al partner, con il solito romanticismo che caratterizza la vostra storia d'amore. I single potrebbero incrociare l’anima gemella in qualcuno che già conoscono. Nel lavoro potrebbe essere più complicato del solito far valere le vostre idee, anche se saranno valide. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi del Sole nel segno dell'Acquario completano un oroscopo focalizzato sulla sfera sentimentale.

Siate pure romantici con il vostro partner, anche rischiando di sembrare sciocchi. La vostra anima gemella apprezzerà. I single potranno consolidare un’amicizia e magari trasformarla in qualcosa di più intenso. Nel lavoro potreste essere criticati da un collega per via del vostro atteggiamento saccente. Cercate di essere più umili e lavorate senza ostacolare gli altri. Voto - 7,5

Cancro: Venere in quadratura al segno dei Pesci influenzerà positivamente la vostra giornata, soprattutto sul fronte sentimentale, dove avrete momenti tutti da vivere con la vostra anima gemella, che aumenteranno l'affiatamento di coppia.

I single con un la loro simpatia potrebbero riuscire ad attirare l'attenzione della loro potenziale partner. In ambito lavorativo la vostra attenzione dovrà essere focalizzata sui vostri attuali progetti e non su compiti che non vi appartengono oppure dovrete fare in futuro. Voto - 8

Leone: un oroscopo che prevede gli influssi del Sole, di Mercurio e Marte positivi nel vostro cielo durante la giornata di lunedì. Sul fronte amoroso avete bisogno di manifestare i vostri dubbi e vorreste sentirvi rassicurare sul vostro futuro e il partner potrebbe essere la persona ideale. I single potrebbero riuscire a sfruttare delle opportunità interessanti in amore.

In ambito lavorativo ci saranno dei momenti di stanchezza che consigliano di non sovraccaricarsi di impegni soprattutto per i nati nella prima decade. Voto - 7

Vergine: configurazione astrale che vi consiglia di esprimere la massima fiducia nei confronti del vostro partner sul fronte sentimentale. Infatti se il partner avrà qualcosa da proporvi state ad ascoltare e se vi sembrerà qualcosa di buono, appoggiate il partner. Se siete single potrebbe essere una buona idea uscire con gli amici per svagarsi un po’. Sul fronte lavorativo l'oroscopo annuncia momenti di debolezza, soprattutto in quei progetti di gruppo in fase di stallo.

Voto - 7

Bilancia: brillanti novità in amore soprattutto per i nati nella terza decade secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Il Sole in trigono rispetto al segno dell'Acquario regala momenti entusiasmanti sul fronte sentimentale. I single potrebbero essere distratti con la mente e non avranno voglia di dedicarsi alla ricerca dell'amore. Sul posto di lavoro se avete la costanza e la determinazione giusta, potrete raggiungere i vostri obiettivi senza bisogno di alcun aiuto da parte dei colleghi. Voto - 7,5

Scorpione: l'oroscopo della giornata di lunedì prevede gli influssi positivi del pianeta Mercurio dal segno amico dell'Acquario.

In ambito sentimentale fareste meglio a prestare attenzione a ciò che direte nei confronti del partner per non causare ulteriori litigi. I single potranno contare su fascino e magnetismo, che li aiuterà a vivere nuove esperienze. Sul posto di lavoro ci sarà chi apprezzerà il vostro talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere. Voi ogni caso impegnatevi al massimo per dissentire tali negative dicerie. Voto - 7,5

Sagittario: potrebbe partire sottotono la vostra giornata a causa di una certa pigrizia. Fortunatamente però, Marte nel vostro segno zodiacale potrebbe darvi una mano e darvi un po’ d'entusiasmo, soprattutto sul posto di lavoro, dove ci saranno tante mansioni da svolgere.

Sul fronte sentimentale potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner, dovute alla continua assenza per lavoro. Per i single sarà consigliabile rifugiarsi nel calore dei propri amici in caso di problemi personali. Voto - 7,5

Capricorno: un oroscopo non particolarmente entusiasmante per i nativi del segno, nonostante Giove e Saturno saranno ancora positivi nel cielo. Ciò nonostante potrebbero verificarsi delle piccole problematiche sul posto di lavoro che potrebbero portare delle interessanti opportunità, che vi permetteranno anche di fare delle spese importanti senza preoccupazioni, ma non sarà affatto facile poterle gestire per bene.

In ambito sentimentale siate onesti nei confronti del partner e provate ad esprimere bene tutte le vostre preoccupazioni. Se siete single i rapporti con una conoscenza potrebbero diventare più profondi. Voto - 7

Acquario: avrete dalla vostra parte il Sole e Mercurio nel vostro cielo, pronti a darvi tutto il sostegno necessario per trascorrere una giornata niente male. Sul fronte sentimentale la voglia di andare a caccia di nuove conquiste si farà sentire per i single che potrebbero riuscire a concludere qualcosa. Le relazioni fisse scopriranno nuovi lati della propria storia d'amore che aumenteranno l'intesa.

Sul fronte lavorativo lavorare con altre persone potrebbe esservi di stimolo per la fantasia, ma anche essere di aiuto agli altri. Voto - 8,5

Pesci: giornata di lunedì splendida per voi nativi del segno, grazie a Venere positiva nel vostro cielo. In ambito sentimentale affabilità e senso di accoglienza, saranno le giuste abilità per sedurre in modo squisitamente garbato il partner. Per i single cadere in tentazione sarà facile con una persona molto intrigante. Nel lavoro molti di voi avranno gli stimoli giusti per perseguire una determinata strada, grazie anche a Marte in angolo positivo. Voto - 9