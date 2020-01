Durante la giornata di martedì 14 gennaio, i nativi Toro saranno abili consiglieri nei confronti di chi gli sta attorno, mentre Marte in trigono al segno dell'Ariete rende vincenti i nativi del segno sul posto di lavoro. I Gemelli potrebbero avere qualche problema al lavoro per via di una certa confusione che non porta idee interessanti, mentre il Capricorno sarà focalizzato maggiormente sulla propria relazione sentimentale.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 14 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 14 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: moti planetari che vi danno una giornata in linea con le vostre corde, a partire dal pianeta Marte in trigono al vostro segno, pronto a sostenervi dal punto di vista della salute. Sul fronte sentimentale se siete single di solito riuscite a prendere le cose in modo sufficientemente distaccato, ma stavolta dovrete fare uno sforzo per non entrare troppo in confidenza con una persona che incontrerete. Le relazioni fisse si muoveranno in totale libertà, con la voglia di fare tutto ciò che potrà servire ad aumentare l'affiatamento di coppia.

Nel lavoro dovrete cercare di liberarvi al più presto di alcuni problemi che non fanno altro che rallentarvi. Voto - 7,5

Toro: la calma sarà una vostra virtù durante la giornata di martedì, tanto da potervi permettere di risolvere i vostri problemi con sicurezza e tenacia. Saprete inoltre dare fiduciosi consigli ai vostri amici, sia che siate single oppure no. In ambito sentimentale passione e tenerezza consolidano la vostra storia d’amore, regalandovi forti emozioni. Sul posto di lavoro qualche distrazione potrebbe rallentarvi, ma per una volta tale disattenzione potrebbe essere giustificata a causa di alcuni problemi che forse dovreste risolvere il prima possibile. Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale che potrebbe crearvi un po’ di confusione soprattutto in ambito lavorativo per voi nativi del segno.

Ultimamente infatti non avete le idee chiare, ottenendo risultati scarsi. Fareste meglio a trovare nuovi stimoli che possano farvi lavorare correttamente. Sul fronte sentimentale potreste essere piuttosto pigri e potreste scatenare un litigio con il partner. I cuori solitari dovranno avere tanta pazienza nel risolvere una questione che non può aspettare. Voto - 5

Cancro: gli influssi del Sole nel segno del Capricorno vi rendono socievoli e insolitamente loquaci e con un certo alone di fascino che piacerà molto alla vostra anima gemella. In amore infatti non rinunciate ad alcune occasioni per trascorrere il vostro tempo al meglio in compagnia del partner. Se siete single fareste meglio ad evitare di rifugiarvi ancora nei ricordi e cercare di fare un passo avanti. In quanto a lavoro vi attenderanno molte mansioni da portare a termine e voi non vedrete l'ora di iniziare.

Voto - 8

Leone: Marte e Venere in angolo benefico nel vostro cielo riempiono di ottimismo la vostra giornata. Sul fronte sentimentale riuscirete a venirne a capo da alcune tristi notizie e andrete avanti, forti delle vostre capacità. Ci saranno rapporti soddisfacenti con amici e familiari. I single saranno molto attraenti e avranno mille opportunità da sfruttare. Nel lavoro sarete curiosi, con un incredibile voglia di iniziare nuove esperienze da aggiungere in un secondo momento nel vostro curriculum. Voto - 7,5

Vergine: con Luna nel vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì, l'amore sarà un aspetto fondamentale per voi nativi del segno.

Riuscirete a sorprendere il vostro partner facendo qualcosa di veramente romantico. Eleganti, seducenti e maliziosi come non mai otterrete risultati eccezionali. Se siete single preparatevi a tanti incontri. Nel lavoro cercherete di dimostrare quanto valete con la vostra forza di volontà. Ciò nonostante non sempre sarà sufficiente e dovreste fare qualcosa in più. Voto - 7,5

Bilancia: tenere per voi alcuni problemi e sensazioni non sarà sempre la soluzione più adatta e forse sarebbe il caso di parlarne con qualcuno. In ambito familiare e sentimentale avrete a disposizione l'affetto dei vostri cari e forse sarebbe il caso di approfittarne.

La vostra relazione di coppia procederà piuttosto bene grazie al vostro carattere allegro e coinvolgente. Se siete single potreste incontrare persone interessanti, ma anche persone ormai appartenenti al passato. Nel lavoro avvertirete una grande agitazione, che si concentra tutta nella pancia: attimi di panico infondato che cercherete di superare con coraggio. Voto - 7,5

Scorpione: se siete single una persona in particolare potrebbe rivelarsi gentile con voi stessi e farvi sentire speciali. Venere e Giove in angolo benefico portano buone notizie per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte sentimentale, dove riuscirete a evidenziare le vostre migliori qualità dinanzi al partner.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste avere l'occasione di poter realizzare alcuni progetti lavorativi a cui tenete molto e che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera professionale. Voto - 8,5

Sagittario: configurazione astrale formata da un benefico Marte in quadratura al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì. Non vi mancheranno le energie e l'ottimismo per dare del vostro meglio sotto ogni ambito. In amore avrete voglia di tenerezza e di coccole con la vostra anima gemella. Tuttavia, sarebbe anche il caso di iniziare nuovi progetti insieme. Se siete single e siete invaghiti di una nuova conoscenza, bisognerà avere pazienza e non fare nulla di avventato.

Nel lavoro la vostra attenzione sarà particolarmente focalizzata su progetti che presto potrebbero darvi notevoli soddisfazioni. Voto - 8

Capricorno: sarete particolarmente concentrati sulla vostra relazione sentimentale durante la giornata di martedì nel tentativo di portarla in auge con il vostro romanticismo. Avrete a disposizione le armi giuste per rendere appagante ogni momento con la persona amata, quindi dovrete impegnatevi al massimo. Se siete single non sprecate una preziosa occasione di poter fare breccia nel cuore di una persona molto importante per voi. Nel lavoro - soprattutto se siete nati nella seconda decade - riuscirete a godervi un viaggio di lavoro fatto di guadagni e nuove opportunità.

Voto - 9

Acquario: avrete dalla vostra parte una discreta configurazione astrale pronta a garantirvi una giornata piuttosto interessante. Sul fronte sentimentale le procederanno naturalmente, permettendovi di esprimere al meglio voi stessi senza particolari difficoltà. Per quanto riguarda i single sarete forse fareste meglio per una volta a pensare a divertirvi. In ambito lavorativo sarete lucidi e preparati ad ogni eventualità cercando di trovare una soluzione ad ogni problema. Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale piuttosto contrastante per voi nativi del segno a causa della Luna sfavorevole al vostro segno, assieme a Nettuno, Plutone e Venere a vostro favore.

Sul fronte sentimentale cercate di tenere sotto controllo le vostre reazioni di fronte al partner e usate il vostro carattere calmo per trascorrere momenti tranquilli. Se siete single preferirete pensare ad altre cose piuttosto che all'amore. Nel lavoro la Luna potrebbe ostacolarvi, soprattutto in quei progetti più costosi. Voto - 7,5